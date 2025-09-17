Internet Archive règle en silence son procès avec les majors musicaux

La plainte des labels, déposée en août 2023 auprès d'un tribunal californien, portait alors sur un peu plus de 2000 titres identifiés par les ayants droit. Ces derniers auraient motivé une action en justice : « En rendant disponibles des exemplaires de ces fichiers au public, Internet Archive a reproduit et distribué des enregistrements sonores protégés appartenant aux plaignants, sans autorisation », indiquait la plainte initiale.

Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Capitol, Arista Records et quelques autres labels accusaient tout simplement Internet Archive de « violation du copyright », dans le cadre de son « Great 78 Project ». Ce dernier collecte, numérise et identifie des 78 tours parus entre 1898 et les années 1950, avant de les mettre en ligne, accessibles à tous.

Afin de défendre son initiative, Internet Archive avait mis en avant l'intérêt patrimonial et public du « Great 78 Project », décrit comme « une initiative technologique visant à préserver un pan menacé de l'héritage culturel de ce pays ». La plateforme affirmait par ailleurs qu'elle avait tenté de collaborer avec les labels musicaux, en honorant toutes les demandes de retraits de fichiers litigieux.

Les arguments n'avaient pas vraiment convaincu les plaignants, ni la justice, et, en mars dernier, les labels ajoutaient quelques griefs à la procédure, en estimant que 4624 œuvres protégées par le copyright avaient été illégalement diffusées par Internet Archive. Le préjudice se trouvait ainsi estimé à près de 700 millions $.

Accord à l'amiable

La procédure en justice en rappelait une autre, intentée par quatre éditeurs américains — Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House — en 2020. Ces derniers s'en prenaient alors au « prêt numérique contrôlé » de la plateforme, soit la mise à disposition pour une période limitée et sur inscription uniquement d'ouvrages sous droits, numérisés à partir des collections de bibliothèques publiques partenaires.

La procédure s'est soldée par la condamnation d'Internet Archive, en mars 2023, pour infraction du copyright, confirmée en appel quelques mois plus tard.

Cette fois, l'ONG Internet Archive semble avoir opté pour une conclusion plus rapide du litige. « Les parties sont parvenues à un accord confidentiel couvrant toutes les réclamations et ne feront plus aucune déclaration publique à ce sujet », annonce un post laconique d'Internet Archive, sur le blog officiel de l'organisation.

Aucune information supplémentaire n'est disponible quant à l'éventuelle compensation financière versée, ni sur les mesures prises par Internet Archive, qui a d'ores et déjà, néanmoins, retiré un certain nombre d'enregistrements de son « Great 78 Project ».

La notification d'accord est consultable ci-dessous.

Photographie : Un serveur de la plateforme Internet Archive, à San Francisco, en 2010 (illustration, Scott Beale, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com