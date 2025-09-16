10 titres en lice pour le Prix des libraires du livre de photographie 2025

France PhotoBook, groupement associatif réunissant les principaux éditeurs français de livres de photographie, annonce la troisième édition du Prix des libraires du livre de photographie. Après deux premières éditions en 2023 et 2024, ce prix revient en 2025 avec un jury de quinze libraires répartis dans toute la France, sous la présidence de l’écrivaine Marie-Hélène Lafon.
Ce prix est doté d’un montant de 3000 €, destiné au photographe. La maison d’édition du lauréat bénéficie également d’un soutien à la promotion de l’ouvrage, notamment par l’organisation de rencontres en librairie.
Une sélection de dix titres est proposée cette année. Cinq finalistes seront annoncés début octobre, avant la révélation du lauréat le 20 octobre 2025.
One Millimeter of Black Dirt and a Veil of Dead Cows, Vincent Jendly, André Frère Éditions
Plates I-XXXI, Lia Darjes, Chose Commune
Le Lac, Antoine Picard, Créaphis Éditions
Transbordeuses, Marjorie Gosset, Éditions Hartpon
African Memories, Jean-Christophe Béchet, LOCO
Politique, Jeanne Lucas, Rue du Bouquet
Troisième Nature, Grégoire Eloy, Textuel
Histoire d’un féminicide, « AUDE, un jour de septembre », Thierry Ledoux, Trans Photographic Press
Wild Rose, Gabrielle Duplantier, Lamaindonne
Marges, Jérémie Lenoir, Light Motiv
Le jury, présidé par Marie-Hélène Lafon, est composé de quinze librairies : L’Atelier à Paris, La Librairie à Clermont-Ferrand, La Méridienne à Fleurance, Les Halles à Niort, Les Traversées à Paris, Librairie de la MEP à Paris, Librairie Durance à Nantes, Librairie la Petite Égypte à Paris, Librairie Le Failler à Rennes, Librairie Les Arts de Lire à Lagrasse, Librairie Sensations à Douai, Librairie Masséna à Nice, Millepages à Vincennes, Ombres Blanches à Toulouse, Librairie 7L à Paris.
