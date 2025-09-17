Internet Archive règle en silence son procès avec les majors musicaux

Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
Le 17/09/2025 à 10:37
17/09/2025 à 10:37
La plainte des labels, déposée en août 2023 auprès d'un tribunal californien, portait alors sur un peu plus de 2000 titres identifiés par les ayants droit. Ces derniers auraient motivé une action en justice : « En rendant disponibles des exemplaires de ces fichiers au public, Internet Archive a reproduit et distribué des enregistrements sonores protégés appartenant aux plaignants, sans autorisation », indiquait la plainte initiale.
Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Capitol, Arista Records et quelques autres labels accusaient tout simplement Internet Archive de « violation du copyright », dans le cadre de son « Great 78 Project ». Ce dernier collecte, numérise et identifie des 78 tours parus entre 1898 et les années 1950, avant de les mettre en ligne, accessibles à tous.
Afin de défendre son initiative, Internet Archive avait mis en avant l'intérêt patrimonial et public du « Great 78 Project », décrit comme « une initiative technologique visant à préserver un pan menacé de l'héritage culturel de ce pays ». La plateforme affirmait par ailleurs qu'elle avait tenté de collaborer avec les labels musicaux, en honorant toutes les demandes de retraits de fichiers litigieux.
Les arguments n'avaient pas vraiment convaincu les plaignants, ni la justice, et, en mars dernier, les labels ajoutaient quelques griefs à la procédure, en estimant que 4624 œuvres protégées par le copyright avaient été illégalement diffusées par Internet Archive. Le préjudice se trouvait ainsi estimé à près de 700 millions $.
La procédure en justice en rappelait une autre, intentée par quatre éditeurs américains — Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House — en 2020. Ces derniers s'en prenaient alors au « prêt numérique contrôlé » de la plateforme, soit la mise à disposition pour une période limitée et sur inscription uniquement d'ouvrages sous droits, numérisés à partir des collections de bibliothèques publiques partenaires.
La procédure s'est soldée par la condamnation d'Internet Archive, en mars 2023, pour infraction du copyright, confirmée en appel quelques mois plus tard.
À LIRE - En Belgique, Open Library, lié à Internet Archive, échappe au blocage
Cette fois, l'ONG Internet Archive semble avoir opté pour une conclusion plus rapide du litige. « Les parties sont parvenues à un accord confidentiel couvrant toutes les réclamations et ne feront plus aucune déclaration publique à ce sujet », annonce un post laconique d'Internet Archive, sur le blog officiel de l'organisation.
Aucune information supplémentaire n'est disponible quant à l'éventuelle compensation financière versée, ni sur les mesures prises par Internet Archive, qui a d'ores et déjà, néanmoins, retiré un certain nombre d'enregistrements de son « Great 78 Project ».
La notification d'accord est consultable ci-dessous.
Photographie : Un serveur de la plateforme Internet Archive, à San Francisco, en 2010 (illustration, Scott Beale, CC BY-NC-ND 2.0)
Collectionner les bijoux ou les affaires judiciaires ? La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati est visée par une nouvelle enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Libération avait fait le compte des pièces portées par la locataire de la rue de Valois lors de ses apparitions, parvenant à un montant conséquent, mais gardé sous silence par l'intéressée, malgré ses obligations.
17/09/2025, 09:35
La France insoumise (LFI) a mis en demeure Plon, par la voix de son avocat Mathieu Davy, concernant la parution prochaine du livre Les Complices du mal de l'auteur franco-syrien Omar Youssef Souleimane, prévue pour le 2 octobre prochain. Le parti a exigé que la maison lui communique par tous les moyens l’ouvrage dans un délai de 24 heures, nous confirme l'éditeur, à la suite des révélations du Point, média avec lequel collabore l'auteur.
