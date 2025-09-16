Vente des terrains de la Bibliothèque du Québec : la mobilisation a eu raison du projet

L’annonce, faite en conférence de presse et par voie de communiqué le 2 septembre dernier, a confirmé l’achat par la société d’État du complexe patrimonial des Sœurs de la Miséricorde, situé dans l’ancien hôpital du même nom, pour la somme de 15 millions $ canadiens.

L'installation d'un poste de transformation électrique de 315.000 volts était initialement prévue sur le terrain adjacent à la Grande Bibliothèque, ce qui faisait courir un risque majeur à l’avenir de l’institution, prévenaient notamment la professeure agrégée à l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal, Marie D. Martel, et un ancien directeur des archives de BAnQ, Carol Couture

Le projet prévoyait en effet l’aménagement d’un poste électrique où seraient entreposées des archives, au prix de la disparition d’espaces jugés essentiels au développement de la bibliothèque. Une telle orientation porterait, selon eux, une atteinte grave à la mission culturelle de l’établissement, qui repose sur sa capacité à accueillir et à préserver les collections tout en offrant des services adaptés aux besoins des citoyens.

Archives dans un poste électrique

L’un des aspects les plus controversés du projet concernait l’intégration de deux étages d’entreposage d’archives au sein même du futur poste électrique, une option que plusieurs experts avaient jugé irréaliste. Marie D. Martel et Carol Couture avaient rappelé que la conservation de documents impose des normes strictes en matière de température, d’humidité et de sécurité, qui paraissent difficilement conciliables avec l’environnement d’une installation électrique de cette envergure.

À cela s’ajoutaient les critiques concernant l’utilisation des fonds issus de la transaction. Le projet de la Maison de la chanson, qui a été annoncé dans la bibliothèque Saint-Sulpice, est accusé d’avoir détourné l’établissement de sa vocation initiale. Les deux signataires de la tribune estimaient que cette réorientation se faisait au détriment des adolescents, un public déjà difficile à fidéliser pour BAnQ, et qui se retrouvait ainsi privé d’espaces qui lui étaient jusque là destinés.

Plus globalement, les opposants au projet considèrent que la vente entrait en contradiction avec les principes mêmes des bibliothèques contemporaines, qui accordent une importance croissante aux espaces verts et aux lieux de quiétude comme compléments indispensables à la lecture, à l’étude et à la sociabilité.

Transformer ces espaces en infrastructure industrielle revenait, selon eux, à renier l’engagement écologique affiché par BAnQ et ses propres objectifs de développement durable. Enfin, ils avaient déploré l’abandon progressif des espaces d’exposition, dont la réduction condamne la médiation culturelle à de simples micro-expositions, moins accessibles et moins visibles pour le public.

La Miséricorde choisie

Le conseil d’administration de BAnQ avait voté à l’unanimité la cession des terrains dès le 22 juin 2022. Le lendemain, le gouvernement du Québec annonçait un chantier de rénovation de la bibliothèque Saint-Sulpice, destinée à devenir la Maison de la chanson, financé en partie grâce à cette vente. En 2024, le coût de ce projet est estimé à 48,5 millions $ canadiens.

Le 23 mars 2023, une nouvelle résolution du CA de BAnQ autorisait formellement l’acceptation de l’offre d’Hydro-Québec, sans toutefois en préciser le montant. Le terrain public cédé couvre une superficie de 6000 m2, incluant l’ensemble des espaces verts attenants et 75 % du jardin d’art et de sculpture. Pour Gaston Bellemare, vice-président de BAnQ, il s’agissait d’une « offre généreuse » qui justifiait pleinement l’opération.

Hydro-Québec avait officialisé l’acquisition des terrains verts situés aux abords immédiats de la Grande Bibliothèque pour un montant de 22 millions $ canadiens. La transaction incluait notamment le jardin d’art et de lecture où s’élevait la statue de Dany Laferrière. La mise en service du poste était prévue pour 2030, au terme de six années de travaux. Le projet devait néanmoins passer par une évaluation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Hydro-Québec justifiait cette construction par l’impossibilité technique de moderniser le poste actuel, édifié en 1968 au pied de la côte Berri.

