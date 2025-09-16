Exposition : la bédéiste Nine Antico explore son désir à Venise

Née en 1981 en Seine-Saint-Denis, Nine Antico est autrice de bande dessinée, illustratrice et réalisatrice. Venue du fanzinat et passionnée de rock, elle s’impose dès 2008 avec Le Goût du paradis, récit autobiographique sélectionné à Angoulême. Elle enchaîne avec Coney Island Baby (2010), inspiré de Bettie Page et Linda Lovelace, puis Girls don’t cry et Tonight, qui confirment son intérêt pour les figures féminines libres, sulfureuses et subversives.

Son diptyque Autel California (2014-2016) revisite l’Amérique des sixties à travers Pamela Des Barres, avant America (2017), Maléfiques et Il était 2 fois Arthur (2019). Son œuvre, marquée par l’exploration des mœurs et du désir, oscille entre audace graphique et regard incisif sur la condition féminine. Parallèlement, Nine Antico réalise plusieurs courts-métrages et avant de signer son premier long, Playlist, une comédie en noir et blanc sortie en salles en 2021.

Venise, décor du désir

« Suivre le fil de son désir » : tel est le cœur de son nouveau récit Obsession. Entre souvenirs d’enfance, fixations adolescentes et Venise rêvée, l’autrice met en scène l’émergence d’une sexualité. La lagune vénitienne devient le théâtre d’une enquête labyrinthique : d’où vient cette obsession pour les garçons ? Avec ses planches éclatées Nine Antico cherche à dessiner l’impossible saisie du désir et de ses origines.

Crédits image : Nine Antico, Une Obsession, 2024, © Dargaud / Courtesy Galerie Martel

Venise, décor fétiche de l’artiste – déjà filmée dans ses courts métrages Tonite et Le fond vert – s’impose comme un terrain de jeu où se déploient les illusions du désir. Loin des Casanova de Fellini ou des obsessions masculines de Visconti, l'autrice place sa lucidité féminine au centre récit. Derrière l’humour – « j’ai tant sacrifié à cette activité passive : regarder les garçons » – surgit une liberté reconquise dès que l’objet du désir se dérobe.

Des motifs récurrents (ponts, escaliers, poupées, éventails) et des figures changeantes – enfant, Fantômette, personnage de tarot, silhouette de la Commedia dell’arte – composent un univers ludique et inquiétant. Au fil de la narration, Nine Antico révèle une construction de la sexualité faite de fantasmes, d’errances et de violences souterraines.

Nine Antico, Une Obsession, page 284-285, 2024, ©Dargaud / Courtesy Galerie Martel

L'exposition se déroulera du 18 septembre au 1er novembre 2025. Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu le jeudi 18 septembre, à partir de 18h et une séance de dédicaces est organisée le samedi 20 septembre à partir de 15 heures. Le tout à la galerie MARTEL PARIS, 17 rue Martel, 75010 Paris.

Crédits photo : Nine Antico (Selbymay, CC BY-SA 4.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com