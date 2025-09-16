Après Genet et Giono : Don Quichotte s’invite au Mucem

Après avoir célébré Genet, Giono ou Flaubert, le Mucem propose un nouveau voyage littéraire et artistique en explorant la figure du chevalier errant. L’exposition réunit plus de 200 pièces issues de ses propres collections et de prestigieux prêts, notamment grâce à une collaboration exceptionnelle avec la Bibliothèque Nationale d’Espagne.

Pablo Picasso, Don Quichotte, encre de Chine sur papier,

11 août 1955

© Musée d’art et d’histoire Paul Éluard, Saint-Denis /

I. Andréani

© Succession Picasso 2025

De Coypel à Daumier, de Goya à Dalí, de Picasso à Garouste, le visiteur découvre comment Don Quichotte a inspiré les plus grands artistes, mais aussi la culture populaire : cinéma, théâtre, chanson, bande dessinée, marionnettes ou encore imagerie du quotidien.

Un dispositif immersif

Au cœur du parcours, un film d’animation inédit, La Grotte de Montesinos, réalisé par Claire Ananos pour le Mucem, plonge le spectateur dans l’univers mental et fantasque du héros de Cervantès. Ce dispositif mêle gravures, images animées et création sonore pour une immersion sensorielle.

Claire Ananos, La Grotte de Montesinos, film d’animation (photogramme), 2025 © Production Mucem 2025 / Claire Ananos

Autour de l’exposition, le Mucem propose plusieurs rendez-vous :

Portes ouvertes le 15 octobre 2025, de 16h à 21h (Mucem J4). Une conférence « L’art de la complexité : Edgar Morin, Don Quichotte et nous », le 16 octobre 2025 à 18h30. Un week-end « Bien dans ma tête », consacré au lien entre santé mentale et création, les 17 et 18 octobre 2025. Une avant-première du film de Gaspard Hirschi, Je suis la nuit en plein midi, le 4 décembre 2025. Une journée d’étude « Changer le monde ? La façon de voir de Don Quichotte », le 28 janvier 2026. Et enfin des programmes jeune public, dont El retablo de Maese Pedro (22 octobre) et Sur les traces de Don Quichotte (dès le 3 novembre).

Crédits image : Pilar Albarracín, Asnería, installation, 2010 © Pilar Albarracín / Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois © Adagp, Paris, 2025

