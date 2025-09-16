L'Indonésie à l'honneur au Festival International de Géographie 2025

Pendant trois jours, géographes, chercheurs, universitaires, enseignants, élèves, écrivains, illustrateurs et grand public se retrouveront pour échanger et partager leurs regards sur le monde. Chaque édition s’articule autour d’une thématique et d’un pays invité. Pour cette année, il s'agit du « pouvoir » et de l'Indonésie.

Parmi les temps forts de cette édition, on peut citer la remise du Prix Vautrin-Lud. Décerné à l’un des plus grands noms de la géographie mondiale, le Prix Vautrin-Lud 2025 est attribué à Anssi Paasi (Finlande).

Né en 1955, professeur émérite de géographie politique à l’université d’Oulu, il a profondément marqué sa discipline par ses travaux sur l’institutionnalisation des régions et des identités spatiales, ainsi que sur l’interaction entre frontières et discours sociaux, politiques et économiques. Ses recherches interdisciplinaires influencent aujourd’hui bien au-delà de la géographie.

Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA et climatologue reconnue, sera la présidente du festival. Médaille d’argent du CNRS, elle s’est illustrée par ses travaux sur l’évolution du climat et son rôle central au sein du GIEC. Engagée dans la vulgarisation scientifique, elle œuvre sans relâche à sensibiliser le public aux enjeux climatiques.

Le Salon du Livre, moment phare du FIG, sera présidé par Eka Kurniawan, écrivain indonésien de renommée internationale. Son premier roman, Les Belles de Halimunda (Sabine Wespieser, 2002, traduit par Étienne Naveau), traduit dans plus de trente langues, l’a imposé comme l’une des grandes voix de la littérature contemporaine.

Cette année, le rôle de Grand Témoin sera assuré par Raphaëlle Bacqué, journaliste au Monde et autrice de nombreux ouvrages à succès écrits seule (Kaiser Karl) ou en collaboration avec sa binome Ariane Chemin (La Femme fatale ou Les Strauss-Kahn). Sa plume incisive et son regard aiguisé accompagneront les débats et réflexions du festival.

Toutes les manifestations du festival sont en accès libre : conférences, tables rondes, lectures, rencontres, projections… La billetterie gratuite ouvre environ 30 minutes avant chaque rendez-vous, dans la limite des places disponibles.

L'ensemble détaillé du programme est à retrouver ci-dessous :

