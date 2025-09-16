Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Prix littéraires

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous"

Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury. 

Le 16/09/2025 à 18:51 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

16/09/2025 à 18:51

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Une consécration pour celle qui a accompagné pendant plus de trente ans, par l'entremise de son père, la vie du prix du café des écrivains. « C’était un geste symbolique, bien sûr. Je sais que je suis peut-être un membre un peu particulier : j’ai été choisie, je le sais, pour de bonnes raisons, mais aussi parce que je porte le même nom que mon père. C’était une manière de prolonger son histoire avec le prix », partage avec nous l'ancienne attachée de presse de La Table Ronde.

« Formidable, généreux, adorable »

Avant d’évoquer son père, elle tient à saluer la figure du premier président - alors secrétaire général - du prix des Deux Magots, qui en fut le visage pendant trente-huit ans, et qu'elle a eu la chance de connaître, Henri Philippon : « C'était un être absolument extraordinaire, qui est malheureusement oublié maintenant. Un journaliste, un très grand cuisinier. Ce n'était pas son métier, mais il était réputé pour savoir très bien faire la cuisine, et il en parlait beaucoup. »

Sous son impulsion, le prix affirma sa singularité : distinguer des personnalités atypiques, parfois fantasques, et des œuvres à leur image, en opposition assumée aux choix « par trop académiques du Goncourt ». Parmi les écrivains ainsi consacrés figurent Antoine Blondin, styliste reconnu et souvent imbibé d’alcool, lauréat en 1950 pour L’Europe buissonnière, ou Albert Simonin, considéré comme le parrain du « roman de truands à la française ». 

t
Henri Philippon, Albert Simonin et Marcel Duhamel (debout) 1953 © Droits réservés - Archives Les Deux Magots.

Une anecdote : « Un jour mon père m'a emmené déjeuner avec Philippon et lui à l'époque des Halles, avant le Forum des Halles, je devais avoir 12-13 ans. Au dessert, dans un très bon restaurant, j'ai pris des fraises, et il était absolument furieux. Il m'a hurlé dessus en me disant "il y a les meilleurs gâteaux de Paris ici" et donc je n'ai pas pu manger mes fraises.... Il était comme ça, c'était gargantuesque, mais il était formidable, généreux, adorable. »

« Je crois qu’il avait une réelle affection pour mon père et qu’il a souhaité, comme ce dernier le fera plus tard avec Étienne, qu’il prenne sa relève », ajoute l'autrice et critique littéraire.

Jean-Paul Caracalla voit rouge

En 1971, Henri Philippon passe la main à Jean-Paul Caracalla, alors juré. Selon sa fille, « c'était un bon choix parce que, bon j'adorais mon père, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement tolérant ». Et de développer : « Il savait écouter, ne cherchait pas à occuper toute la place et, au contraire, donnait volontiers la parole aux autres. Très observateur, doté d’un grand sens de l’humour, il incarnait aussi l’esprit de ce prix : une distinction littéraire sérieuse, mais qui ne se prend pas trop au sérieux. »

Le successeur de Henri Philippon est resté 36 ans à la tête du prix. Laurence Caracalla se souvient « parfaitement de ces années », où elle le voyait partir aux délibérations, « puis revenir, parfois un peu déçu lorsque le lauréat retenu n’était pas celui qu’il défendait ».

Une seule fois, l'auteur de Saint-Germain-des-Prés s'est fâché tout rouge, un des moments mémorables de l'histoire de la récompense littéraire. Sa fille nous raconte : « Je suis arrivée vers midi, comme le font ceux qui assistent au cocktail précédant les délibérations. Jean-Marie Rouart, alors membre du jury, est venu vers moi et m’a annoncé : "Il y a eu un drame, ton père est parti." » Un des jurés, « un peu tête en l’air », n’arrêtait pas d’ajouter de nouveaux titres à la liste, alors qu’elle avait déjà été fixée depuis longtemps, avec trois ou quatre finalistes. « Il sortait sans cesse de son chapeau de nouveaux noms, et mon père, à bout de patience, n’a plus supporté la situation. Il s’est levé, l’a insulté, et a quitté la salle. On a dû aller le chercher. »

La journaliste est formelle : « Ce comportement n’était pas du tout dans les habitudes de mon père, il était vraiment à bout de nerfs. » L’histoire s’est bien terminée : le juré en question, profondément interloqué et embarrassé d’avoir provoqué une telle réaction, lui a écrit une longue lettre d’excuses, promettant de ne plus jamais recommencer. « Et de fait, il a tenu parole. À chaque retour de réunion, je demandais à mon père : "Alors, comment s’est-il comporté ? » Et il me répondait : "Très bien, il a été adorable, il n’a pas bougé une oreille" ».

