Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable

Au sujet de la venue de Raphaël Enthoven à Besançon

Et de l’indignation à géométrie variable

Alors que le mouvement "Bloquons tout" témoigne d'un besoin de rupture générale avec un vieux monde, certains acteurs bien nantis du monde littéraire s'y accrochent en défendant l'un des leurs.

Décidément, les temps sont difficiles pour la littérature. Sans cesse, en son nom, des voix prennent prétexte d’une liberté d’expression vidée de sa substance pour justifier la violence du monde.

Il y a peu, l’intelligentsia française néo-libérale voulait imposer comme parrain du Printemps des poètes l’icône réactionnaire Sylvain Tesson, tandis que le Marché parisien de la Poésie, qui avait de longue date programmé la Palestine comme pays invité en 2025, tentait de déprogrammer les poètes palestiniens sous prétexte de débordements possibles. Il a fallu une mobilisation de toute une partie du monde littéraire pour empêcher ces événements de basculer sous la pression d’une idéologie nauséabonde.

Et maintenant, c’est au tour de Besançon et son festival littéraire Le Livre dans la Boucle.

Imaginerait-on – en se prêtant beaucoup d’imagination – Robert Brasillach au festival Livres dans la Boucle de Besançon ? Non. Et Raphaël Enthoven ? Non plus ! semblait avoir acté la mairie de Besançon. Cette dernière avait alerté dès cet été les organisateurs du festival sur le problème que posait l’invitation d’un ardent soutien de la politique d’Israël – État dont les dirigeants sont poursuivis pour crime contre l'humanité par la cour pénale internationale dont la France est un État membre.

Face à l’entêtement de l’organisateur privé, la ville de Besançon avait décidé d’annuler la venue du philosophe, médiagénique relais de la propagande de l’armée génocidaire israélienne aux heures de grande écoute, en pleine BHLisation sur BFMTV et CNEWS [voir « Le lobby pro-Israël en France », Le monde diplomatique, août 2025.].

Un certain monde littéraire bien établi a vite sorti son Voltaire et son Hugo... Un monde dont les visages changent selon les polémiques, mais qui a choisi son camp et défend les mêmes intérêts en se drapant dans le costume des pourfendeurs de la censure pour protéger ses alliés.

Et tous les représentants auto-proclamés de la Grande Littérature en place de courir à l’appel de la liberté. De cette belle liberté universelle, qui retombe comme un drap blanc sur les salissures du monde, enveloppant de ses Lumières – celles qui s’arrangeaient très bien de la traite négrière – la liberté de parole du mondain Enthoven, menacé (Ô rage ! Ô désespoir !) de ne pouvoir relayer davantage la justification du génocide palestinien.

Et toute la droite et l’extrême droite locale de pérorer en chœur en faveur d’Enthoven, si heureuses d’une telle aubaine : instrumentalisant la Liberté d’Expression sur l’autel de leurs calculs électoralistes, quelques mois avant les municipales. Et toute une petite communauté locale de répéter en chœur qu’il faut distinguer l’écrivain des mots qu’il prononce (!) Condamner ses propos... et l’inviter pourtant à parler ?

C’est ne pas vouloir voir que lorsqu’Enthoven écrit qu’« il n’y a aucun journaliste à Gaza, mais seulement des tueurs, des combattants, des preneurs d’otages avec une carte de presse », il le fait alors que le Haut- Commissariat aux Droits de l’Homme alerte sur le fait que le conflit génocidaire à Gaza a fait plus de victimes journalistes qu’aucun conflit moderne.

Plus de 200 journalistes sur les 248 tués sont palestiniens. Dire dans ce contexte que les journalistes de Gaza toujours en vie sont des terroristes et leur refuser le statut de journaliste, c’est appeler à leur assassinat par Israël. C’est inciter à la haine, à la violence et à la discrimination. Ce qui ne relève pas de la liberté d’expression dans le droit français.

Personne, dans cette histoire, n’appelait à la censure générale de la parole d’Enthoven. Mais plutôt à ne

pas lui offrir une nouvelle tribune. Et c’est bien le moins qu’on pouvait faire.

Au final, Enthoven est reprogrammé en dernière minute au Livre dans la Boucle. Circulez. Rien à voir.

Pendant ce temps, la parole des journalistes palestiniens est anéantie. Ceux-ci sont directement visés par l’armée israélienne alors qu’ils documentent sur le terrain le génocide de leur peuple. L’enjeu de leur liberté d’expression est celui de la documentation du massacre, car la bande de Gaza est interdite aux journalistes étrangers. Le beau drap blanc de l’universalité recouvre ces corps palestiniens que l’on ne saurait voir. Il ne faut relire que quelques pages d’Aimé Césaire (hier) ou d’Houria Bouteldja (aujourd’hui) pour comprendre la logique impérialiste et raciste de cet universel sélectif.

Face à la polémique sur sa venue à Besançon, Enthoven rétropédale ces derniers jours. Clame une maladresse (Quid des maladresses puantes prononcées depuis des mois ?) Tactique classique de l’extrême droite qui ouvre la fameuse « fenêtre d’Overton » deux pas en avant pour un en arrière. Et les idées nauséabondes de progresser dans l’opinion publique.

Où étaient les grands célébrants de la liberté, les j’écris-ton-nom, quand la cérémonie dédiée à l’écrivaine palestinienne Adania Shibli a été déprogrammée en octobre 2023 à la Foire du Livre de Francfort, le plus gros événement de la planète qui soit dédié au livre ? L’union des éditeurs arabes a boycotté l’événement.

