Réinventer l’(auto)édition : la promesse de KissKiss Publishing

Les initiateurs du projet sont formels : l’édition française vit aujourd’hui une contradiction profonde. D’un côté, des créateurs fédèrent des communautés massives, parfois des centaines de milliers de followers, assurent leur propre communication et génèrent une demande solide. De l’autre, ces mêmes créateurs restent souvent liés à des modèles contractuels traditionnels, hérités d’un temps où l’éditeur assumait seul le risque marketing.

En cherchant à lever ce paradoxe, KissKiss Publishing s’inscrit dans une tendance mondiale : celle d’une désintermédiation accrue, où les auteurs, vidéastes, podcasteurs ou dessinateurs s’appuient directement sur leur public.

« Un non-sens économique »

Cette évolution, qui s’observe depuis une quinzaine d’années avec la montée du financement participatif, s’accompagne d’un constat simple : les créateurs d’aujourd’hui n’ont plus nécessairement besoin des anciens circuits de prescription. Les YouTubeurs, podcasteurs ou auteurs de newsletters s’adressent directement à leur audience et parviennent à susciter un véritable intérêt pour leurs projets.

Pourtant, beaucoup hésitent encore à franchir le pas du direct-to-fans, freinés par des tâches logistiques : production, expédition, gestion des stocks, service après-vente.

« Nous observons des créateurs qui mobilisent 100.000 personnes sur leurs contenus mais acceptent encore des contrats à 8 % de droits d'auteur. C'est un non-sens économique quand on maîtrise sa propre audience », estime Thibaut Giuliani, directeur de KissKiss Publishing.

Face à ce constat, la nouvelle structure promet une réponse globale : valider la demande via le financement participatif, assurer un accompagnement éditorial professionnel, prendre en charge l’impression, la logistique, l’expédition et garantir la distribution en librairie. Les créateurs conserveraient leurs droits, bénéficieraient d’un partage équitable de la marge nette (50/50) et resteraient en lien direct avec leurs communautés.

« Le modèle éditorial classique a été pensé quand l'éditeur assumait seul le risque marketing. Aujourd'hui, quand un créateur apporte sa communauté, il est logique qu'il en tire les bénéfices économiques correspondants », souligne Arnaud Burgot, co-fondateur d’Ulule.

Les succès mis en avant

Si KissKiss Publishing se veut pionnier en France dans la structuration de cette offre, il s’appuie sur des exemples déjà connus. Bob Lennon, Nota Bene, Gastronogeek ou encore l’équipe de Blast ont levé, grâce à leurs communautés, plusieurs centaines de milliers d’euros pour financer leurs projets éditoriaux.

Ces réussites ne sont pas isolées. Dans le paysage international, des plateformes comme Unbound (Royaume-Uni) ou Exemplaire (France) illustrent déjà l’essor d’un financement éditorial hybride, entre crowdfunding et édition classique.

Reste néanmoins la question des auteurs sans audience préalable : sans communauté fidèle pour relayer leur projet, difficile de profiter pleinement d’un dispositif conçu avant tout pour les créateurs déjà suivis. Il demeure par ailleurs incertain que cette initiative parvienne à s’imposer dans un secteur encore très attaché à ses codes traditionnels.

Pour l’heure, le signal est clair : les rapports de force dans l’édition évoluent, et les communautés de lecteurs pèsent de plus en plus lourd dans la chaîne du livre. Un nouvel acteur qui se positionne à mi-chemin entre l’autoédition brute et l’édition traditionnelle, en somme.

Crédits photo : KissKiss Publishing

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com