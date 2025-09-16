Le Tambora est le nom d’un volcan indonésien, il a connu en 1815 une éruption violente qui a entrainé un changement climatique pendant trois ans et a provoqué la mort directe ou indirecte de 200.000 personnes.

De volcan, il n’en sera pas question dans ce livre, Hélène Laurain parle de grossesses, d’accouchements, de fausses couches et des corps des femmes. C’est un roman qui parle de la femme à travers ses désirs d’enfants, ses angoisses pendant la grossesse et la joie mêlée à la fatigue d’avoir des enfants.

La narratrice a déjà une fille, avec son compagnon ils désirent un autre enfant, mais la nature fait peu de cas des désirs des humains, une fausse couche va ébranler cette envie. Survient cette question : devient-on mère à la naissance de l’enfant ou dès lors que l’on porte un enfant ? Les fausses couches sont des « accouchements de silence » et le statut de mère devient une souffrance, une souffrance de séparation devant l’absence de l’enfant.

Roman de transmission, la mère raconte sa maternité et ses relations avec ses filles pour que plus tard elles décident en toute connaissance de cause leurs futures vies de femmes.

Hélène Laurain pose la question du pourquoi désirons-nous faire des enfants, « combler un vide » nous propose-t-elle en substance, un vide bien rempli, trop certainement pour mener une vie de femme et de mère épanouies. Écriture crue, clinique, l’autrice saisit des listes de choses à faire ou à penser comme on établit des listes de courses, le quotidien se révèle en temps perdu.

Ce livre n’est pas fait pour les couples qui s’interrogent sur la création d’une famille, ni pour une femme enceinte, ce roman est écrit pour partager avec d’autres femmes-mères qui savent qu’il existe « un peu de paradis en enfer », pour nous informer que « le suicide est la première cause de mortalité maternelle en France, l’année suivant l’accouchement ».

Et de nous mettre en garde : « Ce ne sont pas les parents qui ont des enfants, mais ce sont les enfants qui possèdent des parents. » Après cette lecture, qui sait ce qu’il adviendra de votre envie d’avoir des enfants ou non. Le roman figure dans la première sélection du prix Goncourt 2025.