A-t-on entendu nos petits Voltaire ? Y a-t-il eu, de façon plus générale, de soulèvement indigné de la part de nos chevaliers blancs (de peau) de la liberté d’expression concernant la répression systématique aux USA, en France et ailleurs, de la parole propalestinienne ? Devant les annulations répétées des conférences de Rima Hassan ? Devant la grande difficulté qu’il y a eu, durant des mois, de prononcer ne serait-ce que le mot « génocide » sur les plateaux ? Pas vraiment. Mais solidarité et grands principes pour défendre le premier apologiste du fascisme venu, surtout s’il est bien ancré dans les médias influents.

La liberté n’est ni neutre, ni hors-sol. La liberté est engagée dans des situations. La liberté implique une éthique. Relayer la propagande d’Israël parce qu’on est le produit d’une immense machine impérialiste, ce n’est pas être libre. Ce qui l’est, c’est comprendre et agir de façon à se dégager de cette machine.

La vision romantique d’une littérature hors du monde, obéissant à des principes universels gravés dans

les étoiles (européennes) n’est pas à la hauteur des défis politiques actuels. Devant le fascisme qui vient, la littérature se doit de penser une éthique engagée.

Nous, signataires de cette tribune, refusons la défense d’un soi-disant intellectuel qui nie le génocide

palestinien et répand la confusion sur des faits reconnus entre autres par l’ONU et la CPI.

Nous soutenons les acteurs et actrices du livre bisontin et plus largement toutes celles et ceux qui

souhaitent construire un monde plus désirable pour le plus grand nombre.

Nous n’appelons ni à la censure ni au boycott du festival du livre de Besançon. Nous espérons le public

nombreux pour soutenir les voix qui portent une lutte sans lâcheté contre toutes les formes du fascisme. Certain·es d’entre nous seront présent·es au Livre dans la Boucle pour défendre une autre vision de la

littérature et de la Liberté.

Nous invitons ce public à déserter les tribunes offertes à Raphaël Enthoven, pour se rendre plutôt à la

lecture donnée par Doha Al-Khalout et Nour El Assy, deux poétesses palestiniennes, vendredi 19 septembre à 18h salle David (11 rue Battant, Besançon.)

Tout notre soutien au peuple palestinien, à ses journalistes, ses auteur·ices.

PREMIERS SIGNATAIRES par ordre alphabétique :

Salah Al Hamdani, poète, et homme de théâtre

Sarah Al-Matary, professeure des universités en littérature Yves Artufel, auteur et éditeur

Samuel Autexier, éditeur

Bruno Berchoud, auteur

Judith Bernard, autrice, metteuse en scène

Alexis Bernaut, poète, traducteur

Léa Cerveau, poétesse et éditrice

Barbara Chastanier, autrice et dramaturge Elodie Claeys, éditrice

Marie Cosnay, autrice

Frédérique Cosnier, Autrice

Olivier Cotte, écrivain

Caroline Cranskens, poétesse et documentariste Alain, Damasio auteur

Jeanne-A Debats, professeur, écrivaine

Aurélien Delsaux, auteur

David Demartis, éditeur

Michel Diaz, écrivain et poète

Serge D'ignazio photographe

Sophie Divry, autrice

Irina Dopont, musicienne, peintre, poète

Ariane Dreyfus, poète

Sebastien Dulude, auteur

Laure Gauthier, autrice

Sylvain Georges, cinéaste, écrivain

André Gunthert, historien, EHESS

Tarik Hamdan, poète et journaliste

Phoebe Hadjimarkos-Clarke, autrice

Jen Hendrycks autrice

Alain Jugnon, philosophe

Cathy Jurado, autrice

Paul Kawczak, auteur

Kev La Raj, poète, slameur

Khalil Khalsi, chercheur

La fleur qui pousse, librairie, Dijon

L’interstice, Librairie, Besançon

Isabelle Lagny, médecin et écrivain

Christian Lehmann, médecin et écrivain

Albert Lévy, magistrat

Teo Libardo, auteur

Frédéric Lordon, philosophe

Sandra Lucbert, autrice

Monique Lucchini, poétesse et éditrice

Alain Marc, écrivain

Joëlle Marelli, traductrice et autrice

Valéry Meynadier, poétesse

Florence Noël, poétesse

Anya Nousri, autrice

Anne-Sophie Oury, plasticienne et poétesse

Éric Pessan, auteur

Nicolas Pétel-Rochette, chercheur indépendant

Emmanuel Ponsart, ex-directeur du Centre International de Poésie de Marseille

Fabrice Riceputi, historien

Guillaume Richez, auteur et chroniqueur littéraire

Claude Rioux, éditeur

Thomas Rosier, auteur

Allan Ryan, auteur et éditeur

Florence Saint-Roch, poétesse

Michel Seymour, professeur honoraire de philosophie, Université de Montréal

Michèle Sibony, militante française pro-palestinienne, membre de l'Union juive française pour la paix, organisation antisioniste.

Isabelle Stengers, philosophe

Alessandro Stella, Directeur de recherche au CNRS

Fabienne Swiatly, autrice

Fabrizio Terranova, cinéaste

Laurent Thinès, médecin et auteur

Maud Thiria, poétesse

Lucien Tramontana, auteur

Françoise Vergès, historienne et politologue

Louisa Yousfi, journaliste

Daniel Ziv, auteur et éditeur

Photographie : Des Palestiniens dans la bande de Gaza, en janvier 2025 (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com