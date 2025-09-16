Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable

Inscription
La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

Le 16/09/2025 à 09:32 par Auteur invité

1 Réactions | 5 Partages

Au sujet de la venue de Raphaël Enthoven à Besançon

Et de l’indignation à géométrie variable 

Alors que le mouvement "Bloquons tout" témoigne d'un besoin de rupture générale avec un vieux monde, certains acteurs bien nantis du monde littéraire s'y accrochent en défendant l'un des leurs. 

Décidément, les temps sont difficiles pour la littérature. Sans cesse, en son nom, des voix prennent prétexte d’une liberté d’expression vidée de sa substance pour justifier la violence du monde. 

Il y a peu, l’intelligentsia française néo-libérale voulait imposer comme parrain du Printemps des poètes l’icône réactionnaire Sylvain Tesson, tandis que le Marché parisien de la Poésie, qui avait de longue date programmé la Palestine comme pays invité en 2025, tentait de déprogrammer les poètes palestiniens sous prétexte de débordements possibles. Il a fallu une mobilisation de toute une partie du monde littéraire pour empêcher ces événements de basculer sous la pression d’une idéologie nauséabonde. 

Et maintenant, c’est au tour de Besançon et son festival littéraire Le Livre dans la Boucle

Imaginerait-on – en se prêtant beaucoup d’imagination – Robert Brasillach au festival Livres dans la Boucle de Besançon ? Non. Et Raphaël Enthoven ? Non plus ! semblait avoir acté la mairie de Besançon. Cette dernière avait alerté dès cet été les organisateurs du festival sur le problème que posait l’invitation d’un ardent soutien de la politique d’Israël – État dont les dirigeants sont poursuivis pour crime contre l'humanité par la cour pénale internationale dont la France est un État membre.

Face à l’entêtement de l’organisateur privé, la ville de Besançon avait décidé d’annuler la venue du philosophe, médiagénique relais de la propagande de l’armée génocidaire israélienne aux heures de grande écoute, en pleine BHLisation sur BFMTV et CNEWS [voir « Le lobby pro-Israël en France », Le monde diplomatique, août 2025.]. 

Un certain monde littéraire bien établi a vite sorti son Voltaire et son Hugo... Un monde dont les visages changent selon les polémiques, mais qui a choisi son camp et défend les mêmes intérêts en se drapant dans le costume des pourfendeurs de la censure pour protéger ses alliés. 

Et tous les représentants auto-proclamés de la Grande Littérature en place de courir à l’appel de la liberté. De cette belle liberté universelle, qui retombe comme un drap blanc sur les salissures du monde, enveloppant de ses Lumières – celles qui s’arrangeaient très bien de la traite négrière – la liberté de parole du mondain Enthoven, menacé (Ô rage ! Ô désespoir !) de ne pouvoir relayer davantage la justification du génocide palestinien. 

Et toute la droite et l’extrême droite locale de pérorer en chœur en faveur d’Enthoven, si heureuses d’une telle aubaine : instrumentalisant la Liberté d’Expression sur l’autel de leurs calculs électoralistes, quelques mois avant les municipales. Et toute une petite communauté locale de répéter en chœur qu’il faut distinguer l’écrivain des mots qu’il prononce (!) Condamner ses propos... et l’inviter pourtant à parler ? 

C’est ne pas vouloir voir que lorsqu’Enthoven écrit qu’« il n’y a aucun journaliste à Gaza, mais seulement des tueurs, des combattants, des preneurs d’otages avec une carte de presse », il le fait alors que le Haut- Commissariat aux Droits de l’Homme alerte sur le fait que le conflit génocidaire à Gaza a fait plus de victimes journalistes qu’aucun conflit moderne.

Plus de 200 journalistes sur les 248 tués sont palestiniens. Dire dans ce contexte que les journalistes de Gaza toujours en vie sont des terroristes et leur refuser le statut de journaliste, c’est appeler à leur assassinat par Israël. C’est inciter à la haine, à la violence et à la discrimination. Ce qui ne relève pas de la liberté d’expression dans le droit français. 

