Le Prix Gouincourt dévoile sa toute première sélection

La première sélection de 14 ouvrages du Prix Gouincourt :

Nour Bekkar, Corps étranger sous la peau (Blast)

Sabrina Calvo, Mais cette vie-là demande. toujours. plus. de. lumière. (Éditions du commun)

Camille Corcéjoli, Transatlantique (La Contre Allée)

Fatima Daas, Jouer le jeu (L’Olivier)

Wendy Delorme, Le Parlement de l’eau (Cambourakis)

Juliet Drouar, Cui-cui (Seuil)

Pauline Gonthier, Parthenia (Les Léonides)

Gorge, Fatale*e ou l’impossible phantasme (Trou Noir)

Lucie Heder, La grande verdure (La Volte)

Lumen, L’endroit de mon trouble (La Musardine)

Céline Minard, Tovaangar (Rivages)

Anne-Fleur Multon, À croquer (Thierry Magnier)

Nelly Slim, Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs)

Laura Vazquez, Les Forces (Éditions du sous-sol)

Le jury réunit des personnalités issues de la littérature, de l’art et du militantisme : Meryem Alqamar, Al Baylac, Mélie Chen, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Elisabeth Lebovici, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi, Lou Edin et Olivia Sanchez.

Le Prix Gouincourt, lancé pour la rentrée 2025 par le média Lesbien raisonnable en partenariat avec le chercheur Alex Lachkar, se veut une parodie « bienveillante et humoristique » du Goncourt. L’objectif est de mettre en lumière la richesse et la diversité des œuvres, qu’elles viennent de petites maisons engagées ou d’éditeurs plus connus. L'annonce du ou de la lauréat·e sera réalisée en novembre, dans la grande tradition des prix littéraires français.

Aux dernières nouvelles, le prix n’est pas doté financièrement, mais les organisateurs espèrent trouver mécènes ou sponsors. Et si l’humour interdit d’imaginer la cérémonie au Drouant, fief du Goncourt, Lesbien raisonnable confirme qu’une remise publique aura bien lieu, sous la forme d’une fête ouverte à toutes et tous, afin de célébrer la littérature lesbienne à Paris. Le lieu précis reste à déterminer.

Crédits photo : Fatima Daas © Patrice Normand (L'Olivier)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com