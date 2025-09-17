Lettre à François Bayrou : “Ta chute est aussi la nôtre.

Lettre à François Bayrou - Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe – écriture en cours.

Cher François Bayrou,

Depuis ta nomination de Premier ministre — et encore aujourd’hui où tu es pressenti pour l’EHPAD ultra prestigieux avec haricot en or massif et infirmières lettrées maîtresses de cérémonie SM — ma vie prend de la hauteur et plein de couleurs. Avant, tout le monde ne te connaissait pas, mais ça y est, pour l’éternité, tu es un VIP.

Il y a quelques années j’ai été invité à Pau par le festival Poésie dans les chais, au cinéma Le Méliès pour la projection de clips et haïklips du Manque, puis deux jours plus tard pour une lecture dans une librairie. J’ai vécu de nombreuses rencontres délicieuses, artistes dissidents, un poète-terroriste très doux, un photographe albinos, avec toujours quelqu’un pour remplir mon verre ou pour me tendre un bédo (ou aligner « des traces »).

Je suis devenu pote avec Didier, le directeur de ce succulent festival, avec qui on a fini une soirée au bar de l’hôtel, parmi les plus chics de ta ville. Je réécris l’histoire dans les soirées pour affirmer que tu m’as payé trois nuits d’hôtel, des restaurants à foison, de l’open-bar (alcools et autres substances) en veux-tu en voilà. En contrepartie équitable, je te pose en demi-dieu de la défense de la poésie et de l’art de l’accueil.

Mon numéro de cirque plaît beaucoup, je captive mon auditoire, je ne me lasse pas de raconter cette histoire devenue vraie. Je crois que grâce à toi je suis devenu beau, sexy, on me demande souvent de tes nouvelles.

Tu vas bien François ?