Personne, dans cette histoire, n’appelait à la censure générale de la parole d’Enthoven. Mais plutôt à ne 
pas lui offrir une nouvelle tribune. Et c’est bien le moins qu’on pouvait faire. 

Au final, Enthoven est reprogrammé en dernière minute au Livre dans la Boucle. Circulez. Rien à voir. 

Pendant ce temps, la parole des journalistes palestiniens est anéantie. Ceux-ci sont directement visés par l’armée israélienne alors qu’ils documentent sur le terrain le génocide de leur peuple. L’enjeu de leur liberté d’expression est celui de la documentation du massacre, car la bande de Gaza est interdite aux journalistes étrangers. Le beau drap blanc de l’universalité recouvre ces corps palestiniens que l’on ne saurait voir. Il ne faut relire que quelques pages d’Aimé Césaire (hier) ou d’Houria Bouteldja (aujourd’hui) pour comprendre la logique impérialiste et raciste de cet universel sélectif. 

Face à la polémique sur sa venue à Besançon, Enthoven rétropédale ces derniers jours. Clame une maladresse (Quid des maladresses puantes prononcées depuis des mois ?) Tactique classique de l’extrême droite qui ouvre la fameuse « fenêtre d’Overton » deux pas en avant pour un en arrière. Et les idées nauséabondes de progresser dans l’opinion publique. 

Où étaient les grands célébrants de la liberté, les j’écris-ton-nom, quand la cérémonie dédiée à l’écrivaine palestinienne Adania Shibli a été déprogrammée en octobre 2023 à la Foire du Livre de Francfort, le plus gros événement de la planète qui soit dédié au livre ? L’union des éditeurs arabes a boycotté l’événement.

A-t-on entendu nos petits Voltaire ? Y a-t-il eu, de façon plus générale, de soulèvement indigné de la part de nos chevaliers blancs (de peau) de la liberté d’expression concernant la répression systématique aux USA, en France et ailleurs, de la parole propalestinienne ? Devant les annulations répétées des conférences de Rima Hassan ? Devant la grande difficulté qu’il y a eu, durant des mois, de prononcer ne serait-ce que le mot « génocide » sur les plateaux ? Pas vraiment. Mais solidarité et grands principes pour défendre le premier apologiste du fascisme venu, surtout s’il est bien ancré dans les médias influents. 

La liberté n’est ni neutre, ni hors-sol. La liberté est engagée dans des situations. La liberté implique une éthique. Relayer la propagande d’Israël parce qu’on est le produit d’une immense machine impérialiste, ce n’est pas être libre. Ce qui l’est, c’est comprendre et agir de façon à se dégager de cette machine. 

La vision romantique d’une littérature hors du monde, obéissant à des principes universels gravés dans 
les étoiles (européennes) n’est pas à la hauteur des défis politiques actuels. Devant le fascisme qui vient, la littérature se doit de penser une éthique engagée. 

Nous, signataires de cette tribune, refusons la défense d’un soi-disant intellectuel qui nie le génocide 
palestinien et répand la confusion sur des faits reconnus entre autres par l’ONU et la CPI. 

Nous soutenons les acteurs et actrices du livre bisontin et plus largement toutes celles et ceux qui 
souhaitent construire un monde plus désirable pour le plus grand nombre. 

Nous n’appelons ni à la censure ni au boycott du festival du livre de Besançon. Nous espérons le public 
nombreux pour soutenir les voix qui portent une lutte sans lâcheté contre toutes les formes du fascisme. Certain·es d’entre nous seront présent·es au Livre dans la Boucle pour défendre une autre vision de la 
littérature et de la Liberté. 

Nous invitons ce public à déserter les tribunes offertes à Raphaël Enthoven, pour se rendre plutôt à la 
lecture donnée par Doha Al-Khalout et Nour El Assy, deux poétesses palestiniennes, vendredi 19 septembre à 18h salle David (11 rue Battant, Besançon.) 

