Prix littéraire Gisèle Halimi : la sélection 2025

Le jury de la troisième édition du Prix littéraire Gisèle Halimi distinguera, le lundi 24 novembre prochain, dans sa sélection 2025, l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction, rédigée en langue française et publiée entre le 1er janvier et le 1er octobre 2025. Le livre devra mettre en avant la force et le courage des femmes ainsi que leur combat pour la liberté. Le prix est doté d’une récompense de 3000 euros.
Le 16/09/2025 à 16:26 par Hocine Bouhadjera
16/09/2025 à 16:26
Voici la sélection :
La nuit au cœur, Nathacha Appanah, Gallimard
Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal, Éditions Bayard
Puisque l’eau monte, Adélaïde Bon, Le Soir Venu
Aziza, Valérie Clo, Buchet-Chastel
Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume, Le Seuil
Armures, Stéphanie Hochet, Payot Rivages
Pays Amer, Georgia Makhlouf, Presses de la Cité
Le mauvais rôle, Flore Montoyat, Harper Collins
Marcher dans tes pas, Léonor de Récondo, L’Iconoclaste
La première édition s’est tenue en 2023, à la Cour d’appel de Paris. Le jury avait alors récompensé Un simple dîner, premier roman de Cécile Tlili publié chez Calmann-Lévy. L’année suivante, en 2024, la cérémonie se déroulait à l’Assemblée nationale, à l’Hôtel de Lassay. Le prix a été attribué à Abnousse Shalmani pour son roman J’ai péché, péché dans le plaisir paru chez Grasset.
Pour l’édition 2025, la deuxième sélection sera révélée le 6 octobre prochain. Le ou la lauréat·e sera proclamé·e le 24 novembre 2025, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Le prix a été créé en 2023 par l’Association des Avocats Franco-Tunisiens. À partir de 2025, il est désormais organisé par une structure spécialement fondée à cet effet, l’Association Prix littéraire Gisèle Halimi, présidée par Maître Samia Maktouf.
Cette association rassemble des personnalités issues du monde judiciaire, littéraire, artistique et de la société civile, unies pour préserver le témoignage et l’œuvre de Gisèle Halimi et pour sensibiliser les jeunes générations à la valeur du combat pour les droits des femmes.
Le jury du Prix littéraire Gisèle Halimi réunit :
Samia Maktouf, avocate aux barreaux de Paris et de Tunisie, présidente du Prix
Ariane Ascaride, actrice et comédienne
Razika Adnani, écrivaine et philosophe
Dominique Attias, avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences faites aux femmes, ancienne vice-bâtonnière
Christian Charrière-Bournazel, avocat à la Cour, ancien bâtonnier et ancien président du Conseil national des barreaux
Élie Chouraqui, cinéaste
Annick Cojean, grand reporter au Monde
Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux
Nadia Hai, ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée
Estelle Meyer, comédienne, autrice et chanteuse
Jeanne Grange, fondatrice de l’émission SKILL.S et chroniqueuse au magazine Elle
Aurélie Julia, directrice littéraire chez Calmann-Lévy
Bariza Khiari, présidente de la fondation ALIPH et ancienne sénatrice
Jean-Yves Le Borgne, avocat, ancien vice-bâtonnier
Nadia Marouani, écrivaine et journaliste, lauréate du Prix littéraire Gisèle Halimi 2024
Christophe Rioux, universitaire, écrivain et journaliste à Lire - Le Magazine Littéraire
Margot Gallimard, directrice de la collection L’Imaginaire chez Gallimard
Abnousse Shalmani, écrivaine et lauréate du prix 2024
Jean-Max Colard, directeur du service de la parole au Centre Pompidou (membre associé pour la partie littéraire)
Zeiza Gisèle Taïeb, épouse Halimi, est née le 27 juillet 1927 à La Goulette, dans le quartier juif de Tunis. Avocate franco-tunisienne, écrivaine, diplomate et députée, elle fut une figure marquante, décrite comme rebelle, révoltée et inspirante. Elle aimait elle-même se définir comme une « avocate irrespectueuse ».
Tout au long de sa carrière, elle transforma les tribunaux en tribunes pour changer la loi, les esprits et les mentalités. Elle s’illustra dans des affaires devenues historiques, du procès de Bobigny à celui d’Aix-en-Provence, sans oublier son rôle majeur dans le Manifeste des 343, où elle révéla avoir avorté à une époque où cela était illégal. Sa vie fut consacrée à la défense des droits des femmes, notamment le droit à disposer librement de leur corps.
Son engagement faisait écho aux réformes de son pays natal. Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante, avait promulgué en 1957 un Code du statut personnel qui demeure aujourd’hui encore l’un des plus progressistes du monde arabe. Par sa détermination, Gisèle Halimi a également contribué à moderniser la profession d’avocat : elle obtint que la prestation de serment ne comporte plus d’obligation relative « aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique », ni au « respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Convaincue que la littérature, comme le combat judiciaire, constitue un instrument puissant pour défendre et diffuser des idées d’égalité et de progrès, Gisèle Halimi lia toujours son engagement à l’écriture. C’est dans cet esprit qu’a été créé le Prix littéraire Gisèle Halimi, afin d’honorer sa mémoire et de perpétuer ses combats.
Crédits photo : Prix littéraire Gisèle Halimi
