La Femme de ménage, le film, prêt à balayer les salles de cinéma

Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, ou encore Brandon Sklenar figurent au casting de cette adaptation, pour incarner au mieux les personnages imaginés par Freida McFadden dans son récit. Le scénario, tiré du livre, est signé par Rebecca Sonnenshine (The Boys, Archive 81, Vampire Diaries...).

Bien évidemment, en cas de succès au cinéma, la société de production Lionsgate a de quoi voir venir, puisque plusieurs suites littéraires sont à disposition : Les secrets de la femme de ménage, La femme de ménage se marie ou encore La femme de ménage voit tout (tous disponibles chez J'ai Lu, traduits par Karine Forestier)...

L'été 2025 aura été celui de Freida McFadden, puisque l'autrice américaine a dominé le classement des meilleures ventes en France. À lui seul, le premier tome s'est ainsi écoulé à près de 2,2 millions d'exemplaires, grand format et poche confondus.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com