Tout notre soutien au peuple palestinien, à ses journalistes, ses auteur·ices. 

PREMIERS SIGNATAIRES par ordre alphabétique : 

Salah Al Hamdani, poète, et homme de théâtre

Sarah Al-Matary, professeure des universités en littérature Yves Artufel, auteur et éditeur

Samuel Autexier, éditeur

Bruno Berchoud, auteur

Judith Bernard, autrice, metteuse en scène

Alexis Bernaut, poète, traducteur

Léa Cerveau, poétesse et éditrice

Barbara Chastanier, autrice et dramaturge Elodie Claeys, éditrice

Marie Cosnay, autrice

Frédérique Cosnier, Autrice

Olivier Cotte, écrivain

Caroline Cranskens, poétesse et documentariste Alain, Damasio auteur

Jeanne-A Debats, professeur, écrivaine

Aurélien Delsaux, auteur

David Demartis, éditeur

Michel Diaz, écrivain et poète

Serge D'ignazio photographe

Sophie Divry, autrice

Irina Dopont, musicienne, peintre, poète

Ariane Dreyfus, poète

Sebastien Dulude, auteur

Laure Gauthier, autrice

Sylvain Georges, cinéaste, écrivain

André Gunthert, historien, EHESS

Tarik Hamdan, poète et journaliste

Phoebe Hadjimarkos-Clarke, autrice

Jen Hendrycks autrice

Alain Jugnon, philosophe 

Cathy Jurado, autrice

Paul Kawczak, auteur 

Kev La Raj, poète, slameur 

Khalil Khalsi, chercheur

La fleur qui pousse, librairie, Dijon

L’interstice, Librairie, Besançon

Isabelle Lagny, médecin et écrivain

Christian Lehmann, médecin et écrivain

Albert Lévy, magistrat

Teo Libardo, auteur 

Frédéric Lordon, philosophe

Sandra Lucbert, autrice

Monique Lucchini, poétesse et éditrice

Alain Marc, écrivain 

Joëlle Marelli, traductrice et autrice 

Valéry Meynadier, poétesse

Florence Noël, poétesse

Anya Nousri, autrice

Anne-Sophie Oury, plasticienne et poétesse 

Éric Pessan, auteur

Nicolas Pétel-Rochette, chercheur indépendant

Emmanuel Ponsart, ex-directeur du Centre International de Poésie de Marseille

Fabrice Riceputi, historien

Guillaume Richez, auteur et chroniqueur littéraire

Claude Rioux, éditeur

Thomas Rosier, auteur

Allan Ryan, auteur et éditeur 

Florence Saint-Roch, poétesse

Michel Seymour, professeur honoraire de philosophie, Université de Montréal 

Michèle Sibony, militante française pro-palestinienne, membre de l'Union juive française pour la paix, organisation antisioniste.

Isabelle Stengers, philosophe

Alessandro Stella, Directeur de recherche au CNRS

Fabienne Swiatly, autrice

Fabrizio Terranova, cinéaste 

Laurent Thinès, médecin et auteur 

Maud Thiria, poétesse 

Lucien Tramontana, auteur

Françoise Vergès, historienne et politologue

Louisa Yousfi, journaliste

Daniel Ziv, auteur et éditeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : Des Palestiniens dans la bande de Gaza, en janvier 2025 (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0)

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

1 Commentaire

 

Actualisante

16/09/2025 à 09:40

Bien dit !

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Pour un grand plan de revitalisation culturelle, sociale et solidaire

La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.

25/07/2025, 16:27

ActuaLitté

Maroc : pour une rentrée scolaire citoyenne et solidaire

Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.

11/07/2025, 09:57

ActuaLitté

No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.

09/07/2025, 09:47

ActuaLitté

Dyslexie : ce que la société refuse encore de voir !

Et si la dyslexie n’était pas un handicap, mais une autre forme d’intelligence ? Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life, la lampe conçue pour les personnes dyslexiques, appelle à repenser notre regard sur les personnes neuro-atypiques, et de les intégrer pleinement dans notre société, à l’image de ce que font d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord.

