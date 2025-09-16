Elisabeth Kovacs évincée de la Foire du livre de Bruxelles

Septembre 2022, Marie Noble quittait ses fonctions de commissaire générale, après avoir succédé à Grégory Laurent — lui-même parti fin 2019. Il avait finalement rempilé en novembre 2022 pour assurer la tenue de l’événement l’année suivante.

L’édition 2025 de la manifestation bruxelloise achevée avec brio, ActuaLitté apprend qu’Elisabeth Kovacs a été licenciée, ainsi que l’a signifié le conseil d’administration.

Programmatrice littéraire qui avait eu l’audace de mettre de la Romance dans la Foire 2025, elle serait victime de raisons économiques. Les finances de cet événement majeur outre-Quiévrain se contenteront-elles de ce départ pour se rétablir ?

Sollicité, Gregory Laurent n’a pas encore répondu à nos demandes de précisions sur ce départ, survenu en juillet dernier. De même, on ignore à cette heure qui prendra la suite du tour de force qu’aura, 10 années durant, réalisé Elisabeth Kovacs pour tenir la programmation de la Foire. Son nom a d’ailleurs déjà disparu des membres de l’équipe sur le site officiel de la FLB.

Pour certains observateurs, le modèle privé marchand des manifestations littéraires montre un peu plus ses limites. Souvent opposée au tout public, de son côté victime des coupes budgétaires et des enveloppes réduites, l’option de l’organisation privée n’est peut-être pas le modèle alternatif vers lequel se tourner…

La FLB 2026 se déroulera du 26 au 29 mars 2026, toujours chez Tour & Taxis.

Crédits photo : FLB

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com