Aujourd’hui, le temps ayant fait son œuvre, on peut révéler le nom de celui qui provoqua l’ire du président du jury : l'écrivain, scénariste et grand journaliste, Éric Olivier, disparu en 2015, « un homme adorable mais un peu fantasque, avec parfois des idées un peu étranges », se souvient Laurence Caracalla. Un profil idéal pour le prix des énergumènes sublimes. Mais, cet esprit, est-il toujours aussi vivace ?

À LIRE - Le prix des Deux Magots : 90 années à “défricher le talent

Les ingrédients du prix des Deux Magots

« Alors oui, cela reste entièrement vrai », nous assure la critique littéraire : « Nous en parlions justement la dernière fois, lorsque nous nous sommes retrouvés pour établir notre première liste. Bien sûr que nous aimons Emmanuel Carrère, bien sûr que nous aimons Nathacha Appanah, bien sûr que nous aimons Laurent Mauvignier. Nous aimons tous ces auteurs, c’est évident, et ce serait absurde de prétendre le contraire. Mais s’ils ne figurent pas sur la liste, ce n’est pas parce qu’on ne les apprécie pas, c’est simplement parce qu’ils n’ont pas besoin de nous. Nous avons toujours à l’esprit cette idée : récompenser quelqu’un qui, à nos yeux, mérite d’être découvert ou mis en lumière. »

Parfois, il s’agit d’un premier roman, comme Le Portail du fascinant François Bizot, mais il peut aussi s’agir d’écrivains qui ont déjà commencé à bâtir une œuvre, et qui, pour toutes sortes de raisons, n’ont pas encore reçu la lumière qu'il mérite : comme Guy Boley, lauréat 2023, ou Jean-Pierre Montal, lauréat de l'année dernière. « Il ne faut pas oublier non plus que c’est un prix correctement doté, ce qui peut être un vrai coup de pouce. Certains écrivains connaissent parfois des situations précaires, et recevoir une telle récompense, c’est aussi une manière concrète de les soutenir », complète Laurence Caracalla. 

La jurée nous livre un des secrets de fabrication d'un lauréat du prix des Deux Magots : « Nous avons un groupe WhatsApp commun. Il suffit qu’un membre écrive "vous devriez vraiment lire ça, penchez-vous là-dessus", et aussitôt nous demandons à Nelly Mladenov, notre chère attachée de presse, d’envoyer l’ouvrage aux autres jurés. Cela ne fonctionne pas à chaque fois : il peut arriver qu’un membre soit enthousiasmé par un livre et que les autres trouvent simplement "pas mal, sans plus". Mais il arrive aussi que l’enthousiasme se partage et, dans ces cas-là, la dynamique emporte tout le jury. » 

Un autre ingrédient de cette belle alchimie : l'éclectisme du jury. De façon surprenante, « plus la liste se resserre, plus nous nous rendons compte que nous partageons certains choix. Il y a toujours, au bout du compte, quelques livres que nous avons tous aimés, et c’est souvent le premier signe annonciateur de ce qui deviendra le lauréat. » Et le plus important : « On rigole beaucoup. On se moque, je me moque d'un des membres parce qu'on a absolument pas les mêmes goûts, et alors il lève les yeux au ciel quand moi je dis quelque chose. Mais c'est un jeu bien sûr, on se met finalement d'accord au bout d'un moment. »

Il faut dire aussi que ce jury est composé de fortes personnalités : « Chacun défend son livre, et les débats sont animés. Avoir du caractère est indispensable, sans quoi on risque de se laisser emporter par les autres. Les plus timides ont appris à s’affirmer. »

Outre Étienne de Montety et Laurence Caracalla, le jury réunit le journaliste et écrivain Jean-Luc Coatalem, l’écrivaine Pauline Dreyfus, l’éditrice et écrivaine Clara Dupont-Monod, la journaliste Marianne Payot, l’écrivain Abel Quentin, ainsi que, depuis l’année dernière, le journaliste, chroniqueur et auteur Nicolas Carreau et l’écrivaine, cofondatrice des Éditions des Saints Pères, Jessica Nelson.

j
En pleine séance de délibération publique, le jury des Deux Magots s’attelle à désigner le lauréat 2024.