12/09/2025, 18:01
Michel Onfray a interjeté appel de la décision de justice évoquée par ActuaLitté dans un article publié le 18 juin 2025. Et de ce fait, ne serait donc pas condamné ainsi que nous l'avions écrit. Un droit de réponse nous a été transmis par Maxime Le Nagard, Rédacteur en chef de Front Populaire, et que l'essayiste a mandaté pour corriger notre tir...
12/09/2025, 16:57
En exil en Suisse depuis 2019, Alain Soral a été condamné ce jeudi 11 septembre à un an de prison ferme sans aménagement et 4000 euros d’amende. Le polémiste d’extrême droite a été reconnu coupable de « provocation à la haine raciale » et de « provocation publique non suivie d’effet à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». La peine avait été requise lors de l’audience de juin, à laquelle Soral était absent.
11/09/2025, 18:25
Depuis que l’industrie du livre a décidé que l’occasion serait un relais de croissance face pour pallier une économie fragilisée, les idées les plus saugrenues ont vu le jour. Y compris les analyses relevant de la gaudriole législative – comme si l’on avait confié à Oui-Oui le soin de commentaires sportifs pour un Grand Prix de F1. Parce qu’il a une voiture rouge et jaune. Un peu de sérieux, non ?
11/09/2025, 16:36
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...
28/08/2025, 12:38
Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné mercredi 30 juillet un homme de 27 ans à un an de prison ferme pour avoir incendié un exemplaire du Coran devant la mosquée Errahma de Villeurbanne (Rhône) dans la nuit du 1er au 2 juin 2025.
31/07/2025, 11:24
Très attendu, l’avis du Conseil d’État, portant sur une rémunération des auteurs, découlant de la vente de livres d’occasion a été rendu. Conclusion : si le projet envisagé en France respecte les principes constitutionnels, il n’a aucun avenir au niveau européen. Et quand on dit aucun…
28/07/2025, 21:58
La ministre de la Culture Rachida Dati devra comparaître devant la justice dans le cadre de l’affaire dite « Carlos Ghosn », pour des faits présumés de corruption, trafic d’influence, recel d’abus de pouvoir et abus de confiance. Cette décision a été ordonnée par des juges d’instruction parisiens, a indiqué une source judiciaire à franceinfo, mardi 22 juillet.
22/07/2025, 17:18
La Commission européenne soupçonne Vivendi d’avoir pris le contrôle du groupe Lagardère avant d’en avoir obtenu l’autorisation formelle. Une communication de griefs a été adressée au groupe pour violation possible des règles communautaires en matière de concentrations. L’autorité estime que Vivendi aurait mis en œuvre l’acquisition avant son approbation officielle.
19/07/2025, 08:27
Le 14 juillet 2025, Roberto Saviano s’est effondré en larmes dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Rome, piazzale Clodio. Ce jour-là, la justice italienne a confirmé la condamnation de Francesco Bidognetti, alias « Cicciotto ’e mezzanotte » (Frankie de minuit), figure de proue du clan des Casalesi. En 2008, il avait publiquement désigné le journaliste et une de ses collègues comme responsables des condamnations visant la mafia, les exposant ainsi à une menace de mort à peine voilée...
15/07/2025, 16:43
Le 27 mars dernier, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est d’Alger, avait condamné l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à cinq années de prison. La peine a été confirmée ce mardi 1er juillet par la Cour d'appel d'Alger.
01/07/2025, 12:32
C’est un casse-tête à plusieurs milliards de dollars qui agite les tribunaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cœur de l’affaire : l’intelligence artificielle développée par Meta, capable de répéter mot pour mot le contenu de livres protégés par le droit d’auteur. La découverte fait trembler les géants de la tech et réjouit les avocats des auteurs.
25/06/2025, 10:09
Ce mardi 24 juin, lors d'une audience d'appel rapide et tendue, le parquet d'Alger a requis 10 ans de réclusion et une amende d'un million de dinars (6640 €) pour Boualem Sansal, rapporte l'AFP. La décision des juges sera connue le 1er juillet.
