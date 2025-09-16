10 ans plus tard, nouvelle enquête sur la situation des auteurs et autrices de BD

Dix ans après leur première enquête, les États Généraux de la Bande Dessinée lancent une nouvelle étude consacrée aux auteurs et autrices. Face aux profondes inquiétudes exprimées quant à l’évolution des pratiques et des métiers, il est devenu nécessaire de dresser un état des lieux actualisé. L’objectif est double : mesurer avec précision la situation actuelle et identifier les changements survenus au cours de la décennie, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Le 16/09/2025 par Nicolas Gary
16/09/2025 à 16:42
Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des créateurs et créatrices de bande dessinée : professionnels, amateurs ou étudiants. Les EGBD souhaitent mieux connaître celles et ceux qui façonnent ce secteur, de la figure mondialement reconnue à l’auteur débutant.
Toutes les pratiques sont concernées : dessin, scénario, couleur, storyboard, sur papier comme en numérique, de l’album traditionnel au roman graphique, jusqu’aux formats émergents tels que le webtoon.
2015 - "À l'intérieur de ce monde du livre, les mutations ont également été nombreuses"
L’ambition de ce questionnaire est grande. Sa complétion requiert environ vingt minutes, mais c’est à ce prix qu’il sera possible d’obtenir un portrait riche, nuancé et fidèle de la communauté des autrices et auteurs de BD. Leur avenir repose non seulement sur leurs œuvres, mais également sur la compréhension que pourront en avoir les acteurs économiques, culturels et institutionnels, grâce aux enseignements de cette enquête.
Pour garantir la sincérité des réponses, le formulaire est entièrement anonyme. Comme en 2015, les EGBD s’engagent à ce que seules des équipes de statisticiens aient accès aux données recueillies.
L’enquête restera ouverte jusqu’au dimanche 19 octobre 2025 à minuit. Une première analyse sera rendue publique en janvier 2026, à l’occasion du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Des études thématiques plus approfondies seront ensuite diffusées.
2015 - États généraux : “Artistiquement, la BD se porte bien. Économiquement, non”
Les États Généraux de la Bande Dessinée remercient d’ores et déjà les auteurs et autrices pour le temps qu’ils consacreront à cette démarche collective essentielle.
Retrouvez l'enquête en ligne à cette adresse.
Par Nicolas Gary
Commenter cet article