Parisienne depuis des générations

Un prix qui s’approche de son centenaire, adossé à un café qui fêtait l’an dernier ses 140 ans, et dont l'identité résonne résolument avec cette Parisienne depuis plusieurs générations : « J’ai toujours baigné dans cet univers, mon père était très "germanopraticien", il faut le dire. Il adorait Saint-Germain, m’y emmenait très souvent, en particulier aux Deux Magots. Il connaissait parfaitement l’histoire de ce quartier, lui qui était un Parisien passionné par sa ville. Grand marcheur, il écrivait de nombreux livres sur les quartiers de Paris et m’en parlait sans cesse. Je ne pouvais pas dire d’un quartier qu’il était "moche" sans le vexer : il me répondait alors que "tous les quartiers de Paris sont beaux, tu n’as pas su regarder". »

Après la mort de son père, Laurence Caracalla a trouvé dans son ordinateur un manuscrit inachevé, consacré à l’histoire de son café préféré. Elle s'est permise de le compléter, et a publié en 2023, dans la collection de poche La Petite Vermillon de La Table ronde, ce texte, intitulé Aux Deux Magots. De la bonneterie à la limonade. « Ce texte montre bien l’amour qu’il portait à ce lieu. Avec ma sœur, nous avons gardé cette affection pour le quartier et nous connaissons l’importance historique de Saint-Germain. Un lieu qui a vu passer Simone de Beauvoir et tant d’autres – mais avant d’être cela, à la charge historique très forte. »

Avant sa mort, Jean-Pierre Caracalla a pensé à sa succession, et tenait absolument à ce qu’Étienne de Montety, alors membre du jury, lui succède, « car il avait une entière confiance en lui ».

Le nouveau président a apporté un rajeunissement du jury, tout en entendant préserver l’esprit du prix. Laurence Caracalla le résume : « Être sérieux sans jamais se prendre trop au sérieux, débattre, rire ensemble, découvrir de nouveaux talents. C’est cela que nous perpétuons, sans aucun doute. Il suffit de regarder la photo des premiers jurés du prix, accrochée encore aujourd’hui à l’endroit historique où ils siégeaient. Ils paraissent parfois un peu graves, mais on devine bien qu’ils savaient aussi s’amuser. N’avaient-ils pas créé ce prix justement pour s’opposer au Goncourt et incarner une forme de petite révolution littéraire ? »

z
1er jury, réuni aux Deux Magots, 1933 : Jacques Baron, André Derain, Robert Desnos, Isaac Grünbert, Alfred Janniot, Michel Leiris, Martyne, Armand Megglé, Henri Philippon (secrétaire général du prix), Georges Ribemont-Dessaignes, André de Richaud, Gaston-Louis Roux et Roger Vitrac. © Collection privée Les Deux Magots.

À LIRE - Le Prix des Deux Magots 2024 : le talent en ligne de mire

Le 22 septembre, la liste des finalistes 2025

Et pour finir, un petit commentaire au sujet de la première sélection 2025 ? : « Je trouve la liste de cette année très éclectique, un peu à l’image de cette rentrée littéraire que je considère comme particulièrement riche. Il y a beaucoup de très bons livres. Bien sûr, nous avons tous rencontré une difficulté : il est impossible de tout lire. Certains, comme Étienne ou moi, le font aussi dans le cadre de notre métier de critique, mais ce n’est pas le cas de tout le jury, et cela demande un investissement considérable. Cette diversité se reflète dans notre sélection. Elle est très variée, ce qui n’est pas étonnant au regard de la composition du jury. Et c’est précisément ce qui fait la richesse de la discussion. Je suis très fière de cette liste : elle est représentative de la rentrée et témoigne d’une vraie qualité, avec un éventail large de styles et de voix. »