24/06/2025, 15:37
Le parquet de Nanterre a récemment confirmé son choix de ne pas contester la décision rendue le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel. Celui-ci s’était déclaré incompétent pour juger Bastien Vivès pour « fixation et transmission d’images à caractère pédopornographique », rappelle l'AFP.
19/06/2025, 10:26
Dans une affaire opposant Michel Onfray à la maison d’édition Les provinciales, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu, le 23 mai 2025, une contrefaçon de droit d’auteur… et un parasitisme de l’auteur. Récit d’un affrontement littéraire, éditorial et juridique, avec au coeur de l'affaire, un extrait d’une préface et un héritier de Charles Maurras...
18/06/2025, 17:00
Il est des idées qui avancent de guingois, sous couvert d'un bon sens filant droit. Pour défendre le projet d'une rémunération pour auteurs et éditeurs taxant les ventes de livres d’occasion, on tord le bras à l'actuelle législation, comme si l’affaire était déjà entendue. Pas de chance, le droit est têtu.
18/06/2025, 12:26
En 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi sur la protection des enfants, cependant assortie de mesures anti-LGBTIQIA+ aux conséquences désastreuses. Parmi celles-ci, une censure des ouvrages évoquant des personnages homosexuels et non cisgenres, que la Commission européenne considère comme une infraction au droit de l'Union. L’avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne Tamara Ćapeta, dans un avis souscrit à cette analyse.
06/06/2025, 12:57
Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juin, un homme s'est introduit au sein de la mosquée Errahma de Villeurbanne, vers 3h45, peu avant l'appel à la première prière. Il y a subtilisé un exemplaire du Coran avant d'y mettre le feu et de le déposer devant le lieu de culte. Il a été interpellé ce mardi 3 juin au soir et placé en garde à vue.
04/06/2025, 12:24
Ce mardi 27 mai s'ouvrait un procès d'ampleur nationale, déjà renvoyé une première fois : celui de Bastien Vivès. Dessinateur de BD multirécompensé, il était jugé au tribunal correctionnel de Nanterre pour « diffusion d'images pédopornographiques » à travers ses dessins. Ce dernier s’est toutefois déclaré incompétent pour juger l’affaire.
27/05/2025, 17:47
Les éditions Calmann-Lévy ont réagi à un article publié ce 16 mai dans nos colonnes. Ce dernier évoquait l'audience prévue le 10 juillet prochain, suite à la plainte en contrefaçon de Diana Katalayi Ilunga visant Guillaume Musso, l'avocate Me Lorraine Gay, mandatée par l'éditeur, nous a adressé un Droit de réponse. Il est ici reproduit conformément à la législation.
23/05/2025, 11:09
Nouvelle étape dans le dossier qui oppose Guillaume Musso et sa maison d'édition Calmann-Lévy à Diana Katalayi Ilunga, autrice franco-congolaise qui l'accuse de plagiat. Alors qu'une mise en demeure avait été envoyée par l'avocat de l'autrice, Me Jim Michel-Gabriel, le 20 février dernier, ActuaLitté vient d'apprendre de ce dernier qu'une première audience a été fixée au 10 juillet, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
16/05/2025, 18:07
Initialement prévue le 23 avril 2025, l’audience de condamnation de Hadi Matar a été reportée ce 16 mai : l'Américano-Libanais, aujourd’hui âgé de 27 ans, vient d’être condamné à 25 ans de prison par le tribunal de Mayville, dans l’État de New York, rapporte l’Associated Press. Reconnu coupable en décembre 2024 de tentative de meurtre au second degré, il écope ainsi de la peine maximale pour ce chef d'accusation.
16/05/2025, 17:17
Multipliant les annonces et les décrets présidentiels, Donald Trump se forge une réputation de chef d'État particulièrement actif et omniprésent. Dans les faits, un certain nombre de ses décisions sont, a posteriori, suspendues par la justice, car contraires à la loi, voire à la Constitution. Ses attaques contre les arts, la culture et la création subissent ainsi un important revers de la part de la justice américaine.
