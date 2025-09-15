Philippe Ward, bâtisseur de mondes et passeur de l’imaginaire, est mort

Philippe Ward s’est illustré sous plusieurs noms de plume, dont Gilles de Grandin. Son écriture couvre un large spectre, allant du fantastique enraciné dans le terroir à des récits de science-fiction ou de noir. Parmi ses premiers romans, Artahe (1997) et Irrintzina (1999) explorent les mythes et légendes des Pyrénées et du Pays basque. Ce dernier lui a valu le Prix Masterton 2000, confirmant son talent pour mêler histoire, folklore et imaginaire sombre.

Avec Le Chant de Montségur (2001, coécrit avec Sylvie Miller), il s’intéresse au catharisme et à la mémoire occitane, montrant son attachement aux racines régionales et à l’histoire revisitée par la fiction.

Séries et collaborations fécondes

Philippe Ward est surtout connu pour la série Lasser, détective des dieux, coécrite avec Sylvie Miller. Ce cycle, débuté en 2012 avec Un privé sur le Nil, mêle enquête policière et mythologie, dans un univers où les dieux antiques sont encore bien présents. Suivront Mariage à l’égyptienne (2013), Mystère en Atlantide (2014) et Dans les arènes du temps (2015), ou encore Trahisons en terres celtes (2019). La série a marqué un lectorat fidèle, séduit par son mélange de fantasy historique et de roman noir.

Il s’est aussi associé à François Darnaudet et Gildas Girodeau pour la saga Xavi El Valent, romans d’aventures historiques teintés de merveilleux (Le glaive de justice, De Barcelona à Montségur). Avec Philippe Lemaire, il a coécrit …Ceci est mon sang (2011), variation originale autour du mythe de Dracula.

Ses nouvelles, souvent écrites avec Sylvie Miller, témoignent de la même inventivité. Le recueil Noir Duo (2007), préfacé par plus d’une centaine d’auteurs et critiques, illustre l’estime dont il jouissait dans le milieu.

Au-delà de son œuvre personnelle, Philippe Ward a profondément marqué le paysage éditorial en dirigeant Rivière Blanche, prolongement français de la maison américaine Black Coat Press. En plus du Prix Masterton 2000, il a obtenu en 2013 le Prix ActuSF de l’uchronie (catégorie littérature) pour Lasser, détective des dieux.

De ses premiers récits fantastiques aux sagas mythologico-policières, en passant par des polars comme Meurtre à Aimé Giral (2006) ou des récits plus sombres comme Magie rouge (2014), il laisse une œuvre plurielle, ancrée dans la culture populaire tout en explorant des territoires narratifs originaux.

Peu avant son décès, Philippe Ward avait évoqué l’avenir de Rivière Blanche, maison qu’il a cofondée plus de 20 ans plus tôt. Il expliquait vouloir consacrer la nouvelle étape de sa carrière à une Fondation de l’Imaginaire, destinée à préserver et valoriser un patrimoine unique : milliers de livres, BD, planches originales, affiches, scénarios et objets de collection.

Pour Jérôme Vincent, directeur éditorial des Nouvelles éditions Actusf, « Philippe, c'était une passion, une vraie gentillesse et un sourire (que ne nous rend pas la photo et pourtant, comme il était grand, son sourire). » Et de conclure : « Merci Philippe. Pour tout… »

