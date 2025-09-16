Un Voyage à Bologne” : appel à candidatures pour les auteurs jeunesse

Cette initiative vise à accompagner de jeunes auteurs-illustrateurs dans leur découverte du plus grand salon professionnel international de l’édition jeunesse. L’enjeu est de les aider à se former, présenter leur travail, et nouer des contacts professionnels, tant en France qu’à l’étranger.

Sont éligibles les illustrateurs et auteurs-illustrateurs résidant en France (y compris DOM) ; ayant publié entre 1 et 6 ouvrages jeunesse à compte d’éditeur (hors presse, collectifs, travaux graphiques ou publicitaires) entre 2015 et 2025.

Douze auteurs-illustrateurs seront sélectionnés et bénéficieront du parrainage de quatre membres confirmés de la Charte. Ces parrains et marraines, désignés par le conseil d’administration, accompagneront les lauréats avant et pendant la Foire : préparation des rendez-vous, conseils, mise en relation grâce à leurs réseaux.

Pour candidater, les auteurs doivent envoyer par voie électronique, via le site de la Charte, un dossier comprenant le formulaire en ligne ; une lettre de motivation ; un portfolio (une douzaine d’illustrations) ; une bio-bibliographie ; un justificatif de domicile ; une copie d’une pièce d’identité ou passeport valide (avril 2026 minimum) ; d'autres documents utiles (maquettes, livres, site, presse, etc.) ; et une approbation électronique du règlement.

Et par voie postale, avant le 31 octobre 2025 (cachet de la Poste faisant foi), à La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, 12 passage Turquetil, 75011 Paris : un portfolio imprimé ainsi que leur dernier ouvrage publié.

Un jury composé de parrains/marraines, de professionnels du livre et de représentants des centres régionaux partenaires choisira jusqu’à 12 lauréats. Les résultats seront annoncés début décembre 2025, lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Les lauréats s'engagent à participer à deux journées de formation à Paris (janvier 2026), échanger régulièrement avec les parrains/marraines (février-mars 2026), préparer un book et des supports professionnels, être disponibles pour la Foire de Bologne (12-15 avril 2026), disposer d’un passeport ou d’une carte d’identité valide (avril 2026 minimum), et assister aux rendez-vous et événements organisés par la Charte et la Foire.