La contestation de cette vente s’est amplifiée à une vitesse impressionnante. Au cours de l’année 2025, on dénombrait une centaine d’articles de presse, des reportages radio et télévisés, des lettres ouvertes signées par des personnalités reconnues, une pétition réunissant 1200 signatures, un numéro spécial de la revue L’Action nationale, ainsi que des interventions à l’Assemblée nationale portées par la députée Manon Massé.

Une manifestation avait également été organisée le 10 mai sur le terrain de la Grande Bibliothèque, tandis que dans les conseils d’arrondissement comme à l’hôtel de ville, les citoyens multipliaient les prises de parole. De nombreuses figures marquantes – écrivains, artistes, chercheurs et professeurs universitaires – parmi lesquels Yves Beauchemin, Nicole Brossard, Denys Arcand ou Marie Laberge, avaient rejoint le mouvement, aux côtés d’usagers et de simples citoyens engagés.

Aux côtés du collectif Sauvons le Parc BAnQ !, on retrouvait des organisations culturelles, étudiantes et syndicales telles que l’UNEQ, le Département d’études littéraires de l’UQAM, le SPPEUQAM ou encore la MGDL. Dans ce contexte, les résidents du Quartier latin avaient également adressé au gouvernement une lettre de protestation exigeant l’annulation pure et simple de la décision. En mars 2025, Hydro-Québec reconnaissait déjà « l’inacceptabilité sociale » du projet. Elle a depuis affirmé avoir trouvé une réponse aux besoins d’électrification du centre-ville : la création d’un « poste pivot » qui alimentera à la fois le poste Berri-1 et le poste Dorchester, en fin de vie active.

Le site choisi, ancien hôpital fondé en 1853 par les Sœurs de la Miséricorde, suscite toutefois, là encore, des réactions partagées. Les travaux devraient débuter en 2030 pour une mise en service en 2034, après un concours architectural, des études patrimoniales et une consultation publique annoncée pour l’automne.

« Une catastrophe annoncée », mais évitée

Pour les membres du comité citoyen contre la vente - parmi lesquels Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l’Université de Montréal ; Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de BAnQ de 1998 à 2009 ; Réjean Gagnon, ex-chargé de projet environnement à Hydro-Québec et lanceur d’alerte ; ou encore Pierre MacDuff, directeur de Rappels, la mémoire du théâtre au Québec -, « l’occupation du terrain de la Grande Bibliothèque par un poste électrique aurait été une catastrophe annoncée. Il fallait agir avant qu’il ne soit trop tard. »

Ils insistent aujourd’hui sur le sens de cette victoire : « Le succès de cette mobilisation rappelle, si besoin était, que la voix des citoyens et citoyennes peut être entendue quand elle s’oppose de manière rationnelle et argumentée à des projets mal conçus et socialement inacceptables. »

À LIRE - Trump et les bibliothèques américaines : le bras de fer continue

Ils tiennent aussi à remercier celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce dénouement : « Par leur engagement, leur signature de la pétition, leur présence à la manifestation du 10 mai, leurs écrits ou leurs encouragements, ils ont permis d’éviter une catastrophe annoncée et d’assurer – pour l’instant – la sauvegarde des terrains de BAnQ. »

Dès juin 2024, un petit groupe de personnes préoccupées par « les conséquences néfastes du projet sur le développement futur de la Grande Bibliothèque » s’était réuni pour fonder un comité citoyen et apolitique. Leur objectif était clair : « Réfléchir aux actions aptes à faire obstruction à la construction prévue sur le terrain de BAnQ, mobiliser les citoyens et exercer des pressions auprès du gouvernement du Québec afin qu’il n’autorise pas BAnQ à donner suite à sa décision de vendre son terrain. » Mission accomplie.

Crédits photo : Khayman (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com