14/05/2025, 12:22
Depuis la parution de son dernier roman Houris (Gallimard), Prix Goncourt 2024, Kamel Daoud est engagé dans une bataille médiatique et maintenant juridique avec Saâda Arbane, une femme algérienne qui l'accuse d'avoir volé son histoire. En France, la première audience dite de procédure avait lieu ce mercredi 7 mai, la prochaine a été fixée au 10 septembre.
12/05/2025, 15:05
Lexbase biche, après la décision du tribunal correctionnel de Paris du 9 mai 2025 : ce dernier a condamné un ancien salarié de la société Forseti exploitant le site Doctrine.fr, pour avoir accédé frauduleusement au système informatique du Tribunal de grande instance de Poitiers. Pris en flagrant délit par le Président du Tribunal, ce collaborateur de Doctrine.fr avait extrait illégalement plus de 52000 décisions judiciaires qui n’avaient fait l’objet d’aucune publication par le Tribunal.
10/05/2025, 10:42
Ce 7 mai 2025, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt marquant dans le paysage juridique français, en condamnant la société Forseti, éditrice de la plateforme Doctrine.fr, pour concurrence déloyale à l'encontre de cinq éditeurs juridiques : Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Lamy Liaisons.
07/05/2025, 17:35
L’écrivain franco-algérien Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), est désormais visé par deux mandats d’arrêt internationaux émis par la justice algérienne, révèle Le Point. pour lequel le mis en cause officie. L'auteur a été informé, « sans autre précision », selon son avocate Jacqueline Laffont. Le premier mandat remonte à mars, le deuxième a été émis début mai.
07/05/2025, 15:41
Le parquet de Paris a requis, le lundi 31 mars dernier, un procès à l’encontre du journaliste Alex Jordanov, auteur du livre Les Guerres de l’ombre de la DGSI (Éditions Nouveau Monde), ainsi que contre deux anciens policiers considérés comme ses sources. Ces réquisitions concernent plusieurs infractions : « Violation du secret de la défense nationale », « du secret de l’instruction », « du secret professionnel », et « révélation d’informations permettant l’identification d’une source. »
05/05/2025, 15:30
DC et Warner Bros. misent gros sur Superman, film de James Gunn attendu pour le mois de juillet prochain. Un long-métrage au budget conséquent, dont le succès pourrait relancer la dynamique autour des adaptations d'œuvres liées aux super-héros. La famille d'un des cocréateurs de l'homme d'acier, Joe Shuster, conteste toutefois la titularité des droits d'exploitation du personnage au studio Warner.
29/04/2025, 11:26
Dès 9 heures, ce vendredi 25 avril à Istanbul, une délégation de soutien à Pınar Selek se trouvait devant le tribunal. À Paris, un rassemblement avait lieu en même temps, à l'initiative des éditions des femmes-Antoinette Fouque. Sans surprise, mais avec une certaine lassitude, l'accusée, harcelée depuis des années par la justice turque, a appris un énième report de son procès.
25/04/2025, 16:21
Initialement prévue le 23 avril 2025, l’audience de condamnation de Hadi Matar a été reportée au 16 mai, à la demande de la défense. Reconnu coupable en décembre 2024 de tentative de meurtre au second degré, Matar encourt une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. Le jugement se tiendra à la cour du comté de Chautauqua, dans l’État de New York, à seulement quelques kilomètres du lieu où l’écrivain Salman Rushdie a été violemment agressé en 2022.
24/04/2025, 15:13
La Cour d’appel de Paris a demandé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de réévaluer les conditions dans lesquelles s’est déroulée la scission du groupe Vivendi. Cette décision fait suite à une action intentée par le fonds d’investissement Ciam, actionnaire minoritaire, qui conteste depuis plusieurs mois l’ensemble de l’opération, la jugeant défavorable aux petits porteurs. Si la scission elle-même n’est pas remise en cause, les conclusions de la Cour pourraient néanmoins ouvrir la voie au versement de dédommagements aux actionnaires.