08/07/2025, 12:06

ActuaLitté

De bonnes pratiques pour les interprètes de rencontres littéraires

Indispensables au dialogue entre les auteurs et les lecteurs, mais souvent méconnus, voire ignorés, les interprètes sont des acteurs cruciaux pour le bon déroulement des salons et autres festivals. Le réseau des événements littéraires, RELIEF, a rédigé un code des bonnes pratiques, afin de promouvoir la qualité de leur travail et améliorer leur situation matérielle et juridique. Nous le publions ci-dessous, en intégralité.

07/07/2025, 12:46

ActuaLitté

“À ce stade, ce n’est plus la mort du livre qu’il faudrait redouter, mais celle du créateur”

Historien spécialiste du livre et de l’édition, Jean-Yves Mollier adresse à ActuaLitté un texte qui met les pieds dans le plat et les points sur les I(A) : avec l'intelligence artificielle, quel avenir pour le livre audio ? Et plus largement, qu'est-ce que le développement de ce format dit de l'industrie de l'édition à l'heure actuelle ?

01/07/2025, 09:01

ActuaLitté

La seule école de théâtre en langue des signes d’Europe menacée de fermeture

À Toulouse, la seule école de théâtre en langue des signes de France et d’Europe est menacée de fermeture. Faute de financements, l’École de Théâtre Universelle (ETU) pourrait disparaître, privant les artistes sourds d’un accès fondamental à la formation professionnelle. Les fondateurs et le Théâtre du Grand Rond interpellent les pouvoirs publics.

25/06/2025, 18:20

ActuaLitté

Livre neuf ou d'occasion : un combat qui affaiblit la filière

Alors que le projet de taxe sur le livre d’occasion divise la filière, plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) appellent à un débat élargi. Face à l’urgence écologique, au recul de la lecture et aux fragilités du secteur, ils plaident pour des états généraux du livre, afin de repenser ensemble l’avenir de cette économie.

24/06/2025, 17:40

ActuaLitté

Réforme de l’apprentissage : un danger pour l’avenir des librairies indépendantes

L’École de la Librairie, fondée en 1972 sous le statut d'association Loi 1901, est l’organisme de formation de référence du secteur de la librairie. Forte d’une équipe d’environ 60 professionnel·les, elle a pour mission de former les libraires d’aujourd’hui et de demain. Son Centre de Formation d’Apprentis (CFA) accueille chaque année près de 200 apprenti·es. Elle adresse une lettre ouverte demandant le maintien de l’apprentissage comme voie de formation initiale, au service de la jeunesse et de la librairie.

10/06/2025, 14:00

ActuaLitté

Librairie indépendante : “Combien de temps, avant que tout crame ?”

Les conditions de travail au sein de la librairie indépendante : dans son blog Sodome et Gomorrhe (un lieu pour lire quand tout crame), Hugo Magnier apporte son propre témoignage sur le sujet. Ainsi que d’autres, de salariés, ex-salariés, ex-future patronne pour exposer « ce qui coince dans le modèle de la librairie indé et de ses aspirations ». Ses remarques sont ici reproduites dans leur intégralité.

09/06/2025, 16:36

ActuaLitté

Malvoyant : "Le livre audio ne peut se substituer à la lecture sur papier"

Souvent présenté comme une alternative moderne et inclusive, le livre audio facilite l’accès à la lecture pour les personnes atteintes de malvoyance profonde. Mais peut-il réellement remplacer le papier ? Selon la Librairie des Grands Caractères, dont nous reproduisons le texte ci-dessous, la réponse est non : pour celles et ceux dont la vision reste partiellement fonctionnelle, les livres en grands caractères conservent des atouts cognitifs et sensoriels irremplaçables.

05/06/2025, 10:30

ActuaLitté

La santé mentale, grande cause nationale... jusqu'en librairie ?

