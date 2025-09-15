Quand une librairie bannit Stephen King pour un tweet : la culture en crise ?

Comme cela lui arrive, Stephen King avait publié sur X une affirmation selon laquelle Charlie Kirk, proche de Trump récemment assassiné, aurait « soutenu que les personnes homosexuelles devaient être lapidées ». Pour une fois, le Roi aurait mieux fait de tourner ses mains sept fois autour de son clavier avant de poster...

De fait, plusieurs utilisateurs et organisations ont relevé l'erreur manifeste. La déclaration n'était pas de Kirk : il s'agissait d'un extrait biblique cité lors d’une attaque contre une créatrice de contenu (Ms. Rachel) pour démontrer la manière dont certaines personnes utilisent de manière sélective versets et chapitres de la Bible.

À LIRE - DC Comics une série, suite aux violents propos violents de la scénariste sur Charlie Kirk

Assez vite, le romancier a supprimé son post original et présenté des excuses publiques : « Je présente mes excuses pour avoir dit que Charlie Kirk avait soutenu la lapidation des homosexuels. Ce qu’il a en réalité montré, c’est la façon dont certaines personnes sélectionnent à la carte des passages de la Bible. »

Malgré la rétractation de King, Belfast Books affirme que le propos initial — qu’elle décrit comme non seulement « abject » mais aussi « mal renseigné » — ne peut être balayé par une simple excuse, rapporte Irish Star. Le libraire explique, selon les articles, qu’il ne remet pas en cause le droit à l’erreur, mais qu’il attend « des excuses plus complètes » avant de remettre en ligne les titres de King.

La réaction de Belfast Books, bien que compréhensible dans une époque où les discours publics sont scrutés à la loupe, paraît pour le moins radicale — retirer tous les livres d’un auteur parce qu’il a fait une erreur retweetée, même grave.

Certes, l’écrivain n’a jamais caché qu’il ne partageait pas les idéaux politiques de Donald Trump ni de ses partisans. Et à plusieurs reprises a exprimé ses propres vues — sans que cela n’en fasse un homme politique aguerri pour autant… L’argument selon lequel les librairies doivent choisir leurs auteurs en fonction de leur comportement public ne date pas d’hier : le cas présent ne manque pas d’interroger sur la radicalité déployée.

Le risque, c’est de glisser vers une forme de censure de fait : non pas de l’État, mais des acteurs privés qui jugent et retirent. Un écrivain — surtout aussi établi que King — serait de soudainement disparaître d’une boutique : ici, pour la véracité d’un message, certes. Mais demain, pour un ton trop abrupt ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com