23/04/2025, 17:38
En quelques mois, plusieurs femmes ont accusé l'écrivain britannique Neil Gaiman de violences sexuelles, à travers des témoignages circonstanciés, dans des contextes de domination psychologique et physique. Une plainte a été déposée contre l'auteur, qui s'est à son tour rapproché des tribunaux pour attaquer l'une des victimes présumées.
23/04/2025, 10:17
Une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par une ancienne salariée de la société 9eArt+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Elle dénonce un viol qui serait survenu le 26 janvier 2024, lors d'une soirée liée à l'événement.
22/04/2025, 13:32
Michelin Éditions annonce la sortie d'OFF, une collection de guides destinés aux voyageurs souhaitant explorer autrement les grandes destinations touristiques. Les cinq premiers titres concernent Rome, Londres, l'Écosse, la Norvège et le Japon. D'autres volumes paraîtront en mars 2026, consacrés à la Bretagne, la Sicile et New York.
17/09/2025, 10:31
Coralie Piton et les Éditions du Seuil annoncent deux nominations au sein du pôle Documents. Dès le 1er octobre, Jeanne Morosoff rejoint la maison en tant que directrice littéraire des documents, tandis que Vassili Sztil est promu éditeur de documents.
17/09/2025, 10:10
Robert Redford a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Mais derrière l’acteur, réalisateur, producteur se trouve aussi un homme moins connu, soucieux de rapatrier les textes vers le public. Redford, un passeur entre cinéma, presse et littérature, engagé directement ou explicitement, en faveur de la lecture, des livres, des auteurs — et plus largement des écosystèmes qui font vivre la chaîne du livre.
17/09/2025, 07:00
Dix ans après leur première enquête, les États Généraux de la Bande Dessinée lancent une nouvelle étude consacrée aux auteurs et autrices. Face aux profondes inquiétudes exprimées quant à l’évolution des pratiques et des métiers, il est devenu nécessaire de dresser un état des lieux actualisé. L’objectif est double : mesurer avec précision la situation actuelle et identifier les changements survenus au cours de la décennie, qu’ils soient positifs ou négatifs.
16/09/2025, 16:42
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Nées en 2019 du côté de Saint-Tropez, les Éditions Sébastien Moreu ont été placées en liquidation judiciaire, sur décision du Tribunal de commerce de Fréjus, apprend ActuaLitté. La structure était membre du Syndicat national de l'édition depuis fin 2020, et se consacrait aux œuvres « atypiques ou non conformes, inachevées ou hors format, inclassables ou informelles ».
16/09/2025, 12:46
Les éditions Rouquemoute, basées à Nantes, ont connu d'importantes difficultés économiques en 2024. Si la structure a sorti la tête de l'eau, grâce au soutien des lecteurs et lectrices, elle s'interroge à présent sur la suite : à l'aube de sa dixième année d'existence, elle déclare une trêve des nouveautés, pour accorder plus d'attention aux ouvrages déjà parus.
16/09/2025, 12:02
La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, s'efforce de trouver des équivalents français aux termes tirés des langues étrangères, utilisés dans de nombreux domaines. Du côté du cyclisme, des vélos de ville aux modèles BMX, l'anglais file en tête de peloton, mais la langue française tente une remontée...
16/09/2025, 09:08
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Grande célébration des littératures de l’imaginaire – fantasy, fantastique et science-fiction – le Mois de l'imaginaire existe depuis bientôt dix ans. Chaque octobre, une trentaine de maisons d’édition francophones s’unissent pour donner à l’imaginaire toute sa place en librairie et dans les médias. Pour cette année, elles ont choisi de mettre en avant le thème de « la différence, l'autre, l'altérité ».
15/09/2025, 18:05
Une librairie en ligne basée à Belfast, Belfast Books, a décidé de retirer l’intégralité des ouvrages de Stephen King de son catalogue après un commentaire jugé « affreux et mal renseigné », portant sur Charlie Kirk. Une décision qui a mis la toile sens dessus dessous...