Comment les libraires peuvent participer à la Grande Cause Nationale "Santé Mentale". Voici l'intitulé de la lettre ouverte et pétition adressée au Syndicat de la Librairie Française. Elle invite « à une plus grande clarté sur l'offre éditoriale en boutique en évitant autant que faire se peut le mélange des genres sur les étals, confondant développement personnel, psychiatrie et ésotérisme », explique le chercheur Mickael Worms-Ehrminger. Elle est ici reproduite en intégralité.

31/05/2025, 12:36

ActuaLitté

La Gaîté Lyrique : “Ville de Paris, tenez vos engagements”

Entre décembre 2024 et mars 2025, la Gaîté Lyrique a été le théâtre d’une occupation menée par plusieurs collectifs militants mobilisés pour offrir un abri à plus de 200 mineurs isolés étrangers contraints de vivre à la rue. Après une déclaration commune des partenaires associés du lieu, inquiets pour son avenir, les équipes de la Gaîté Lyrique – salariés, intermittent·es, agents de sécurité et partenaires – dénoncent le retrait de la Ville de Paris et appellent à un sursaut politique. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.

16/05/2025, 12:47

ActuaLitté

“Aujourd’hui, c’est la douche froide” : la Gaîté Lyrique en danger ?

À partir de décembre 2024 et jusqu'en mars 2025, la Gaîté Lyrique a été occupée par des collectifs militants, qui se sont engagés pour ne pas laisser plus de 200 mineurs isolés étrangers dormir dans la rue. L'expulsion de ces personnes constitue un « échec collectif » selon Arty Farty, Arte France, makesense, SINGA et Actes Sud, les partenaires associés de la Gaîté Lyrique. Ils avertissent à présent d'une mise en danger du lieu par la mairie de Paris, faute d'un soutien à la hauteur, dans un texte reproduit ci-dessous.

15/05/2025, 15:30

ActuaLitté

Quels moyens pour l'accès élargi aux “cahiers de doléances” ?

Un arrêté publié au Journal officiel du 30 avril dernier rendait « librement » communicables les cahiers citoyens, ou « cahiers de doléances », collectés lors du Grand Débat national de 2019, lequel avait suivi la mobilisation des « Gilets jaunes » en France. L’Association des archi­vis­tes fran­çais se félicite de cet accès facilité, mais invite les pouvoirs publics à répondre à « la ques­tion de la gou­ver­nance et des moyens alloués » pour cette opération, dans un texte reproduit ci-dessous.

09/05/2025, 09:35

ActuaLitté

Chef de guerre économique, Trump met aussi la littérature à l’amende

#BookBanUSA — Face aux tensions politiques et aux menaces de guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, PEN Québec, PEN America et PEN Canada unissent leurs voix. Dans une déclaration commune publiée le 1er avril, les organisations littéraires appellent à préserver la libre circulation des livres et des idées au-delà des frontières. Plus qu’un plaidoyer pour la culture, un rappel que la littérature, sans passeport ni douane, reste l’un des piliers fondamentaux de la liberté d’expression et du dialogue entre les peuples.

26/04/2025, 11:02

ActuaLitté

Livre numérique : l’Europe peut-elle reprendre la main ?

À l’occasion de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur - 23 avril 2025 - David Dupré, président de Vivlio, leader français de la lecture numérique, nous livre son point de vue sur le marché actuel du livre numérique et l’hégémonie des GAFAM sur le secteur.

17/04/2025, 14:56

ActuaLitté

Soutenir l’édition autrement : demandez Pontcerq en rayon

Pour contrer leurs difficultés financières, les éditions Pontcerq invitent leurs lecteurs à soutenir leur travail en demandant l’acquisition de leurs livres en bibliothèque. Un geste concret pour permettre la poursuite des publications à venir, et en retour, un texte inédit de Hebel sera offert aux soutiens.

17/04/2025, 10:57

ActuaLitté

Des bibliothèques engagées pour l'intégrité scientifique : propositions

De plus en plus attaquée, mise au même niveau que la « post-vérité » chérie des totalitaires, la science se doit de gagner et conserver la confiance des citoyens. Pour ce faire, l'intégrité des disciplines doit être garantie et protégée : l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) formule une vingtaine de propositions pour les bibliothèques et structures documentaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, reproduites ci-dessous.

