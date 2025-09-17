Les luxueux bijoux de Rachida Dati lui coûteront-ils cher ?

Une fortune estimée à 6 millions €. Les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale de la ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati, dévoilées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en juin dernier, rendaient compte d'un luxueux train de vie.

La locataire de la rue de Valois se classait ainsi parmi les ministres les plus fortunés du gouvernement formé par François Bayrou, derrière Marc Ferraci, chargé de l’Industrie et de l'Énergie (23 millions €), et Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (21 millions €).

En avril 2025, Libération s'interrogeait toutefois sur la transparence affichée par la ministre. Le quotidien a en effet mené l'enquête, en s'intéressant aux bijoux, montres et parures portés par Rachida Dati lors de ses apparitions publiques. 19 pièces ont ainsi été identifiées, représentant un montant total estimé à 420.000 €.

Or, dans son « guide du déclarant », la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique invite justement à déclarer les biens mobiliers dont la valeur dépasse les 10.000 €, dont les « bijoux ». Au sein du coffret de la ministre, plusieurs seraient concernés, dont une montre Chopard évaluée à 32.000 €, d'autres griffées Cartier pour 29.000 € (le modèle Baignoire) ou 18.300 €, une pièce « de l’horloger suisse Parmigiani Fleurier », estimée à 15.500 €, ou encore une bague Cartier qui culminait à 68.500 € en 2017...

Or, sur ses déclarations de patrimoine, à la case « [B]iens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € », Dati a inscrit « Néant », y compris dans la dernière en date, après la parution de l'enquête de Libé.

« Je n'ai rien à régulariser »

Les avocats de Rachida Dati avaient répondu aux questions de Libération : « Nous réaffirmons que notre cliente est parfaitement en règle avec ses obligations déclaratives auprès de la HATVP », assuraient-ils. La ministre elle-même, sur France Inter, niait tout manquement : « Je n'ai rien à régulariser. Je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. »

Début septembre, le média Blast avançait un nouveau montant pour la collection de bijoux de Rachida Dati, dont la valeur atteindrait les 600.000 €. La ministre démissionnaire avait alors balayé un chiffre « farfelu », selon elle.

La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police ouvre néanmoins une enquête, annonce l'AFP, qui relaie une information du parquet de Paris. Celle-ci porte sur une éventuelle « non-déclaration » de bijoux à la HATVP. Rappelons que la sanction encourue en cas de « manquements déclaratifs » ou d'« omissions déclaratives » peut atteindre une peine de trois ans de prison et de 45.000 € d’amende, ainsi qu’une peine d'inéligibilité et l'interdiction d’exercer une fonction publique.

La justice au travail

Rappelons par ailleurs que la ministre de la Culture est mise en examen, depuis 2021, pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », concernant des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne. Élue en 2009 pour un premier mandat de cinq ans, elle fut réélue en 2014, avant de recentrer sa carrière politique sur la ville de Paris — dont elle est la maire du 7e arrondissement depuis 2008.

Pendant dix ans, donc, de 2009 à 2019, Rachida Dati siégea ainsi au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. La période qui intéresse les enquêteurs est cependant plus réduite, entre 2010 et 2012, quand la ministre de la Culture d'aujourd'hui était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie d'hier.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs s'interrogent aujourd'hui encore sur les prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

Fin juillet, des juges d'instruction ont ordonné un procès contre Rachida Dati pour « corruption et trafic d'influence passifs par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale (Parlement européen) ». Carlos Ghosn est également visé, pour « abus de pouvoir par dirigeant de société », « abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence actifs ». Les dates du procès à venir, à Paris, seront connues le 29 septembre prochain.

Photographie : Élisabeth Borne et Rachida Dati, en déplacement à Suresnes, le jeudi 3 juillet 2025

