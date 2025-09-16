L’Esprit des Lettres : l’émission littéraire de KTO fait sa rentrée

Pour la rentrée du vendredi 26 septembre, trois voix sont à l’honneur, d’abord Véronique Albanel qui interroge la relation paradoxale d’Albert Camus au christianisme dans Le Christ d’Albert Camus publié aux éditions DDB, et rappelle que l’écrivain affirmait « Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ, et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. », une énigme féconde qui met en lumière la cohérence morale et spirituelle de son engagement malgré son incroyance.

Émeric Saucourt-Harmel fait revivre Léon Harmel, pionnier du catholicisme social, figure majeure du XIXe siècle dont la pensée irrigue encore le monde contemporain et qu’il présente dans son ouvrage Léon Harmel (1829-1915) L'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain paru chez Salvator.

Enfin, Martin Steffens qui, dans son essai Ce qui nous fait humains publié chez DDB, pose une question centrale trop souvent négligée, à savoir qu’est-ce qui nous fait hommes, et il souligne que la différence entre ce qui est humain et ce qui ne l’est pas « ne passe pas seulement, ni peut-être d’abord, entre l’homme et les êtres naturels (animaux, insectes, plantes...) – mais bel et bien entre les humains eux-mêmes ».

L’émission sera rediffusée le samedi 27 septembre à 13h15, le dimanche 28 à 12h15, le lundi 29 à 14h, le mardi 30 à 11h, le mercredi 1er octobre à 22h45 et le jeudi 2 octobre à 8h30, offrant ainsi plusieurs occasions de découvrir ces échanges.

À travers cette programmation, KTO entend mettre en valeur les multiples formes d’engagement des chrétiens dans la société, d’accompagner la vie spirituelle et de nourrir la réflexion, la chaîne qui déploie ses activités à la télévision, à la radio et sur ses plateformes numériques, propose chaque année plus de 250 heures de documentaires et 900 heures de direct, accessibles gratuitement sur ktotv.com et sur ktoradio.com via le DAB+ métropolitain et Radio Player France.