10/04/2025, 09:49

ActuaLitté

Manifestations littéraires : “Nous sommes peu à peu asphyxiés”

Le réseau Relief, qui réunit 55 festivals et salons littéraires, s'alarme dans un message d'« une situation budgétaire qui se dégrade continuellement », mettant en péril la pérennité des événements qui animent et font vivre le secteur du livre. Le désengagement des collectivités et le retrait des soutiens publics, parallèlement à l'inflation, font courir un risque majeur, détaille une tribune reproduite ci-dessous.

04/04/2025, 10:06

ActuaLitté

A69, méga-bassines, Amazon… Comment riposter avec le droit

Annulé par la justice après une longue bataille juridique, le chantier de l’autoroute A69 illustre la montée en puissance des luttes locales contre les projets polluants. Pour accompagner ces mobilisations, Le Passager clandestin publie un manuel juridique illustré, outil pratique à l’usage de toutes celles et ceux qui défendent leurs territoires. L'éditeur nous présente l'initiative.

02/04/2025, 13:20

ActuaLitté

FIBD : la “colère” des auteurs et autrices de bande dessinée

À quelques jours de son inauguration, l'édition 2025 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est retrouvée au cœur d'une polémique, alimentée par une enquête de L'Humanité. La société organisatrice, 9e art+, y était pointée, notamment, pour une direction « toxique » ainsi qu'un « virage commercial » de l'événement, tandis qu'une victime dénonçait un viol présumé, ayant eu lieu pendant le FIBD 2024. Une coalition d'organisations d'auteurs et d'autrices réclame un appel d’offres pour la gestion du FIBD, dans un message que nous reproduisons ci-dessous.

01/04/2025, 12:20

ActuaLitté

L'administration Trump, "un coup direct porté à l'accès à la culture"

Dans un texte communiqué à ActuaLitté, la société The French Publishers’ Agency, dresse le portrait d’une Amérique complexe, où la culture est menacée. Représentant les droits en langue anglaise sur une liste très sélective, mais très diversifiée de livres de France, ce collectif tire la sonnette d’alarme.

31/03/2025, 16:48

ActuaLitté

Borne et l’école n’aiment pas les princesses qui sortent du rang ?

En mars 2025, le ministère de l'Éducation nationale a annulé la distribution de 800 000 exemplaires de la version illustrée de La Belle et la Bête par le dessinateur Jul. Dans une tribune, L’Observatoire de la liberté de création s’interroge sur ce qui ressemble à une décision de censure fondée sur des motifs spécieux ainsi que sur les pressions ou interventions qui auraient pu motiver ce revirement. 

29/03/2025, 10:01

ActuaLitté

Bibliothèques : face aux assauts trumpistes, “une vigilance internationale”

Le deuxième mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis s'est ouvert avec deux objectifs principaux : le démantèlement de l'État fédéral d'une part, la lutte contre le « wokisme » d'autre part. Parmi les cibles du président et de ses soutiens, le service public de la culture, dont les bibliothèques... Plusieurs organisations professionnelles du secteur s'inquiètent, et appellent à la « vigilance internationale », dans un texte reproduit ci-dessous.

26/03/2025, 11:04

ActuaLitté

Droit de réponse : un sujet “plus complexe qu’un simple réflexe partisan”

ActuaLitté a relayé la décision des éditions PUF de finalement publier l'ouvrage Face à l’obscurantisme woke, qu'elles avaient, quelques jours auparavant, « suspendu ». L’un des directeurs de cette parution, Xavier-Laurent Salvador, a demandé un droit de réponse, suite à cet article.

25/03/2025, 15:04

ActuaLitté

Autrices et auteurs victimes des nouveaux seuils de franchise de TVA

Dans une lettre ouverte collective, les autrices et les auteurs donnent de la voix pour demander la suppression de la réforme de la TVA, cette dernière venant fortement remettre en cause le statut dont ils bénéficient.