La sélection de cette année est constituée de : Feurat Alani (Le ciel est immense, JC Lattès), Lucie-Anne Belgy (Il pleut sur la parade, Gallimard), Julien Delmaire (La joie de l’ennemi, Grasset), Nathan Devers (Surchauffe, Albin Michel), Joseph Incardona (Le monde est fatigué, Finitude), Pierre Jourde (La marchande d’oublies, Gallimard), Lola Nicolle (Le Grand Horizon, Phébus), Fabrice Pliskin (Le fou de Bourdieu, Cherche midi) et Victor Pouchet (Voyage voyage, L’Arbalète).

Prochaine sélection, le lundi 22 septembre : « Elle devient évidemment plus difficile à mesure que nous avançons : réduire la liste à quatre titres signifie en laisser tomber cinq », constate Laurence Caracalla. Alors rendez-vous dans un peu moins d'une semaine pour connaître les finalistes de la récompense littéraire du café des écrivains.

Laurence Caracalla.
Laurence Caracalla.

Crédits photo : Laurence Caracalla (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Aux Deux Magots

Jean-Paul Caracalla

Paru le 21/09/2023

128 pages

Editions de La Table Ronde

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037112804
9791037112804
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.

08/09/2025, 10:11

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

ActuaLitté

Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.

03/09/2025, 17:26

ActuaLitté

“Le devoir de l’écrivain est d’inventer une partie de la solution”

Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.

02/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Partout le même ciel de Hajar Bali : la joie intranquille d’une Algérie qui s’éveille

Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.

01/09/2025, 10:49

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Galien Sarde : "la fascination et la sidération commandent mon écriture"

Le Rouge et Laure, de Galien Sarde, chroniqueur pour ActuaLitté, est un roman qui mêle habilement les codes du polar à une réflexion plus profonde sur des thèmes comme la solitude, la culpabilité, les relations toxiques et les illusions du pouvoir. L’histoire se déroule à Lagord, en Charente-Maritime, dans un été suffocant, et tourne autour de la mort mystérieuse de Gaspard Vance, un riche restaurateur rochelais. Une interview menée par Olivier Stroh.

17/07/2025, 15:20

ActuaLitté

Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Morges accueille du 5 au 7 septembre 2025 la 16ᵉ édition du Livre sur les quais. Sur les rives du Léman, ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire réunit 160 écrivaines et écrivains venus de Suisse, de France et d’ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Fidèle à son ancrage tout en s’ouvrant au monde, le festival multiplie les formats, tisse des liens entre les langues et célèbre les voix contemporaines avec exigence et fantaisie.

16/07/2025, 17:31

ActuaLitté

Colloques de Cerisy : L’œuvre poétique de Habib Tengour à l’honneur

À propos de l’écriture poétique de Habib Tengour, le peintre et néanmoins poète Hamid Tibouchi disait qu’elle est surprise, enchantement, fuite, élargissement du domaine des possibles et dépassement des frontières, tant linguistiques que culturelles. Une « écriture chahutée, travaillée à la machette », insistait-il dans le propos accompagnant ses illustrations calligraphiées à « Ta voix vit/Nous vivons » (Apic Éditions, 2019), le vibrant hommage versifié qu’a rendu l’auteur du « Vieux de la montagne » (Sindbad, 1983) à Mahmoud Darwich.

15/07/2025, 10:22

ActuaLitté

Olivier ByShoö : artiste d’une langue protéiforme

Quand on rencontre pour la première fois Olivier ByShoö, on découvre un artiste graphiste urbain, un amoureux du Marais Breton et l’auteur du Miroir de La Gorge Bleue (autoédition). Loin de brouiller les pistes, les passions qu’habitent ce talentueux pluridisciplinaire sont complémentaires et enrichissent mutuellement sa créativité.

10/07/2025, 10:28

ActuaLitté

Saad Bouzrou : Au Maroc, “il est urgent de repenser l’écosystème du livre”

Journaliste marocain établi au Canada, Saad Bouzrou vient de publier, à compte d’auteur, son premier roman, La loi du plus fou. Un premier essai romanesque qui traite d’un sujet tabou dans la société marocaine : la superstition. C’est « une interrogation sur ce qui se passe quand la foi devient un instrument de pouvoir et d’asservissement », nous confie-t-il. Quelles ont été les motivations de l’écriture de ce roman ? Pourquoi l’auteur a-t-il opté  pour l’autoédition ? Un entretien mené par Karim El Haddady.

