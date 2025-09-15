Clarice Lispector : ses entretiens inédits paraissent enfin en français

Ce recueil des entretiens menés par Clarice Lispector avec les plus grands artistes brésiliens de son temps. Grâce à la proximité amicale qui les lie, cette autrice de renom propose à ses invités·e·s de répondre à des questions aux thématiques variées : de l'acte de création à l'amour en passant par la politique.

Ces discussions, terreaux de réflexions fertiles, sont à lire pour approcher au plus près de l'intimité de ces artistes tous singuliers et chacun, à leur manière, immense. Éloignée de toute forme de consensualisme, Clarice Lispector se joue des conventions et de la forme classique de l'exercice de l'entretien pour offrir à ses lecteurs un portrait inédit de Chico Buarque, Fayga Ostrower, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Pablo Neruda, Elis Regina, Djanira, Nélida Piñon, Tom Jobim, Iberê Camargo, Oscar Niemeyer, Dinah Silveira de Queiroz, Antônio Callado, Maria Bonomi et Nélson Rodrígues.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en proposent les premières pages, en avant premières :

Clarice Lispector (1920-1977) est une figure majeure de la littérature brésilienne du XXᵉ siècle. Née en Ukraine, elle est arrivée au Brésil avec sa famille, d'origine juive, qui fuyait les pogroms. Son œuvre, publiée presque entièrement en France par les éditions des femmes – Antoinette Fouque, est composée de fictions, de nouvelles, de chroniques, de contes et de correspondance.