22/03/2025, 11:15

ActuaLitté

La Scam alerte sur l'abaissement des seuils de la franchise en base de TVA

La Société civile des auteurs multimédia (Scam) signe une lettre ouverte pour demander la suppression de la réforme de la TVA qui toucherait notamment les autrices et les auteurs. Il faut dire que dans un amendement de la loi de finances 2025, un abaissement des seuils de la franchise en base de TVA à 25 000 euros a été mis en place, contre 50 000 encore en 2024. 

22/03/2025, 10:25

ActuaLitté

Le projet de Jul pour les élèves annulé : l'école, plus si ouverte au monde ?

Après l'annulation très tardive et brutale du projet porté par Jul autour d'une réécriture du classique La Belle et la Bête à destination des élèves de CM2, le Conseil Permanent des Ecrivains a tenu à faire part de son indignation et des risques qu'une telle décision fait peser sur la liberté d'expression.

22/03/2025, 09:42

ActuaLitté

Romain Potocki : “J’ai écrit ce livre par nécessité.”

Alors que son roman Le Jardin dans le ciel vient de paraître aux éditions Albin Michel, l'écrivain photographe et grand reporter Romain Potocki se confie sur ce qui a présidé à l'écriture de son premier roman, publié douze ans après L'homme itinérant, un recueil de récits de voyages.

22/03/2025, 09:08

ActuaLitté

Hachette : les salariés “ne supportent plus d’être associés au groupe Bolloré”

La parution, le 5 mars dernier, du livre Bannie de Xenia Fedorova, ex-présidente de la chaîne Russia Today France, chez Fayard, a suscité de vives réactions au sein des effectifs du groupe Hachette Livre. Dans une lettre aux équipes reproduite ci-dessous, le CSE central de la filiale éditoriale de Vivendi relaie « la honte » des salariés « d’être associés au groupe Bolloré ».

21/03/2025, 13:58

ActuaLitté

Sécurité Sociale : des effets d’annonce démentis par les faits et par la justice

Plusieurs associations et syndicats d'artistes-auteurs et autrices se sont réunis pour signer une tribune relative à leur protection sociale. Ils réclament principalement la création d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et autrices rattaché à leur organisme de sécurité sociale, comme prévue lors de la réforme de 2018.

20/03/2025, 10:47

ActuaLitté

Une institution visionnaire : La Centrale de l’Édition, 50 ans au service du livre français

En 2024, La Centrale de l’Édition a célébré son cinquantenaire. Créée en 1974 par des maisons d’édition de renom, Casterman, le Groupe International Hachette, Sodis, Payot, le Groupe Larcier, Bordas, InterForum et MDS, avec comme premier président Antoine Grimaldi d’Esdra, cette institution visionnaire a profondément transformé le paysage éditorial français à l’international. 

15/03/2025, 09:48

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.

08/09/2025, 10:11

ActuaLitté

Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien. 

08/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

ActuaLitté

Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.

03/09/2025, 17:26

ActuaLitté

Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

ActuaLitté

Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....

03/09/2025, 08:49

ActuaLitté

Cinq mille ans plus tard, l’héritage fascinant des Sumériens

Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.

02/09/2025, 15:22

ActuaLitté

“Le devoir de l’écrivain est d’inventer une partie de la solution”

Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.

02/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.

01/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Partout le même ciel de Hajar Bali : la joie intranquille d’une Algérie qui s’éveille

Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.

01/09/2025, 10:49

ActuaLitté

Les Éditions Midi trente : une mission dédiée aux jeunes lecteurs

Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.

01/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Alice éditions : “Notre espoir pour les 30 prochaines années...”

Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.

27/08/2025, 10:20

ActuaLitté

Le lien essentiel que les parents perdent en ne lisant pas à leurs enfants

La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .

26/08/2025, 15:55

ActuaLitté

Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant. 

26/08/2025, 11:52

ActuaLitté

L'influence des planètes sur notre quotidien

Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles. 

26/08/2025, 10:59

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

19/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

