"Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi

Mathieu Belezi, déjà remarqué pour ses fresques sur la colonisation de l'Algérie ( C'était notre terre , Les vieux fous ) ou pour Le pas suspendu de la révolte , revient ici avec une dystopie où se bousculent catastrophes climatiques, régimes autoritaires et migrations forcées. « On est dans un monde déjà ravagé : la pollution, les incendies, les guerres, des tyrannies qui s'imposent à nous. » Impossible de ne pas penser à l'actualité.

Ce qui rend Cantique du chaos fascinant, c'est sa capacité à mêler le souffle d'un grand roman d'aventures (road-movie, fuite, quête) à une méditation sur la fin du monde, la responsabilité, la fragilité, sans céder à l'angélisme ni à l'horreur gratuite. Un entretien à écouter en podcast dans notre nouvelle émission :

Le retour de Théo Gracques

Le héros du roman n'est pas inconnu. « Dans Le pas suspendu de la révolte, il y avait un certain Théo Gracques. Nous les retrouvons dans Cantique du chaos, au cœur de la narration. » Cet homme, rescapé d'un long coma, avance avec une innocence paradoxale, comme lavé de la noirceur de son passé. Peu à peu, ses souvenirs remontent et recomposent son histoire. C'est à travers ses yeux que l'on découvre un monde en miettes.

Philippe Leconte insiste sur la construction du récit : « Tout passe par lui, sa mémoire, sa pensée. Le livre distille des informations par fragments, et c'est fascinant. » Théo devient une figure de témoin, autant qu'un passeur.

Une fuite plus qu'un voyage

Le roman prend des allures de quête, mais il s'agit surtout d'une cavalière. Théo quitte son île devenue bagne, dirigé par une inquiétante « générale-présidente ». La violence, il ne la craint pas : il la fuit pour ne pas s'y associer. « Il fuit pour faire une fin, mais la vie, la mort, la violence vont le rattraper. »

De l'Atlantique aux Amériques, les lieux s'enchaînent, chacun bouleversé par la disparition de populations entières. « Les lieux comptent énormément dans ce roman. Ils sont transformés, et Théo, avec sa petite troupe, poursuit sa route vers le Sud, jusqu'à l'Orénoque. » Ces paysages marqués par l'effondrement donnent au récit une ampleur quasi mythologique.

Une famille recomposée au milieu du chaos

Sur son chemin, Théo croise une femme et ses deux enfants. Le propriétaire du Livre écarlate raconte : « Il appartient à ce petit clan, même s'il ne l'a pas choisi. C'est une famille qui n'en est pas une, avec ses ambiguïtés, ses silences et son besoin vital de survie. » Entre les personnages, se dessinent des relations faites d'osmose et de tension, d'autant plus troublantes que tout repère social a disparu.

Le libraire souligne la dimension symbolique : « Chacun incarne un verbe — croire, aimer, espérer, penser — malgré la violence du monde. » Loin de bâtir une épopée héroïque, Belezi peint des êtres fragiles, contradictoires, ancrés dans la brutalité du réel.

Héritages littéraires et contemporains

Pour Philippe Leconte, ce texte s'inscrit dans une filiation claire : « On pense à 1984, à Ravage de Barjavel. Mais Belezi n'est pas qu'un conteur d'apocalypse, il est un styliste, un écrivain qui travaille ses phrases comme Faulkner, avec ce rapport intense entre l'homme et le paysage. »

La lecture est parfois grossière, mais nécessaire. « Je le donnerai à des lecteurs qui n'ont pas peur de se heurter à un texte qui ne les caresse pas dans le sens du poil. » À ses yeux, Cantique du chaos dépasse le cadre de l'imaginaire ou de la science-fiction : il appartient à la littérature, tout simplement.

Un livre qui résonne avec notre époque

L'écho avec notre monde est glaçant. Incendies incontrôlables, régimes autoritaires, disparition de l'électricité : tout sonne étrangement plausible. « Totalement plausible, malheureusement totalement plausible. C'est ce qui fait froid dans le dos. » Et pourtant, la force du roman tient aussi à l'énergie vitale qu'il dégage. « C'est un livre puissant, une puissance de vie et une puissance des mots. »

En référant au roman, Leconte avoue avoir ressenti un vertige. Mais aussi une admiration intacte pour un auteur qu'il suit depuis longtemps. Cantique du chaos est à ses yeux une étape décisive : « Belezi nous entraîne de l'histoire vers la fiction dystopique, sans jamais couper le fil qui nous relève à notre réalité. » Une littérature qui nous met face à nous-mêmes.

Porté par une écriture tendue, parfois lyrique, toujours habitée, ce roman conjugue l'urgence du récit d'aventures et la profondeur d'une réflexion sur la mémoire, la violence, la responsabilité et la possibilité, même fragile, de la tendresse.

En librairie, comme en lecture intime, il s'impose à la fois comme un objet littéraire singulier et comme un texte en résonance directe avec les préoccupations de notre temps. Roman de chaos, certes, mais aussi roman d'espérance ténue, il invite chaque lecteur à interroger ce qu'il reste de l'humanité quand tout vacille.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

