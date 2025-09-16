10 titres en lice pour le Prix des libraires du livre de photographie 2025

Ce prix est doté d’un montant de 3000 €, destiné au photographe. La maison d’édition du lauréat bénéficie également d’un soutien à la promotion de l’ouvrage, notamment par l’organisation de rencontres en librairie.

Une sélection de dix titres est proposée cette année. Cinq finalistes seront annoncés début octobre, avant la révélation du lauréat le 20 octobre 2025.

La sélection 2025

One Millimeter of Black Dirt and a Veil of Dead Cows, Vincent Jendly, André Frère Éditions

Plates I-XXXI, Lia Darjes, Chose Commune

Le Lac, Antoine Picard, Créaphis Éditions

Transbordeuses, Marjorie Gosset, Éditions Hartpon

African Memories, Jean-Christophe Béchet, LOCO

Politique, Jeanne Lucas, Rue du Bouquet

Troisième Nature, Grégoire Eloy, Textuel

Histoire d’un féminicide, « AUDE, un jour de septembre », Thierry Ledoux, Trans Photographic Press

Wild Rose, Gabrielle Duplantier, Lamaindonne

Marges, Jérémie Lenoir, Light Motiv

Le jury, présidé par Marie-Hélène Lafon, est composé de quinze librairies : L’Atelier à Paris, La Librairie à Clermont-Ferrand, La Méridienne à Fleurance, Les Halles à Niort, Les Traversées à Paris, Librairie de la MEP à Paris, Librairie Durance à Nantes, Librairie la Petite Égypte à Paris, Librairie Le Failler à Rennes, Librairie Les Arts de Lire à Lagrasse, Librairie Sensations à Douai, Librairie Masséna à Nice, Millepages à Vincennes, Ombres Blanches à Toulouse, Librairie 7L à Paris.

