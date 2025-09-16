Lyvre, le futur paradis des auteurs et des lecteurs, lance sa campagne sur Ulule

Le concept de Lyvre repose sur l’idée d’apporter un renouveau à la lecture, en conservant son plaisir initial, celui de parcourir un texte, et en y ajoutant une dimension immersive aussi originale qu’intense. La visionneuse de récit plonge le(la) lecteur(trice) au cœur d’une expérience unique, enrichie de sons, d’animations et d’illustrations. Le but est également de proposer une expérience agréable et confortable adaptée aux supports modernes : ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Pour les auteurs et autrices, Lyvre possède un potentiel inestimable. Chaque créateur(trice) est le(la) bienvenu(e) pour proposer ses œuvres, ses nouvelles ou ses romans par chapitre. Un éditeur puissant est mis à sa disposition, lui permettant de proposer une expérience unique à son public et du lui faire ressentir toute l’intensité de son récit en y ajoutant d’autres médias (sons, musiques, images…) ou des effets sur son texte.

Les auteurs ont également la possibilité de suivre les statistiques de lectures, d’interagir avec leurs lecteurs et surtout de monétiser leurs récits via les comptes premium. Le modèle économique de Lyvre fonctionnant sur un système de part de marché, plus vous êtes lu, plus les abonnements lecteurs vous reviendront de droit !

Nos amoureuses et amoureux de la lecture, quant à eux, vivent au cœur de Lyvre une expérience soignée, confortable et surtout immersive du premier mot à la dernière page. Le visiteur peut personnaliser son profil afin d’adapter la visionneuse de récit à son rythme et à ses envies lors de la découverte des récits (typographie, accessibilité…).

Les lecteurs ont eux aussi accès à leurs statistiques, à des choix et des suggestions personnalisés, ainsi qu’à la possibilité de voter pour leurs auteurs(trices) et textes favoris. Un abonnement premium permet d’augmenter les possibilités et surtout d’accéder à l’ensemble des œuvres proposées par les auteurs.

Afin de proposer une expérience toujours plus innovante et de garantir aux auteurs un cadre serein, qui donnera à leurs œuvres une ampleur et un souffle unique, une campagne participative est en cours sur Ulule. Nombreux sont déjà ceux qui ont testé Lyvre et qui soutiennent le projet.

Faire partie de cette aventure, c’est faire partie d’une communauté de passionnés, et c’est également être pionnier et croire que l’on peut ensemble faire bouger les lignes de la lecture !

Retrouver la campagne Lyvre sur Ulule.

Crédits photo : Lyvre

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com