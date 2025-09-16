Le dessin n’a pas pris une ride” : le génie de Léonard toujours intact, 50 ans après

« Quand on est aux tomes 56 d’une série, on ne la “pitche” plus vraiment. Léonard a son public. Soit les lecteurs collectionnent déjà les 55 volumes, soit ils en entendent parler à travers une exposition ou un podcast », explique-t-il.

Car Léonard n’est pas qu’une série d’humour : c’est un classique de la bande dessinée franco-belge, héritière directe de l’école de Marcinelle, cette tradition née dans les années 1950 autour de Spirou et de ses auteurs. Un nouvel entretien à écouter dans notre dernier podcast :





Le génie et son disciple

Dès l’origine, le personnage est une parodie de Léonard de Vinci. Thomas Jacquart se souvient : « Je n’ai pas souvenir de m’être posé la question : c’était évident que c’était Léonard de Vinci. On comprend très tôt qu’il s’agit d’une version caricaturale du génie de la Renaissance ». Ce génie est un inventeur prolifique, prétentieux, accompagné de Basile, son disciple souffre-douleur, « paresseux et maladroit, mais dont la phrase culte “Je sers la science et c’est ma joie” reste gravée dans toutes les mémoires ».

Avec eux gravitent d’autres figures : Mathurine la gouvernante, Raoul le chat tigré, Bernadette la souris, ou plus récemment Mozzarella, apparue sous l’ère Zidrou pour moderniser l’univers. « Zidrou a permis d’apporter un regard contemporain sur les inventions et les gags, sans trahir l’esprit initial », souligne Thomas Jacquart.

Une série intemporelle

Ce qui frappe le libraire, c’est la constance. « Le tome 56 est extraordinairement proche du tome 1. On retrouve la même générosité de dessin, le même humour, les mêmes grandes cases détaillées. En cinquante ans, Turk n’a pas pris une ride. Sa main ne tremble pas ». Une fidélité qui impressionne d’autant plus que peu de séries de cette longévité gardent un tel équilibre.

Cette continuité se lit jusque dans les titres : rares sont les albums qui n’évoquent pas le « génie », à l’image de Gaston Lagaffe et ses fameuses « gaffes ». Une manière d’inscrire Léonard dans une tradition humoristique typiquement belge, aux côtés d’un Gotlib ou d’un Franquin.

Humour à la belge et influences internationales

L’humour de Léonard repose sur deux ressorts principaux : les anachronismes et la violence... toute cartoonesque. « On retrouve une veine très Tex Avery, avec le tromblon de Léonard qui explose le disciple toutes les deux pages, ou des gags à la tarte à la crème », commente Jacquart. Il voit aussi une filiation avec la coccinelle de Gotlib, à travers Raoul le chat, ou encore avec Robin Dubois, première série de Turk et de Groot où apparaissait déjà un inventeur préfigurant Léonard.

Les influences ne s’arrêtent pas là. « Quand Léonard sort une enclume ou une invention improbable de sa barbe, on pense forcément au Capitaine Caverne, une autre icône de l’animation des années 1970. » Entre héritage franco-belge et clins d’œil à l’animation américaine, la série s’est construit un univers hybride.

Attirer de nouveaux lecteurs

La force de Léonard est aussi sa capacité à séduire de nouvelles générations. Les jeunes lecteurs découvrent souvent les albums dans les bibliothèques familiales ou municipales. « On lit Léonard avec une grande facilité dès 8 ou 9 ans, et c’est ce qui permet un renouvellement naturel du public. »

Les libraires, quant à eux, oscillent entre le placer en « jeunesse », en « grands classiques » ou en « humour ». Mais pour Turk, interrogé par Jacquart, la réponse est claire : « Léonard a toute sa place dans l’humour, mais surtout pas dans les romans graphiques. »

Cette classification n’est pas anodine : « Le rayon humour est très compliqué, il attire peu. Nous préférons disséminer les titres dans d’autres rayons pour toucher plus de lecteurs », confie Jacquart. Reste que Léonard demeure une valeur sûre, à l’image des Schtroumpfs, autre grand classique qu’on retrouve régulièrement dans les mêmes rayons.

Un « éclair de génie » qui continue d’illuminer

Pourquoi lire ce tome 56 ? Pour Thomas Jacquart, la réponse est simple : « Parce que rien n’a changé. On retrouve Léonard et son disciple comme au premier jour. Et parce que la générosité du dessin de Turk reste exceptionnelle ». Une série fidèle à elle-même, capable d’enthousiasmer les nostalgiques comme d’accrocher un nouveau public par son humour universel.

Crédits photo : BDfugue.com / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com