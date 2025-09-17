Comment Robert Redford a fait lire l’Amérique

On connaît Robert Redford, légende d’Hollywood, pour ses rôles au cinéma et ses Oscars de réalisateur. Mais sait-on qu’il a aussi pris la plume ? En 1976, au faîte de sa gloire, Redford publie The Outlaw Trail : À Journey Through Time, un livre pas comme les autres.

Loin de la préface anecdotique, c’est un véritable récit de voyage et d’histoire, né d’une expédition à cheval et à pied sur la mythique piste des hors-la-loi. Accompagné du photographe Jonathan Blair, l’acteur-auteur retrace l’itinéraire de Butch Cassidy et autres bandits légendaires, mêlant enquête historique, paysages et confidences personnelles.

« The Outlaw Trail... contenait une sorte de magie, une liberté, un mystère » écrit Redford en préface, fasciné par ces terres de légende où se confondent hors-la-loi et justiciers. Ce beau livre, diffusé en librairie comme en bibliothèque, ancre Redford parmi les auteurs à part entière.

De Watergate à Hollywood : faire lire le grand public

En 1974, Robert Redford flaire le potentiel de l’affaire du Watergate. Il s’empresse d’acquérir les droits d’adaptation de All the President’s Men, le livre-enquête de Bob Woodward et Carl Bernstein, journalistes du Washington Post. Le coût est astronomique (450 000 $) pour ce projet qu’il imaginait modeste, mais la parution du livre en best-seller change la donne : un petit film intimiste n’est plus envisageable, les studios s’en mêlent et Redford doit voir grand.

Qu’à cela ne tienne, le producteur s’implique à fond pour garantir l’authenticité du film. Il refuse un premier scénario infidèle, invite Woodward et Bernstein à contribuer à l’écriture, puis veille avec le réalisateur Alan J. Pakula à coller au plus près des faits. Cette rigueur journalistique, rare à Hollywood, porte ses fruits : sorti en 1976, le film Les Hommes du Président devient un modèle du genre.

Avec ses huit nominations aux Oscars, il passionne le grand public pour une enquête initialement réservée aux lecteurs du WP. La réalisation est si aboutie que tous les films de reporters à venir seront jugés à son aune.

Sundance : au cœur de l’atelier des scénaristes

Transmettre l’envie de lire un scénario avant qu’il ne devienne film — tel est le credo du Sundance Institute, fondé par Redford en 1981. Son objectif est de créer un laboratoire où de nouveaux talents peuvent développer leur voix librement, à l’abri des pressions d’Hollywood. Chaque année, une poignée de jeunes scénaristes et réalisateurs est invitée dans les montagnes de l’Utah pour les labs Sundance.

Pendant ces retraites intensives, ils retravaillent leurs scripts avec des mentors chevronnés, participent à des ateliers et vivent quelques semaines d’immersion totale dans la création. Redford lui-même endosse le rôle de conseiller auprès des apprentis cinéastes, distillant son expérience avec bienveillance.

De nombreux projets ont ainsi pu éclore et trouver le chemin des écrans. Des réalisateurs aujourd’hui célèbres comme Quentin Tarantino ou Ryan Coogler ont fait leurs premières armes grâce à Sundance.

Un engagement passionné pour toutes les cultures

Au-delà du cinéma, Redford le philanthrope s’est fait le porte-voix des arts et de la lecture. Lorsque l’administration Trump menace en 2017 de supprimer la National Endowment for the Arts — l’agence fédérale de soutien à la culture — le fondateur de Sundance monte au créneau.

Dans une lettre ouverte, il rappelle que sans la NEA, le Sundance Institute n’aurait peut-être jamais vu le jour : en 1981, une subvention de 25 000 $ de cette agence fut « vitale pour lancer des programmes qui aujourd’hui soutiennent des dizaines de milliers d’artistes américains ».

Redford exhorte alors les élus à ne pas briser cet élan, affirmant que la NEA « doit non seulement survivre, mais prospérer » — qu’elle doit non seulement survivre, mais prospérer. Son plaidoyer dépasse le seul septième art : priver les citoyens de la diversité culturelle et de la créativité serait une erreur monumentale.

La NEA dispose certes d’un budget infime (moins de 0,01 % des dépenses fédérales), mais elle irrigue tout le pays via des milliers de subventions, du symphonique aux ateliers d’écriture dans les quartiers. Elle a par exemple lancé le programme Big Read pour financer des événements autour du livre dans les communautés du pays.

La mobilisation porte ses fruits : les élus renoncent finalement à étrangler l’agence, allant même jusqu’à augmenter légèrement son budget en 2017.

En filigrane de sa carrière hollywoodienne, Robert Redford n’a jamais cessé de croire au pouvoir des mots et des histoires. Qu’il signe un livre d’aventure sur les traces de Butch Cassidy, qu’il transforme un scandale politique en thriller palpitant pour éclairer le public, ou qu’il soutienne dans l’ombre des générations de scénaristes, la star octogénaire a toujours mis sa notoriété au service de la littérature et de la création.

À LIRE - Mort de Robert Redford : l’acteur culte qui aimait aussi les livres

Tel un hors-la-loi romantique, Redford trace sa propre route, libre et passionnée, pour faire vivre la culture sous toutes ses formes.

Crédits photo : qbac07 CC BY SA 2.0

DOSSIER - Une loi pour entériner les missions des bibliothèques

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com