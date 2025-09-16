Les éditions Rouquemoute touchent le fonds, mais se creusent encore

C'est une vieille antienne du secteur de l'édition : une maison sans nouveautés court à sa perte. Parce qu'une nouveauté attire l'attention des médias et des libraires, mais également, car la parution de l'ouvrage suivant compense les retours des exemplaires invendus du précédent. Ce paradigme, cyclique et infini, permet aussi de « justifier » la surproduction de livres : impossible d'en sortir, ou tout s'effondre.

Heureusement, certains acteurs de l'édition s'interrogent sur leurs pratiques et les manières de les améliorer, dans l'intérêt de tous les acteurs de la chaine du livre. En octobre 2024, les éditions Rouquemoute, dirigées par Maël Nonet, faisaient part de leurs difficultés économiques, en appelant à la générosité et au soutien des lecteurs et lectrices.

Un an plus tard, « l'appel à soutien réussi nous a permis d'apurer nos dettes et de proposer de nouvelles parutions », se réjouit l'éditeur. « L'objectif est désormais de transformer ce nouveau départ, de constituer de la trésorerie et de consolider les finances de la maison », explique-t-il à présent.

Un constat demeure néanmoins, parallèlement à cet enthousiasme : Rouquemoute touche le fonds. Cette formule humoristique a été choisie pour désigner une opération de surdiffusion que lance la structure jusqu'au début d'année 2026. Le principe est simple, puisqu'il s'agit d'effectuer une « pause éditoriale », de ne rien publier afin de « prendre le temps de valoriser une sélection de titres de notre catalogue auprès des librairies ».

Rester vert malgré la « course à l'échalote »

Cette « pause éditoriale » évoque bien sûr la « trêve des nouveautés » menée par certains libraires et encouragée par l'Association pour l'écologie du livre. « L'édition s'apparente à une grande course à l'échalote économique », constate Maël Nonet. « La nouveauté est considérée comme une obligation, sinon la machine te dévore. »

Or, qu'est-ce qu'une « nouveauté » en librairie, interroge l'éditeur : « Est-ce une livre sorti de chez l'imprimeur il y a deux semaines ou un titre qui n'a jamais été proposé dans ce point de vente ? »

Dessin de Soulcié pour les Éditions Rouquemoute

L'opération « Rouquemoute touche le fonds » s'accompagne donc d'une large manœuvre de surdiffusion, menée de concert avec Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD). « Nous y avons beaucoup réfléchi ensemble, afin d'associer les représentants à l’initiative, mais aussi pour tenter de faire des lecteurs et lectrices nos meilleurs ambassadeurs », détaille Maël Nonet.

Concrètement, un bon de commande spécial a été conçu, destiné à mettre en avant le catalogue, doublé de présentations des ouvrages par leurs auteurs, dans une série de vidéos. « L'idée était de faire sourire les libraires, avec la complicité des auteurs », souligne l'éditeur, qui a réservé une surprise pour les libraires les plus joueurs.

Des recettes annexes en renfort

« Nous avons un modèle économique qui nous permet plus facilement de ne pas proposer de nouveautés en librairie, car l'activité ne baissera pas pour autant », concède Maël Nonet. Depuis la pandémie de Covid-19, Rouquemoute s'efforce en effet de dénicher de nouvelles manières d'animer un fonds éditorial, de décliner l'identité de la maison, de penser des recettes annexes.

Le tout dans un contexte économique difficile pour l'édition indépendante, en particulier de bandes dessinées : en quelques mois, les appels à l'aide se sont multipliés, chez çà et là, Ici Même ou Cornélius.

La présence au sein de festivals relève de cette stratégie de diversification : Rouquemoute s'invite dans de nombreux événements, consacrés à la BD ou non, comme le Festival Interceltique de Lorient, le Festival Motocultor (autour de la musique métal), ou encore la Fête de L'Humanité. « Cela permet de vendre des livres, bien sûr, mais aussi de multiplier les échanges avec les lecteurs et de développer un lien fort avec eux », constate Maël Nonet.

À ces occasions, Rouquemoute propose une « alternative au pilon » [la destruction des livres invendus pour ne pas avoir à les stocker, NdR], avec des ouvrages à - 60 %, mais aussi de petits articles déclinant les œuvres publiées par la maison ou sa mascotte. « Les badges à la con représentent une petite recette, à la base, mais peuvent très bien devenir un succès », commente l'éditeur. En partenariat avec Poulettes Sisters, marque française de vêtements, quelques modèles de t-shirts seront même proposés lors de ces déplacements.

La maison a aussi travaillé son modèle économique avec un système de préventes des nouveautés, « qui n'a pas été pensé contre les librairies, mais contre la faillite », précise-t-il. Les lecteurs et lectrices peuvent y commander les ouvrages à paraitre, avec quelques goodies en prime, sur le modèle du financement participatif. « Ce travail en ligne nous a permis de passer de 500 € par mois à 7000 à 15.000 € mensuels par notre propre boutique. »

Photographie : illustration de Soulcié pour les éditions Rouquemoute

