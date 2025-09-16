Prix littéraire Jean-Lacouture 2025 : Judith Perrignon pour L’autre Amérique

Créé en octobre 2021 pour marquer le centenaire de la naissance de Jean Lacouture, écrivain et journaliste originaire de Bordeaux, le prix porte l’empreinte d’un homme dont la plume a marqué le journalisme français.

Le 12 septembre dernier, lors de sa conférence de presse de rentrée à Talence, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a officialisé le choix du jury : Judith Perrignon, pour L’autre Amérique.

Journaliste et romancière, Judith Perrignon a longtemps travaillé à Libération, au service politique puis à la page Portrait, avant de quitter le quotidien en 2007. Elle collabore depuis à M, le magazine du Monde et à France Culture, où elle réalise des séries documentaires. Sa dernière production, consacrée à Franklin Roosevelt, a donné naissance au livre récompensé. On lui doit également Victor Hugo vient de mourir (L’Iconoclaste, 2015) et Là où nous dansions (Rivages, 2021).

Judith Perrignon a par ailleurs collaboré avec Gisèle Pélicot pour un récit attendu en février prochain, à paraître aux éditions Flammarion.

Le jury fondateur du prix est présidé par Hubert Védrine. Il rassemble Anne-Marie Cocula, Élisabeth Guigou, Bernard Guetta, Yves Harté et Claude-Catherine Kiejman. De nouveaux membres l’ont rejoint : Enrico Letta, Isabelle Lasserre, Matthias Fekl et Thomas Wieder.

La remise du prix, suivie d’une conférence de presse, aura lieu le lundi 6 octobre à 11 heures à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, à Paris (21 rue des Pyramides).

