Points de mire, nouvelle collection consacrée au grand reportage québécois

Chaque année, un ou une journaliste du Québec sera sélectionné·e par un jury indépendant pour recevoir une bourse de 10.000 dollars. Ce financement permettra de réaliser plusieurs semaines de reportage à l’étranger et d’écrire un manuscrit.

L’ouvrage bénéficiera ensuite d’un accompagnement éditorial assuré par les Éditions du Boréal, jusqu’à sa publication sous la forme d’un livre alliant écriture journalistique et littéraire.

Publication prévue dès 2026

Le premier titre de cette nouvelle collection devrait paraître à l’automne 2026. Selon les organisateurs, l’objectif est de contribuer à la production d’œuvres de grand reportage, en permettant aux journalistes québécois de disposer du temps et des moyens nécessaires à l’élaboration de récits approfondis sur des thématiques internationales.

Les journalistes intéressés trouveront les détails relatifs aux demandes de bourse et aux paramètres éditoriaux de la collection « Points de mire » sur le site du FQJI.

Fondées à Trois-Rivières en 1963 par Gilles Boulet, Pierre Gravel, Jacques Lacoursière, Denis Vaugeois et Mgr Albert Tessier, les Éditions du Boréal Express se sont d’abord illustrées par un journal d’histoire du Canada et des ouvrages historiques. En 1976, Vaugeois quitte la direction, laissant un catalogue de 54 titres. Antoine Del Busso, puis Pascal Assathiany, François Ricard et Jacques Godbout élargissent ensuite le champ éditorial aux sciences humaines, politiques et à la fiction.

En 1979 paraît l’Histoire du Québec contemporain, référence majeure, puis en 1984 La Détresse et l’Enchantement de Gabrielle Roy. En 1987, la maison devient simplement « Boréal » et développe une production de plus de 70 nouveautés par an, créant des collections comme Boréal compact et un secteur jeunesse. Elle accueille des figures de la littérature québécoise (Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Dany Laferrière) mais aussi des auteurs traduits du Canada anglais (Atwood, Ondaatje). Aujourd’hui, avec plus de 1200 titres, Boréal s’impose comme un acteur central de l’édition et de la littérature québécoises.

Le FQJI a été créé comme organisme à but non lucratif pour financer directement les projets de journalistes québécois, qu’ils soient salariés ou pigistes. Les projets sont sélectionnés après appels à candidatures par un jury indépendant. Ces bourses sont rendues possibles grâce à des contributions privées, publiques, syndicales et individuelles, sans possibilité d’intervention des donateurs sur le choix ou le contenu des projets. Le Fonds est parrainé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Crédits photo : Les Éditions du Boréal / Fonds québécois en journalisme international

Par Hocine Bouhadjera

