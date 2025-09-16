Les Tourmentés de Lucas Belvaux, roman avant d'être film

Niels Schneider, Ramzy Bedia, ou encore Linh-Dan Pham sont à l'affiche des Tourmentés, le nouveau film de Lucas Belvaux. Celui-ci a tiré le scénario directement de son premier roman homonyme, qu'il avait écrit dans une recherche de liberté. « Dans un roman, on peut commencer par raconter la bataille de Waterloo en plans larges pour une séquence d’une minute ! Au cinéma, on ne peut pas se le permettre, moi en tout cas, je ne peux pas », rappelait-il.

« Dans un roman, on peut faire le tour du monde, traverser les époques ou écrire deux cents pages de pure introspection, tout est possible. La liberté est absolue. J’avais envie de ça. Ce n’est qu’une fois le livre écrit que je me suis dit qu’il y avait de quoi faire un film et que ça m’amuserait de le faire », explique le réalisateur.

Paru en 2022, le roman Les Tourmentés avait été salué par le Prix Régine Deforges du premier roman, en 2023.

Par Antoine Oury