15/09/2025, 17:47
Les Éditions du Boréal et le Fonds québécois en journalisme international (FQJI) annoncent le lancement d’une collection de livres dédiée au grand reportage québécois. Intitulée « Points de mire », en référence à l’émission d’information présentée par René Lévesque à la télévision de Radio-Canada, cette initiative vise à donner aux journalistes québécois l’occasion de développer en profondeur des enquêtes portant sur des enjeux internationaux.
15/09/2025, 17:35
KissKiss Publishing, lancé par KissKissBankBank et Ulule, se présente comme un nouveau venu qui entend adapter l’édition à l’ère de la creator economy — cette économie où les créateurs vivent directement de leur communauté en ligne, sans passer par les circuits traditionnels. L’ambition affichée : redonner aux créateurs le contrôle de leur économie éditoriale et leur offrir une indépendance longtemps jugée inaccessible.
15/09/2025, 17:13
Le 1er mars 2025, Donald Trump a signé un décret visant à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Saisi, un juge fédéral a ordonné le rétablissement immédiat des personnels et subventions, décision confirmée le 11 septembre par la Cour d'appel. Dans le même temps, le Congrès débat d'un budget 2026 qui maintiendrait l'agence malgré les velléités présidentielles de suppression. Entre bras de fer judiciaire et incertitudes budgétaires, l'avenir de l'IMLS reste suspendu...
15/09/2025, 15:33
Les éditions Albert René dévoilent la couverture d’Astérix en Lusitanie, le 41ᵉ album des aventures de nos irréductibles Gaulois, qui sortira le 23 octobre prochain. Il s'agit du second volume de la série qu'on ne présente plus, signée Fabcaro au scénario, Didier Conrad au dessin. Le traditionnel album bisannuel des irréductibles Gaulois approche — une coutume bien installée depuis que les successeurs d’Uderzo et Goscinny ont pris la relève.
15/09/2025, 11:44
De nouveaux membres rejoindront la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, à compter du 22 septembre prochain. Quatre démissions ont en effet été enregistrées par cet organe du ministère de la Justice.
15/09/2025, 10:03
En Ouzbékistan, une loi adoptée récemment permet aux détenus éligibles à la libération conditionnelle de réduire leur peine s’ils lisent des livres sélectionnés. C’est une mesure qui suscite autant de curiosité que de débat – entre espoir de réhabilitation et interrogation sur les enjeux du contrôle idéologique.
14/09/2025, 09:48
La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, vient de publier son livre Shot Ready, sorti cette semaine et déjà classé parmi les dix meilleures ventes actuelles sur Amazon, en tête de la catégorie « livres de sport ». Mais si, Steph Curry, l'homme qui a mitraillé l'équipe de France lors de la finale des JO de 2024...
14/09/2025, 09:11
Le 10 septembre 2025, DC Comics a annoncé l’annulation pure et simple de la série Red Hood après la parution de son unique numéro. Cette décision fait suite aux publications sur les réseaux sociaux de la scénariste transgenre Gretchen Felker-Martin, jugées « brûlantes » à l’égard de la mort de Charlie Kirk, influenceur conservateur connu pour ses prises de position anti-trans.
14/09/2025, 08:36
Des livres détrempés par les intempéries, une colère citoyenne qui gronde : dans la région de Naples, la bibliothèque de Ponticelli noyée sous la pluie. Voilà cinq mois qu'on attend l'arrivée d'un toit et de réparations, et toujours rien.
13/09/2025, 08:23
Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025, 16:21
Le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, figure du conservatisme américain et fondateur de l'association pro-Trump Turning Point USA, a été tué par balles lors d’un discours à l’Université d’Utah Valley. Parallèlement à l'événement, The Shooting of Charlie Kirk, signé Anastasia J. Casey, est apparu sur Amazon avec une date de publication semblant antérieure au drame. Troublant ?
