Les Éditions Sébastien Moreu placées en liquidation judiciaire

La maison d'édition fondée par Sébastien Moreu a ouvert son catalogue en 2019 avec la publication de l'ouvrage Spectacle de la disparition, de l’autrice chinoise Mian Mian, paru simultanément en anglais (traduit par Andrea Lingenfelter) et en français (traduit par Marie-Pierre Duhamel Muller).

Avait suivi La Maison de Rosalie, un livre d'art réunissant une sélection de photographies d’Agnès Varda, et des œuvres et portraits de la sculptrice Valentine Schlegel, dont la parution était aussi bilingue. Amos Gitai et l’enjeu des archives, paru en mars 2021, proposait quant à lui des textes de Patrick Boucheron, Amos Gitai, Jean-Michel Frodon, Ouzy Elyada, ou encore Keren Mock, entre autres, pour un ouvrage dirigé par Jean-Michel Frodon.

À l'occasion de la visite du Pape François à Marseille, en septembre 2023, la maison d'édition avait porté un Manifeste des abysses – Aux naufragés, aux noyés, aux rescapés, livret en onze langues évoquant la situation humanitaire en Méditerranée et les morts de milliers de réfugiés lors de sa traversée, avec des images signées par le photojournaliste Enrico Dagnino. Distribué gratuitement, l'ouvrage est aussi disponible en ligne.

Début 2024 paraissait T-OZI® COLLECTION, livret de 68 pages prenant la forme d'un catalogue de représentant de commerce d’une marque de prêt-à-porter fictive. Cosigné par Julien Maeda et Sébastien Moreu lui-même, il s'intégrait dans un projet en hommage à la mère de ce dernier.

Avant d'ouvrir sa structure, Sébastien Moreu a dirigé les publications de la Galerie Enrico Navarra, située à Paris, notamment la collection de livres « Made by ».

Nous avons tenté de joindre Sébastien Moreu pour plus de précisions, sans succès.

