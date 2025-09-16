Disparition de François Ruy-Vidal : “Il n’existe pas de littérature pour enfants

Né Ruiz-Vidal, en 1931, à Franchetti (Algérie), il entre à l’École normale d’Oran en 1947. Il sera instituteur à Perrigaux (aujourd'hui Mohammadia) et Oran. Après trente-trois mois d’armée, il rencontre Christiane Faure, belle sœur d’Albert Camus, dont il gardera, sa vie durant, un souvenir ému. Il quitte Oran pour Paris en 1952.

Militant de l’éducation nouvelle, il est détaché, pendant trois ans, auprès des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), comme assistant de Miguel Demuynck, fondateur du Théâtre de la Clairière. En 1964, il rencontre Harlin Quist avec lequel, après quelques hésitations, il s’associe. Le projet commun est de publier une littérature pour la jeunesse délibérément novatrice.

En donnant aux enfants des livres courageux, c'est-à-dire un peu agressifs, on prend le courage de leur parler de la mort, de la guerre, de choses vraies, réelles, de ce qui ne va pas. Mais seuls les artistes (graphistes, illustrateurs ou écrivains) peuvent parler de ces choses vraies par la transmutation de leur talent. (entretien avec Marc Soriano, pour son Guide de littérature pour la jeunesse).

Si François Ruy-Vidal reçut, dès ses débuts, un franc soutien de la part de l’universitaire, il se souviendra longtemps que Mathilde Leriche lui avait, elle, à leur première rencontre, tout bonnement rit au nez. Au début des années 1970, dans L’Express que dirige Françoise Giroud, la très médiatique psychanalyste Françoise Dolto décrète que les albums de François Ruy-Vidal sont dangereux pour les enfants.

L’affaire se situe au cours du quatrième trimestre de l’année 1972 et se referme en apparence après la table ronde organisée par Michel Polac, producteur, à la télévision, de Post-Scriptum, fin mars 1973. Je dis bien en apparence car les théories proférées par Françoise Dolto à l’encontre des productions Harlin Quist/Ruy-Vidal furent hélas immédiatement adoptées par la plupart des prescripteurs-trices, (éditeurs traditionnels de productions pour la jeunesse dérangés dans leur train-train rassurant ; bibliothécaires frileuses craignant des interventions éventuelles des parents contre les livres qu’elles pouvaient recommander ; enseignants hésitants…) et donnèrent lieu, parce qu’elles furent copieusement respectées, à des rebondissements économiques et moraux lourds de conséquences pour ma réputation et pour mon travail. (François Ruy-Vidal, en 2006).

François Ruy-Vidal et Harlin Quist travailleront six ans ensemble, de 1967 à 1972, pas toujours dans la meilleure entente, mais parvenant toutefois à publier trente-trois albums qu’on qualifiera d’innovants. Parmi les auteurs : Eugène Ionesco (trois contes « pour les enfants de moins de trois ans », en 1969, 1970 et 1972), et Marguerite Duras (Ah ! Ernesto ! en 1972), écrivains que François Ruy-Vidal a convaincu de s’adresser aux jeunes lecteurs. Parmi les illustrateurs : Étienne Delessert, Nicole Claveloux, Guillermo Mordillo, Jacqueline Duhême, Claude Lapointe.

Rupture avec Harlin Quist, en 1972, et poursuite de l’activité éditoriale de François Ruy-Vidal chez Grasset jeunesse, de 1973 à 1976 (avec la création, dès 1973, de la collection « 3 pommes » avec À pied, à cheval ou en lunambule, « chansonnettes » de François Ruy-Vidal illustrées par Marie-Odile Willig), chez Jean-Pierre Delarge, de 1976 à 1979 (réédition des trois premiers contes et parution du quatrième conte de Ionesco en 1976) et aux éditions de l’Amitié, de 1979 à 1984 (parution remarquée de Le secret du domaine de Pascal Quignard, texte d’une beauté peu commune illustré par Jean Garonnaire).

Deux décennies plus tard, après une longue absence, François Ruy-Vidal crée, en 2003, les éditions Des Lires avec le projet de rééditer certains de ses livres (le savoureux Boucle d’or de Danièle Bour et, imagés par la même illustratrice, Voyage à Poudrenville de Jean Joubert, et L’irrésistible ascension d’Adèle Lapinou d’Henriette Bichonnier) et d’en publier de nouveaux tels Cinq histoires en forme de trèfle de Gilbert Lascaux illustré par Denis Pouppeville et La famille Adam de Michel Tournier illustré par Alain Letort que les éditions de l’Amitié avait, en 1983, refusé de publier.

L’aventure des éditions Des Lires tourne court et nous sommes beaucoup à nous être procuré la collection complète, chez un soldeur, pour quelques dizaines d’euros. François Ruy-Vidal a traduit de l’anglais Les contes de fées et l’art de la subversion, essai de Jack Zipes que Payot publie en 1986. Il avait, en 1974, (fortement) adapté Le Petit poucet de Charles Perrault. L’album était illustré par Claude Lapointe et Le Chant du monde en publia, dans la collection « Chevance », une version discographique magistrale signée Philippe Gavardin.

En 1983, à la demande de Manuelle Dammane, François Ruy-Vidal entre au comité de rédaction de Trousse livres, revue consacrée à la littérature pour la jeunesse que publie la Ligue de l’enseignement. En 2001, il rejoint le conseil d’administration du CRILJ dans lequel il ne resta que quelques mois, ne parvenant pas, racontait-t-il encore vingt ans après, non sans quelque rage, à y imprimer sa marque.

Il n’existe pas de littérature pour enfants. Sur le fond, il existe peut-être des sujets différents mais sur la forme, on est libre, il n’est pas nécessaire de babiller, il faut juste « ensemencer ». Pour paraphraser je ne sais plus qui : les mots sont des pistolets chargés. Les mots sont des détonateurs de conscience. Pour moi, la lecture est une troïka et elle comporte trois éléments : le moyen de transport, le chemin, le paysage. (entretien avec Janine Kotvica, en mai 2005 ; interview complète publié dans le numéro 2 des « Cahiers du CRILJ » consacré à l’album).

François Ruy-Vidal a, en 2013, fait un important don d’archives au Fonds patrimonial de l’Heure Joyeuse qui documente l’ensemble de ses années d’activités, de la période Harlin Quist aux éditions Des Lires.

Crédits : Verso du catalogue La littérature en couleurs, présentant les couvertures de livres édités par François Ruy-Vidal (1984).

