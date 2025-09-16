Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025

Lauréats

Catégorie Roman

Je voulais vivre, d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)

Catégorie Essai

Insoumission, de Rudy Ricciotti (Albin Michel)

Prix spécial

Enfin, « compte tenu de l’inventivité déglinguée de certains Titres », le jury a remis cette année un Prix spécial à Raphaël Quenard pour Clamser à Tataouine (Flammarion).

Aux côtés d’Agnès Bouquet, le jury comprend Fabrice Humbert, Alix Girod de l’Ain, Eric Garandeau, Charlotte Cachin, Stéphanie des Horts, Cyrille Gouyette, Adèle Bréau, Clotilde Leguil, Denis Zott, Gilles Hittinger-Roux, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef.

Tous se retrouveront le 26 septembre à Saint-Tropez, où les prix seront remis aux lauréats par Simone Dray, propriétaire de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez. L'an dernier, le Prix du Titre était remis à Simonetta Greggio pour ses Nuits sans Bardot, livre publié aux Éditions Albin Michel.

