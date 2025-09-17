6 albums en lice pour le Prix du récit dessiné 2025

Saluant chaque année une bande dessinée de fiction ou de non-fiction, le Prix du récit dessiné est décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Son jury a sélectionné six ouvrages, en lice pour cette neuvième édition. Verdict dans quelques semaines...
Le 17/09/2025 à 09:09 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
17/09/2025 à 09:09
0
Commentaires
0
Partages
Aude Bertrand, Au travers du rayon (Éditions 2024, 2024)
Sylvain Bordesoules, Azur asphalte (Gallimard Bande dessinée, 2024)
Adeline Casier, Em Silêncio (La Boîte à Bulles, 2025)
Olivier Deprez, WREK (Frémok, 2024)
Néjib, Haute enfance (Gallimard Bande dessinée, 2024)
Marcel Shorjian, Adieu mon Royaume (6 Pieds sous terre, 2024)
Le Prix du récit dessiné récompense une narration graphique de fiction ou de non-fiction, signée d'une seule autrice ou d'un seul auteur. Ce prix, doté de 5000 € et dédié à une création maîtrisant à la fois texte et graphisme, met en lumière des œuvres variées.
À LIRE - Le Prix Gouincourt dévoile sa toute première sélection
Le jury du Prix du récit dessiné réunit Pierre Cornilleau (illustrateur, membre de la commission images fixes de la Scam), Marguerite Demoete (chercheuse, curatrice et coordinatrice éditoriale dans le champ du livre et de l’événementiel), Justine Gury (illustratrice, membre de la commission images fixes de la Scam), Fabrice Neaud (auteur BD, lauréat 2024 pour Le dernier sergent – Les guerres immobiles, Éditions Delcourt) et Jean-Marc Terrasse (journaliste, enseignant et écrivain, membre de la commission de l’écrit de la Scam).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 06/09/2024
176 pages
Editions 2024
26,00 €
Paru le 25/09/2024
164 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Paru le 02/01/2025
160 pages
La Boîte à Bulles
23,00 €
Paru le 06/06/2024
256 pages
Fremok Editions
29,00 €
Paru le 11/09/2024
192 pages
Editions Gallimard
26,00 €
Paru le 13/09/2024
120 pages
6 Pieds sous Terre Editions
25,00 €
Commenter cet article