30/06/2025, 14:35

ActuaLitté

Qui était l'anti-muse d'Antonin Artaud ?

Docteure en Histoire de l’Art, médiéviste et commissaire d’exposition, Laurence Meiffret a choisi de revenir sur la figure, désormais bien oubliée, de Génica Athanasiou (1897-1966). Originaire de Bucarest, Génica demeure célèbre pour avoir partagé la vie d’Antonin Artaud, puis celle du réalisateur Jean Grémillon. Pourtant, l’actrice existe derrière la muse, ou plutôt derrière l’anti-muse, pour reprendre les termes de Laurence Meiffret. Par Etienne Ruhaud. 

24/06/2025, 10:27

ActuaLitté

DG Diffusion : priorité aux relations durables

Amélie Maillot, PDG de DG Diffusion, développe une approche claire et pragmatique du métier de diffuseur. Implanté près de Toulouse, le groupe accompagne plus de 150 éditeurs avec des contrats transparents et des services adaptés à leurs besoins. Elle revient pour ActuaLitté sur la stratégie et les engagements de l'entreprise.

23/06/2025, 16:21

ActuaLitté

Jean d'Ormesson entre à la BnF : dans les coulisses d’un legs littéraire

Fin 2018, Héloïse d'Ormesson confiait au micro de RTL : « Mon père souhaitait qu’on donne ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France, ce qu’on va faire. » Sept ans plus tard, ce 26 juin, son souhait a finalement été exaucé : une soixantaine de chemises cartonnées, garnies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoindront les collections de la BnF, où elles seront désormais conservées, inventoriées et accessibles aux chercheurs, comme au grand public.

 

20/06/2025, 18:46

ActuaLitté

La fabrique des timidités de Christophe Perruchas : "Écrire, c’est désirer"

On a beaucoup écrit sur l’âge charnière entre la fin de l’adolescence et l’amorce de la période adulte. Loin des clichés et des facilités, Christophe Perruchas campe le décor de son récit en Vendée, la plage de Saint Jean de Mont sur laquelle pendant quatre ans, de 1990 à 1994, son personnage va vendre des chouchous aux vacanciers.

19/06/2025, 09:43

ActuaLitté

Dix ans d’étonnement au Musée des Confluences

À l’occasion de son dixième anniversaire, le musée des Confluences dresse le bilan d’une décennie d’expériences partagées avec le public. Fréquentation record, expositions marquantes, ouverture aux tout-petits, diffusion littéraire… Entretien avec Cédric Lesec, directeur des relations extérieures, qui revient sur les mutations d’un musée pas tout à fait comme les autres.

12/06/2025, 09:35

ActuaLitté

La BD s’impose à Amiens, entre essor local et fragilité des festivals littéraires

La bande dessinée s’affirme dans les Hauts-de-France comme un art majeur, porté notamment par les Rendez-vous de la BD d’Amiens qui gagnent en reconnaissance. Pour François Annycke, directeur de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L) et coprésident de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), ce succès s’accompagne d’une structuration inédite de la filière BD sur le territoire. Une dynamique éclairée par l’entretien qu’il nous a accordé – où transparaît aussi l’inquiétude face à la fragilité grandissante des festivals littéraires.

10/06/2025, 10:07

ActuaLitté

"Je suis payé pour surfer, qu’est-ce que je vais aller foutre en Ukraine ?"

« Je suis payé pour surfer, qu’est-ce que je vais aller foutre en Ukraine ? », se demandait Damien Castera au moment où éclate l’offensive russe en 2022. Pourtant, trois ans plus tard sort La liberté ne meurt jamais (Gallimard), récit où le surfer, aventurier et désormais écrivain publié à la Blanche revient sur ses trois voyages en Ukraine entre mars 2022 et mars 2024. Entre l’influence de Kessel et la naissance d’une nation en temps de guerre, nous avons discuté avec lui de son expérience.

