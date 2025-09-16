Felwine Sarr, invité intellectuel 2025 du Centre Pompidou et du Festival d’Automne

Depuis 2017, le Centre Pompidou convie chaque année une personnalité intellectuelle à concevoir une programmation de rencontres autour d’une thématique commune.

Après Philippe Artières, Paul B. Preciado, Vinciane Despret et Judith Butler, c’est au tour de l’écrivain, philosophe et économiste sénégalais Felwine Sarr de répondre à cette invitation – formulée cette année conjointement par le Centre Pompidou et le Festival d’Automne à Paris.

Il imagine un cycle de conférences hors-les-murs consacré à la question de la vie commune, décliné en trois séquences, organisées un dimanche par mois, en dialogue avec divers invités :

Le dimanche 19 octobre à 11h30 au Théâtre de la Ville – Sarah-Bernhardt (Paris 4e) : Cosmopolitique de l’hospitalité avec Judith Butler, sous la modération de Debarati Sanyal.

Le dimanche 2 novembre à 15h à la MC93 de Bobigny : La communauté des morts et des vivants avec Faustin Linyekula, Alice Diop et Dorcy Rugamba, animé par Francesca Corona et Mathieu Potte-Bonneville.

Le dimanche 14 décembre au mk2 Bibliothèque en partenariat avec le Centre Pompidou (Paris 13e) : Face à la crise planétaire de la mutualité avec Alain Gomis, Nadia Yala Kisukidi et Sammy Baloji.

En parallèle, des « ateliers du sensible » viendront offrir une approche pratique de cette réflexion.

Ils réuniront notamment Lia Rodrigues et Nacera Nelaza les 20 et 21 septembre à la Maison des Métallos, ainsi que Gabriela Carneiro da Cunha le 13 décembre à la Ménagerie de verre.

Enseignant-chercheur agrégé d’économie, Felwine Sarr est également cofondateur, aux côtés de Boubacar Boris Diop, de Jimsaan, la première maison d’édition installée à Saint-Louis. En 2016, il publie Afrotopia chez Philippe Rey, un essai qui rend hommage à une Afrique en devenir, et propose une vision optimiste d’une pensée universelle ouverte sur le monde. Deux ans plus tard, en 2018, il s’associe au philosophe Achille Mbembe pour créer à Dakar les Ateliers de la pensée, dont les actes sont publiés sous le titre Écrire l’Afrique-Monde. La même année, il contribue au recueil Osons la Fraternité, paru chez Philippe Rey et coordonné par Michel Le Bris et Patrick Chamoiseau.

Après s’être tourné vers le roman avec Les lieux qu’habitent mes rêves (Gallimard, 2022), récit initiatique et méditatif qui suit deux jumeaux sénégalais aux destins divergents, Felwine Sarr revient en 2024 avec un nouveau livre : Le bouddhisme est né à Colobane (Philippe Rey). Ce recueil de nouvelles aborde la musique, l’amour et le temps qui passe, dans une écriture à la fois sobre et poétique.

En 2025, le Centre Pompidou entame une nouvelle étape de son histoire. À partir de l’automne, son bâtiment parisien ferme ses portes pour un chantier de rénovation qui doit s’achever en 2030. Après la fermeture progressive des différents niveaux du bâtiment de Beaubourg, le chantier de rénovation, confié aux agences d’architecture AIA, Moreau-Kusunoki et Frida Escobedo, doit débuter en 2026. Parmi les principaux objectifs figurent la prise en compte des enjeux environnementaux, l’amélioration de l’accueil des publics, une nouvelle présentation de la collection, la réorganisation de la Bpi et l’évolution de la distribution des espaces afin de renforcer la dimension pluridisciplinaire du Centre.

Pendant cette période, le programme Constellation permettra au Centre Pompidou de développer sa présence dans de nombreux lieux partenaires en France et à l’international. Des expositions, des saisons de spectacles vivants et de cinéma, des rencontres avec des artistes et des ateliers pour le jeune public sont prévus. La Bibliothèque publique d’information sera installée provisoirement dans le bâtiment Lumière, dans le 12e arrondissement de Paris. L’Ircam, quant à lui, restera dans ses locaux historiques place Stravinsky, autour d’un programme d’activités mené conjointement avec le Centre Pompidou.

En 2026, un nouveau site doit également ouvrir à Massy, dans l’Essonne : le Centre Pompidou Francilien – fabrique de l’art. Ce site accueillera les réserves du Centre Pompidou et celles du musée national Picasso-Paris. Il sera également dédié à la conservation et à la restauration des œuvres, avec une programmation artistique pluridisciplinaire et des activités de médiation au cœur du fonctionnement du musée et de ses métiers. Le bâtiment, conçu par l’agence PCA-Stream, a été pensé comme un lieu accessible aux habitants de la région, situé à environ trente minutes de Paris grâce au réseau du Grand Paris Express.

Ci-dessous, le programme complet :

