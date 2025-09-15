Prix du Thriller Télé-Loisirs : découvrez les premiers lauréats

Le titre de la première paraîtra le 1er octobre 2025, du second en novembre. Ces ouvrages seront publiés sous le label « Les Lauréats ».

À travers ce nouveau prix, les éditions Prisma poursuivent leur ambition : dénicher les plumes de demain, tous genres confondus. Pour cette première édition, cap est mis sur le thriller. « Il était donc logique pour Les Lauréats d’imaginer un Prix dénicheur de nouvelles voix du thriller avec une nette dimension visuelle et un fort potentiel d’adaptation audiovisuelle », précisaient les éditions Prisma, dans un communiqué.

Pour porter cette première édition, les organisateurs ont choisi Franck Thilliez, dont le roman Norferville (Fleuve Noir) a enregistré près de 190.000 ventes d’après Edistat. « Ce qui m'a séduit dans cette proposition, c'est cette volonté forte de découvrir de nouveaux talents du polar. Grâce à ce prix, tous les primo-romanciers participants auront leur chance, pour peu que leur histoire soit bonne, car le jury sera exigeant ! », résume l’écrivain.

L’appel à textes a été ouvert dès le 8 janvier 2025 à l’ensemble des primo-romanciers de la catégorie polar. Les candidats pouvaient déposer leurs manuscrits – qu’ils soient édités, autoédités ou publiés à compte d’auteur – jusqu’au 25 mars 2025.

La deuxième édition du Prix du Thriller Télé-Loisirs sera lancée début novembre 2025, sous la présidence de Bernard Minier, autre figure du thriller français.

