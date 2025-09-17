Zaho de Sagazan et Félix Moati racontent Rimbaud sur Arte

À 17 ans, Arthur Rimbaud débarque à Paris en 1871, alors que le Paris de l'après-Commune vibre d'une effervescence intellectuelle et artistique. Cette ambiance si particulière est au cœur du documentaire Arthur Rimbaud — Six mois en enfer, réalisé par Flore-Anne D'Arcimoles, connue, notamment, pour la création de la série La Grande Explication (Lumni/TV5/Ina), qui s'appuie sur des images d'archives pour revenir sur des événements historiques.

Arthur Rimbaud — Six mois en enfer convoque de la même manière des documents précieux de l'INA pour recréer le Paris de 1871 dans ses excès et ses flamboyances. Coutumier des fugues à Paris, qu'il a découvert sous état de siège par les armées prussiennes à l'été 1870, Arthur Rimbaud, tout juste âgé de 17 ans, délaisse alors ses Ardennes natales pour gagner l'émulation de la capitale.

Il a fait parvenir l'un de ses textes au poète parnassien Théodore de Banville et vient de débuter une correspondance avec Paul Verlaine. « Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend ! », lui souffle dans une lettre le poète, de dix ans son aîné.

L'adolescent parcourt les bouillonnantes ruelles de la butte Montmartre, autant que ses lieux de perdition, aux côtés de son nouvel ami qui l'héberge gracieusement. Ses poèmes se trouvent bientôt parcourus d'une transe nouvelle, qui intrigue les poètes du Parnasse.

Lors du dîner mensuel de ce mouvement relativement jeune, fin septembre 1871, Rimbaud déclame les 25 quatrains d'alexandrins de ce qui demeurera l'un de ses poèmes les plus célébrés, Le bateau ivre, et sidère l'assemblée. Mais derrière la maestria de cette « beauté du diable », selon Verlaine, couve un feu prêt à dévorer Paris, sans possible retour en arrière.

Crédits : La Générale de production

Coécrit par Flore-Anne d'Arcimoles et Grégoire Kauffmann, Arthur Rimbaud - Six mois en enfer déroule sous les yeux des spectateurs des aplats de couleurs vives et des effets psychédéliques, tandis que la voix de Zaho de Sagazan convoque les envoûtantes strophes du poète...

Coproduit par ARTE France et La Générale de production, le documentaire de 51 minutes sera disponible sur arte.tv du 8 octobre 2025 au 12 janvier 2026.

Photographie : Création graphique représentant le portrait d'Arthur Rimbaud par Étienne Carjat (La Générale de production)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com