02/06/2025, 17:28

ActuaLitté

“Il reste encore mille et une choses à faire dans le secteur du livre jeunesse”

Voici les Editions Teny, pépite montante de l’édition malgache. Fano Razafimamonjiraibe est discret. Il entre sans faire de bruit, transporte son sac à dos souvent bien chargé… On pourrait presque ne pas le remarquer. Mais lorsqu’il sort ses livres, c’est un éclat de couleurs qui saute aux yeux : ce jeune éditeur, qui puise son inspiration dans tout ce qui l’entoure. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa)

01/06/2025, 12:30

ActuaLitté

“Se déclarer athée par exemple me semble un peu puéril”

Singulier roman ! Un Christ apaisé, quasiment hippie, en orne la couverture, sur fond de ciel bleu. On y croise Jésus, donc, devenu luthier, ou encore Marie-Madeleine, ou plutôt sa réincarnation. D’étranges meurtres se produisent, sur des jeunes filles devenues poupées empaillées, tandis que le messie a un fils… Tradition chrétienne et mythologie païenne se mêlent, pour fonder une sorte de théogonie inédite, faisant de L’Absolue rencontre un livre hybride, inclassable. Publié par les soins de Jacques Cauda à « La Bleu-Turquin » (éditions Douro), illustré par Nicolas Le Bault, ce nouvel opus signé Frederika Abbate surprend autant qu’il séduit. Par Etienne Ruhaud.

26/05/2025, 11:36

ActuaLitté

Jean-Philippe Jaworski : "J’ai un attachement particulier pour Denoël"

Dix-sept ans après la parution de son premier livre aux Moutons Électriques, Jean-Philippe Jaworski, sans doute l’auteur le plus littéraire de la fantasy française contemporaine, rejoint les éditions Denoël. Une nouvelle maison pour cet écrivain d’une rare fidélité, et une nouvelle trilogie à venir, toujours ancrée dans l’univers dense et âpre des Rois du monde. À l’occasion des Imaginales 2025, rencontre avec ce Lorrain discret et constant, tout aussi fidèle au rendez-vous du festival spinalien.

25/05/2025, 15:03

ActuaLitté

Bora Chung, la voix coréenne qui murmure aux fantômes

Le casting international des Imaginales cru 2025 est particulièrement riche. Parmi eux, les Américaines Rebecca F. Kuang, Jasmine Mas ou Lauren Roberts, les Britanniques John Gwynne et Clare Sager, ou encore la Canadienne Natalie Zina Walschots. L'Asie a également été représentée, par une autrice rare, qui mêle avec un talent peu commun l'horreur et la douceur, la Coréenne Bora Chung.

25/05/2025, 08:55

ActuaLitté

Les 30 ans de Mnémos couronnés aux Imaginales 2025

Il aura fallu près de 10 ans pour que la série de Fabien Cerutti, Le Bâtard de Kosigan, atteigne la consécration : le Prix du Roman Francophone des Imaginales 2025. Le roman lauréat, Un Printemps de sang, toujours publié chez Mnémos, est en réalité la première histoire qu'il a écrite : « J'ai rédigé tout le reste comme un prélude », nous assure-t-il, et de compléter : « Tous les romans ont leur histoire particulière, mais celui-ci occupe une place spéciale : c’est le point d’origine. »

24/05/2025, 18:15

ActuaLitté

Les jeunes lisent-ils encore ? Réponses croisées de deux bibliothécaires

Le nouveau numéro de la revue Bibliodiversité, intitulé « Les (r)évolutions de la lecture », vient d'être publié par les éditions Double Ponctuation, en partenariat avec l'Alliance internationale de l'édition indépendante. À l'occasion de sa sortie, ActuaLitté s'est entretenu avec Florie Boy et Coline Renaudin, deux bibliothécaires toulousaines qui sont allées à la rencontre des adolescents de la médiathèque José Cabanis.

19/05/2025, 17:46

ActuaLitté

De la France à Turin : “Le salon est un grand moment de sociabilité”

Au Salon du livre de Turin, cette année, nous avons rencontré deux professionnelles de l’édition entre France et Italie : la traductrice Lise Caillat, traductrice, entre autres, d’Alessandro Baricco, et la libraire de La Libreria à Paris, Florence Raut. Elles nous ont expliqué ce que signifie pour elles se déplacer à Turin et venir respirer l’ambiance du Salon.

