Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025

Le Prix du Titre est le premier prix littéraire qui distingue d’abord l’originalité d’un titre avant de confirmer la cohérence de l’œuvre. Il interroge ainsi le rôle du titre, pour l’auteur comme pour le lecteur. Pour sa quatrième édition, le jury a dévoilé ses lauréats, sous la présidence d’Agnès Bouquet.
Je voulais vivre, d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Grasset)
Insoumission, de Rudy Ricciotti (Albin Michel)
Enfin, « compte tenu de l’inventivité déglinguée de certains Titres », le jury a remis cette année un Prix spécial à Raphaël Quenard pour Clamser à Tataouine (Flammarion).
Aux côtés d’Agnès Bouquet, le jury comprend Fabrice Humbert, Alix Girod de l’Ain, Eric Garandeau, Charlotte Cachin, Stéphanie des Horts, Cyrille Gouyette, Adèle Bréau, Clotilde Leguil, Denis Zott, Gilles Hittinger-Roux, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef.
Tous se retrouveront le 26 septembre à Saint-Tropez, où les prix seront remis aux lauréats par Simone Dray, propriétaire de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez. L'an dernier, le Prix du Titre était remis à Simonetta Greggio pour ses Nuits sans Bardot, livre publié aux Éditions Albin Michel.
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 02/04/2025
160 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
