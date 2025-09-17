6 albums en lice pour le Prix du récit dessiné 2025

La sélection du Prix du récit dessiné 2025

Aude Bertrand, Au travers du rayon (Éditions 2024, 2024)

Sylvain Bordesoules, Azur asphalte (Gallimard Bande dessinée, 2024)

Adeline Casier, Em Silêncio (La Boîte à Bulles, 2025)

Olivier Deprez, WREK (Frémok, 2024)

Néjib, Haute enfance (Gallimard Bande dessinée, 2024)

Marcel Shorjian, Adieu mon Royaume (6 Pieds sous terre, 2024)

Le Prix du récit dessiné récompense une narration graphique de fiction ou de non-fiction, signée d'une seule autrice ou d'un seul auteur. Ce prix, doté de 5000 € et dédié à une création maîtrisant à la fois texte et graphisme, met en lumière des œuvres variées.

Le jury du Prix du récit dessiné réunit Pierre Cornilleau (illustrateur, membre de la commission images fixes de la Scam), Marguerite Demoete (chercheuse, curatrice et coordinatrice éditoriale dans le champ du livre et de l’événementiel), Justine Gury (illustratrice, membre de la commission images fixes de la Scam), Fabrice Neaud (auteur BD, lauréat 2024 pour Le dernier sergent – Les guerres immobiles, Éditions Delcourt) et Jean-Marc Terrasse (journaliste, enseignant et écrivain, membre de la commission de l’écrit de la Scam).