19/05/2025, 16:08

ActuaLitté

“L’auteur est le trésor de l’éditeur” : Elisabetta Sgarbi et Paolo Repetti à Turin

Teresa Cremisi, présidente d’Adelphi, est responsable de la section du programme du Salon du livre de Turin consacrée à l’édition. Nous avons assisté aux rencontres avec deux grandes figures de l’édition italienne : Elisabetta Sgarbi et Paolo Repetti. Ce fut pour eux l’occasion de revenir sur la fondation de leurs maisons et de partager leur vision du rôle de l’éditeur.

18/05/2025, 21:56

ActuaLitté

De Schuiten à Mœbius : les légendes de Métal Hurlant de retour à Amiens

Directrice générale des Humanoïdes Associés, Marie Parisot se retrouve par conséquent à la tête de l’iconique revue Métal Hurlant. Alors que cette dernière célèbre ses 50 ans, elle sera présente lors des Rendez-vous de la Bande dessinée d’Amiens. Entretien, entre rétrofutur et néopassé.

17/05/2025, 12:42

ActuaLitté

”Nous demandons aux livres de refaire le monde.”

Nous avions découvert la maison d’édition Prehistorica lors du Salon du livre de Turin 2021, attirés par la silhouette de la tour Eiffel qui se détachait en toile de fond de leur stand. Quatre ans plus tard, le projet a mûri, tout en restant fidèle à l’inspiration fondatrice de l’éditeur Gianmaria Finardi : faire connaître la littérature française en Italie, à travers une politique d’auteur rigoureuse.

17/05/2025, 11:11

ActuaLitté

"L’humour permet de rouvrir un peu la fenêtre d’overton"

Tienstiens continue de faire voyager Koko, la gorille qui peut communiquer en langage des signes, à travers notre société et les oeuvres cultes de la pop culture. Ce week-end, l'auteur de bande dessinée et sa mascotte posaient leurs valises à Montpellier, pour la Comédie du Livre 2025.

16/05/2025, 21:20

ActuaLitté

Youtube, radio, prix : l'après Librairie Francophone d'Emmanuel Khérad

En juillet dernier, Emmanuel Khérad revenait, dans les colonnes d'ActuaLitté, sur l'arrêt brutal de son émission, La Librairie francophone, après près de 20 ans d'existence. Quelques mois plus tard, le journaliste engagé en faveur de la francophonie revient avec un nouveau prix littéraire, une chaîne YouTube, et une ambition : renouer avec sa passion, la radio.

16/05/2025, 17:57

ActuaLitté

Terres de Paroles 2025 : l’enfance au cœur d’un printemps littéraire

Le Festival de Seine-Maritime, Terres de Paroles, délaissait l’arrière-saison en 2024 pour s’ancrer dans l'époque du renouveau, où la nature s’éveille. Cette année, il poursuit sur cette lancée printanière, du 17 au 24 mai, avec un thème aussi intime qu’universel, « Quelque chose de l’enfance ». Une invitation à explorer les racines de notre imaginaire et à retrouver ce qui, en nous, continue de dialoguer avec nos premières années.

13/05/2025, 18:42

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable”

La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

16/09/2025, 09:32

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien. 

08/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

ActuaLitté

Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

ActuaLitté

Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....

03/09/2025, 08:49

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Cinq mille ans plus tard, l’héritage fascinant des Sumériens

Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.

02/09/2025, 15:22

ActuaLitté

Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.

01/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Les Éditions Midi trente : une mission dédiée aux jeunes lecteurs

Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.

01/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Alice éditions : “Notre espoir pour les 30 prochaines années...”

Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.

27/08/2025, 10:20

ActuaLitté

Le lien essentiel que les parents perdent en ne lisant pas à leurs enfants

La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .

26/08/2025, 15:55

ActuaLitté

Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant. 

26/08/2025, 11:52

ActuaLitté

L'influence des planètes sur notre quotidien

Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles. 

26/08/2025, 10:59

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

19/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Obsolescence programmée de la critique littéraire

Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.

15/08/2025, 10:30

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie. 

14/08/2025, 10:02

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.