Les Sandales d’Empédocle, une librairie au cœur de Livres dans la Boucle

À Besançon, Livres dans la Boucle s’inscrit dans le tissu culturel de la ville en faisant circuler rencontres et échanges dans des lieux emblématiques. La librairie Les Sandales d’Empédocle, créée en 1973 et forte de plus d’un demi-siècle d’existence, y tient une place familière : partenaire historique du rendez-vous bisontin, elle accompagne l’événement dans la durée et contribue à relier auteurs, textes et public au fil des plateaux.

Sur les listes, les grandes maisons se repèrent d’emblée, « Gallimard, Grasset, Albin Michel ». Nathacha Appanah, Lydie Salvayre, Chalandon : des noms attendus. Mais l’axe local n’est pas négligé, Sébastien Menestrier , Paul Kawczak — repéré pour Ténèbres — revient, dit-elle, avec Le Bonheur un roman situé à Besançon pendant la Seconde Guerre mondiale. En arrière-plan, une évidence : la programmation cherche l’équilibre entre visibilité nationale et présences bisontines, ce qui, pour un festival de ville, a du sens.

Côté tendances, le constat est simple. La famille revient au premier plan, avec cette année les mères davantage mises en avant. À la fin août, Laëtitia notait déjà des attentes très nettes des lecteurs « le Emmanuel Carrère, on nous le demande depuis une semaine ».

Les coups de cœur de la librairie jouent aussi leur rôle Trois fois la colère de Laurine Roux, à la structure audacieuse et à la langue très originale, et Flamme, volcan, tempête de Pierre Boisson, enquête littéraire autour de Christine Pavlovska « je l’ai lu d’un souffle, puis je suis restée trente minutes avec le livre dans les bras ». Laëtitia prévient toutefois, « c’est trop récent pour une analyse complète de la rentrée ». Mieux vaut laisser les livres agir, et les lecteurs décider.

Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle célèbrera ses dix ans avec une programmation particulièrement riche et la présence de plus de 200 auteurs. L’ouverture se fera par un spectacle original mêlant littérature, dessin et musique, inspiré du roman De pierre et d’os de Bérengère Cournut. Tout au long du week-end, le public sera accompagné par David Foenkinos, président d’honneur de cette édition.

Un hommage appuyé sera consacré à Jean-Luc Lagarce, à travers une série d’événements combinant conférences, lectures et projections. Parmi les nouveautés, le festival inaugure un espace Young Adult au Scénacle, proposant des rencontres dédiées et des moments festifs, dont du cosplay.

Les grands noms de la rentrée littéraire seront également présents, de Lydie Salvayre à Alain Mabanckou, sous le chapiteau de Chamars. Enfin, deux prix jeunesse viendront ponctuer la manifestation et en rythmer le programme.