12/09/2025, 14:48
Entité de premier plan dans le domaine des publications juridiques et fiscales, Lefebvre Dalloz, nommée ainsi depuis 2021, est née de la fusion du groupe Lefebvre avec son concurrent Dalloz, qu'il avait racheté en 2006. Une enquête de la Cellule investigation de Radio France relaie les témoignages de salariés et ex-collaborateurs de Lefebvre Dalloz, qui décrivent la « brutalité » de la direction et des conditions de travail dominées par « un stress toxique ».
12/09/2025, 12:46
Pendant plusieurs mois, plusieurs maisons d’édition s’étaient livrées à une intense compétition pour obtenir les droits de publication de l'ouvrage de Gisèle Pelicot , avant que Flammarion (Madrigall) ne l’emporte finalement. On a donné la date du 28 janvier 2026 pour la sortie mondiale, Et la joie de vivre, paraîtra le 17 février prochain.
11/09/2025, 17:52
L’édition 2025 de Bookfest Chișinău a battu ses records, attirant plus de 50.000 visiteurs en cinq jours. Un triomphe pour la principale foire du livre moldave. Pourtant, derrière les chiffres, un sujet préoccupant a dominé les conversations entre éditeurs : la récente réforme fiscale en Roumanie. Depuis le 1er août, Bucarest a porté son taux standard de TVA de 19 % à 21 %, et son taux réduit sur le livre de 5 % à 11 %.
11/09/2025, 16:52
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), jusqu'au 15 septembre prochain, se consacrent plus particulièrement aux jeunes âgés de 18 à 29 ans que l'on croit, à tort, éloignés de l'illettrisme, de l'innumérisme ou de l'illectronisme. 278.000 individus, soit 3 % de cette classe d'âge, seraient en situation d'illettrisme, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI).
11/09/2025, 15:58
Les bibliothèques publiques ne sont plus seulement des lieux de silence et de rayonnages bien ordonnés. Elles sont devenues, depuis quelques années déjà, des espaces de vie, d’échange et de rencontres où se croisent des publics variés. Or, s’il existe un groupe d’usagers dont les besoins sont parfois difficiles à cerner, ce sont bien les adolescentes et adolescents.
11/09/2025, 15:40
Le monde de l’édition et de l’adaptation cinématographique est en ébullition depuis l’annonce que la société Legendary Entertainment a acquis les droits ciné-adaptation d’Alchemised, le roman de SenLinYu. Le récit provient, à l'origine, d’une fan fiction inspirée de Harry Potter.
11/09/2025, 15:03
Après dix années d’activité et de productions, Henry Dougier a choisi de se retirer de la direction de la maison qu’il avait fondée en 2014. L’activité se poursuit sous la responsabilité de Maureen Demidoff, directrice éditoriale des Ateliers depuis 2023.
11/09/2025, 13:01
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Pour la direction d’Editis, la rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille. Depuis deux ans que le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a absorbé le groupe éditorial, les difficultés de communication sont allées croissant. Les travaux entamés en mai dernier pour accueillir les équipes de CMI France, le volet presse de International Media Invest, auront achevé de mettre le feu aux poudres.
11/09/2025, 12:11
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, annonce, par un avis, l'extension prochaine de l'avenant du 19 décembre 2024 à la convention collective nationale de l'édition. Celui-ci porte sur un régime de prévoyance commun aux secteurs de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique.
11/09/2025, 09:38
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
Alors que le Royaume-Uni s’apprête à célébrer en 2026 une « Année nationale de la lecture », la fondatrice et directrice créative de l’association The Reading Agency, Debbie Hicks, appelle l’ensemble de la filière à revoir en profondeur sa manière de penser et de promouvoir la lecture. Pour elle, parler de « crise de la lecture » n’a de sens que si l’on s’accroche à des définitions anciennes qui ne correspondent plus aux usages actuels.
10/09/2025, 11:09
