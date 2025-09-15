"Et si on lisait autre chose" : quand l'imaginaire met l'altérité sur le trône (de fer)

Des notions dont les littératures de l’imaginaire se nourrissent depuis toujours : inventer d’autres mondes, rencontrer d’autres peuples, voire d'autres créatures, explorer d’autres façons de vivre et de penser. L’« autre », c’est ce qui n’est pas soi. Et c’est de cet écart, parfois minuscule, parfois vertigineux, que naît la curiosité inhérente à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique.

Auteurs et autrices, plume, crayon ou pinceau à la main, ouvrent des perspectives multiples pour interroger ces thèmes : vies sous d’autres soleils, êtres en quête de sens, enfers d’uniformité où la singularité est traquée, ou paradis où chaque différence enrichit l’ensemble. Mille et une visions que le Mois de l’Imaginaire met en lumière cette année.

Des petits éditeurs spécialisés comme ActuSF, Le Rayon Imaginaire ou Le Bélial', jusqu'aux plus grosses maisons généralistes tels que J'ai Lu, Le Livre de Poche, Rivage ou Denoël, chacun des 32 membres de l'association est invité à mettre en avant deux de ses sorties de la rentrée. Ce qui nous fait une sélection de 64 romans de science-fiction, fantasy et fantastique, tous plus « différents » les uns que les autres, tous réunis dans le catalogue de l'événement et bientôt mis en avant sur les réseaux sociaux du Mois de l'imaginaire.

Le lancement avait lieu ce matin, dans les locaux de Babelio, lieu symbolique pour l'association. « Tout est parti d’une rencontre organisée par Babelio autour de l’imaginaire », nous explique Pascal Godbillon, éditeur pour Folio SF : « On s’est dit : "OK, on fait tous le même constat, il y a des choses qui ne vont pas, qu’est-ce qu’on fait ?" C’est là qu’est née l’idée du Mois de l’Imaginaire. »

L'imaginaire et les autres

« L’idée, c’était plutôt que de se plaindre chacun dans son coin, autant se plaindre tous ensemble (rire), unir nos forces et communiquer conjointement », ajoute Mathias Echenay, fondateur de La Volte. Chaque année, le programme comporte des rencontres, des dédicaces, des interventions, des ateliers et master class, un catalogue thématique, et des animations sur les réseaux sociaux.

Les premières éditions étaient majoritairement consacrées à la promotion des genres auprès des libraires. Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits, si l'on en croit Mathias Echenay : « Aujourd’hui, les rayons Imaginaire ont beaucoup évolué. On participe à cette dynamique, même si ce n’est pas uniquement de notre fait, mais aussi grâce à la nouvelle génération de libraires. »

Aujourd'hui, 8 ans après la première édition « on continue d’expérimenter dans nos propositions » nous dit Pascal Godbillon. Cette année, par exemple, un débat sur le thème de l'altérité aura lieu le 22 octobre sur la chaîne twitch de Bolchegeek. « On invite des illustrateurs, des auteurs, des éditeurs, en lien avec le thème annuel », ajoute-t-il. Pour cette année, le slogan c'est : « Et si on lisait autre chose ? »

« L’idée, c’est d’inviter les gens à sortir de leur zone de confort », explique l'éditeur pour Folio SF, qui regrette que « trop souvent les gens qui n'en ont pas vraiment lu aient déjà des a priori sur la SF, le fantastique ou la fantasy ». Des préjugés négatifs que l'imaginaire doit peut-être, justement, à son « altérité ». La force du genre, et peut-être aussi sa limite.

L’imaginaire réunit des communautés de lecteurs fidèles et passionnés, mais il reste largement ignoré par les médias généralistes. Un diaporama présenté lors du lancement du Mois de l’imaginaire souligne que, ces dernières années, ce genre n’a représenté moins de 4 % des parutions chroniquées par les grands médias.

À propos de la couverture médiatique du genre, Mathias Echenay trouve « même que la situation a reculé » depuis le lancement de l'opération en 2017 : « Je pense qu'il y a moins de rubriques SF qu’il y a dix ans, moins de gens qui nous suivent dans les grands médias. Avec Alain Damasio, les journalistes nous contactent, mais si je propose d’autres livres dans la même lignée, ça ne les intéresse pas. »

« Heureusement, il y a d'autres canaux qui se font (bouche à oreille, blogs, réseaux sociaux). Certes communautaires, mais il me semble que ce n'est pas comme avant, il y beaucoup moins d'effet "ghetto", c'est beaucoup plus ouvert. » Alors Mathias Echenay reste enthousiaste : « J'ai l'impression d'être tout le temps énervé et en lutte, mais en réalité il y a toute une autre façon de donner des clés aux lecteurs et de leur faire naître l'envie de lire des choses nouvelles, et c'est ça que je retrouve dans le mois de l'imaginaire. »

