La 31e édition du Prix Chronos de littérature est lancée

Porté par l'Uniopss et s’inscrivant dans le cadre de la Semaine Bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, le Prix Chronos de littérature propose chaque année scolaire aux jeunes lecteurs, leurs accompagnateurs et leurs grands aînés, des sélections d’albums et de romans sur le parcours de vie, les relations intergénérationnelles, la transmission, les souvenirs, le vieillissement, la maladie ou le deuil. Chacun, à son rythme et selon son niveau de lecture, peut ainsi prendre conscience que « Grandir, c’est vieillir et Vieillir, c’est grandir ».

Le Prix Chronos de littérature ambitionne à la fois de sensibiliser les jeunes aux différents aspects du vieillissement et briser les idées reçues sur le sujet, de favoriser le développement des relations intergénérationnelles, de faciliter l’accès à la lecture pour tous et développer le plaisir de lire et d’initier à la citoyenneté avec un vote individuel.

Plus de 500 institutions de tout type (établissements scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, cercles de lecture, établissements d’hébergement pour personnes âgées, maisons d‘arrêt, associations...) mobilisent leurs publics chaque année pour participer au Prix Chronos. Depuis sa création, ce sont près de 700 000 lecteurs jurés qui ont lu, choisi et voté à bulletin secret pour leur album ou roman préféré parmi une sélection riche et variée.

Chaque année, 24 ouvrages répartis en 6 catégories par niveau de lecture, de la maternelle au lycée et au-delà, sont soumis aux jurés. En complément, le Prix Chronos Bulles invite les grands adolescents et les jeunes adultes à découvrir la vieillesse sous un angle différent.

À travers une sélection de bandes dessinées et de romans graphiques, il encourage les jeunes à devenir acteurs d’une société plus inclusive. Enfin, le Prix Chronos Cnav Solidarité constitue un prix spécial décerné en octobre lors de la Semaine Bleue, par la Cnav, à l’un des ouvrages des sélections Chronos.

La sélection 2026 des ouvrages en lice pour le 31e Prix Chronos de littérature, qui sera remis en juin prochain, est désormais disponible. Elle est à découvrir ici.

