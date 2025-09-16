Bond de lapin, rotation du cadre... Les mots du VTT et du BMX, en français

Comme d'autres sports, le cyclisme, dans toutes ses déclinaisons, use d'un certain nombre d'anglicismes au sein de son jargon. La Commission d'enrichissement a publié, ce 16 septembre, une liste de vocabulaire avançant des équivalents en français à ces mots issus de l'anglais.

Un certain nombre d'entre eux désignent des figures effectuées par les adeptes du BMX, à l'instar du saut périlleux arrière (plutôt que « backflip »), soit « une rotation complète vers l'arrière [par le pilote] avec son vélo, ses pieds passant par-dessus sa tête ». Outre le saut périlleux avant (« frontflip »), on peut aussi se risquer à la roue avant (« nose wheeling »), en conduisant « un véhicule à deux roues en équilibre sur la roue avant, en transférant le poids de son corps vers l'avant ». Ici aussi, la roue arrière (« wheeling ») permet de varier les plaisirs.

Plus exotique, le bond de lapin (pour « bunny-hop ou « bunny-up ») désigne une figure aérienne courante, mais non moins impressionnante pour le profane : il s'agit d'un « saut qui consiste, pour un pilote, à décoller d'abord la roue avant du vélo en transférant le poids de son corps vers l'arrière, puis la roue arrière en transférant partiellement le poids de son corps vers l'avant », explique la commission.

Parmi les autres propositions de la liste de vocabulaire, signalons le site de descente (pour le « downhill mountain bike park » ou le « bike park »), la piste à bosses (pour « pump track ») ou le sentier monotrace (pour « single track »).

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Elle publie régulièrement des listes de vocabulaire relatives à différents domaines, des énergies renouvelables au sport, en passant par la mode et les tendances esthétiques...

La liste complète est accessible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : illustration, Jeffrey Smith, CC BY-ND 2.0

Par Antoine Oury

