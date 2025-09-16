Le Prix UNICEF de littérature jeunesse fête ses 10 ans

Lors de la dernière édition, plus de 40.000 enfants âgés de 3 à 15 ans ont voté pour leurs ouvrages favoris, un chiffre record qui confirme le succès grandissant de ce rendez-vous littéraire devenu incontournable.

Depuis sa création, le Prix offre aux jeunes lecteurs une manière unique de découvrir et de s’approprier leurs droits. Chaque année, une thématique forte – la protection, l’égalité, les enfants migrants, l’environnement, la santé mentale, la famille, la pauvreté ou encore la justice climatique – guide la sélection des 16 ouvrages.

Cette 10ᵉ édition, en revanche, rend hommage à l’ensemble des droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), à une époque où les crises et conflits fragilisent ces acquis. 16 ouvrages ont ainsi été sélectionnés par un jury composé d’enfants, de professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse, ainsi que de personnalités engagées telles que l’influenceur et enseignant Mouhamadou.

Répartis en quatre catégories d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans), ces récits abordent des thèmes essentiels : développement durable, égalité filles-garçons, justice sociale, lutte contre le harcèlement et les discriminations, ou encore droit à la participation.

Sélection 3-5 ans

PETIT À PETIT, Amanda Gorman et Christian Robinson, Helium, 2024

Loujain rêve des tournesols, Lina Alhathloul, Uma Mishra-Newbery et Rebecca Green, Les 400 coups, 2024

Ici, Séverine Duchesne, Kilowatt, 2024

Interdit de me faire mal, Mai Lan Chapiron, La Martinière, 2025

Sélection 6-8 ans

Tous pour une, Nancy Guilbert et Léonie Koelsch, Kilowatt, 2022

Qui s’occupe de Martha ?, Emmanuelle Toussaint et Cécile, Utopique, 2024

Un futur pour elles Adolie Day et ONG Plan international France, Larousse Jeunesse, 2024

Mademoiselle vole, Laurence Gillot et Emma Morison, Editions du Pourquoi pas, 2022

Sélection 9-12 ans

La jungle, Sarah Lecoq et Sandrine Deloffre, Dargaud, 2024

Ombreline, Manon Fargetton et Maud Begon, Milan, 2024

La sentinelle, Claire Clément et Alca, Editions du Pourquoi pas, 2023

Le garçon qui voulait être un chat, Véronique Foz, Tom Pousse, 2023

Sélection 13-15 ans

Piments zoisos, Tehem et Gilles Gauvin, Steinkis, 2022

Ratures indélibiles, Aurelle Gaillard et Camille K., Jungle, 2022

Girls Baazar, Ruchira Gupta (traduit par Emmanuelle Urien), Slalom, 2024

Jeux de classes, Quentin Vijoux et Julie Scheibling, Seuil Jeunesse, 2025

Pour favoriser l’accessibilité, chaque ouvrage est accompagné de ressources pédagogiques gratuites et de versions en audiodescription, réalisées avec le soutien de la Fondation VISIO et portées par les voix de Brigitte Lecordier et Maurice Barthélemy.

Tous les enfants sont invités à participer jusqu’au 30 avril 2026, que ce soit en famille, à l’école, à la bibliothèque ou dans les centres de loisirs. Les lauréats de cette édition anniversaire seront annoncés en juin 2026.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com