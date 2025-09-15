Cette semaine dans La Grande Librairie : destins, amitiés et luttes

Sorj Chalandon ouvre le bal avec Le livre de Kells (Grasset). Après avoir raconté son enfance marquée par un père mythomane, raciste et violent, il revient cette fois sur ses années de jeunesse dans le Paris du début des années 1970. De la rue, où il vécut pendant un an, jusqu’aux colonnes de Libération, en passant par son engagement dans un groupe maoïste, ce roman retrace le parcours d’un écorché vif en quête de sens. À la fois récit d’illusions perdues, de violence et de militantisme, il s’impose comme un grand roman d’apprentissage.

Le militantisme est aussi au cœur du nouveau livre d’Anne Berest. Quatre ans après La carte postale (Grasset), écoulé à près de 500.000 exemplaires, elle publie Finistère (Albin Michel). Cette fois, elle se penche sur l’histoire de sa famille paternelle : une lignée bretonne profondément engagée. De son trisaïeul, fondateur d’un syndicat agricole, à son grand-père, maire de Brest, en passant par son père militant trotskiste, elle traverse le XXᵉ siècle à la lumière des combats collectifs et des espoirs qui animaient alors un monde à inventer.

Changement de registre avec François Morel, comédien, metteur en scène, auteur et figure familière de La Grande Librairie. Avec ses anciens complices des Deschiens, Olivier Broche et Olivier Saladin, il s’empare d’Art, la pièce culte de Yasmina Reza, qui met en scène une amitié mise à mal par l’achat d’un tableau entièrement blanc, concentré de mauvaise foi et de drôlerie. Et, début octobre, paraîtra C’est la gaieté qui m’en impose (Denoël), recueil de ses chroniques diffusées sur France Inter. Fidèle à son style mêlant poésie et humour, François Morel y propose de nouvelles manières de regarder et de raconter le monde.

Le monde, justement, c’est aussi le terrain d’exploration de Laura Vazquez, romancière et poétesse couronnée du Goncourt de la poésie en 2023. Dans son deuxième roman, Les Forces (Éditions du Sous-sol), elle suit le parcours d’une jeune femme en quête de vitalité et de vérité, derrière les façades trompeuses d’une réalité formatée. À mi-chemin entre odyssée et rêve, cette aventure singulière interroge notre rapport à la société, au vivant et à la langue elle-même.

Cette réflexion résonne avec le nouveau livre de son amie Chloé Delaume, Ils appellent ça l’amour (Seuil). Après Le cœur synthétique et Pauvre folle (parus au Seuil et en Points), où elle explorait les méandres de la psyché à travers un double fictionnel, l’écrivaine s’attache ici à une escapade entre amies. Mais cette légèreté de façade ravive pour l’une d’entre elles les fantômes d’une relation toxique. Ce récit devient une brillante analyse de l’emprise, de la honte et des amitiés salvatrices.

En parallèle, dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, Chloé Delaume est allée à la rencontre d’élèves de première HLP au lycée Paul Éluard de Saint-Denis (93). Admiratrice de Georges Perec et de l’Oulipo, elle a partagé avec eux sa passion pour Les choses (Julliard/ Pocket), le premier roman de Perec qui fête cette année son soixantième anniversaire.

Enfin, l’émission met en avant le choix des libraires avec un détour par Plougastel-Daoulas, dans le Finistère. Là, depuis 2022, Julie Hirigoyen et Julie Debatisse font vivre la librairie Elisabeth & Jo, où elles cultivent le goût de la lecture et la convivialité.

