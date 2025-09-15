Sélénie des Terres Mortes : la fantasy française qui réinvente le conte initiatique

L’héroïne, Sélénie, est une fillette contrainte de traverser les Terres Mortes, ce no man’s land ravagé où rien ne semble pouvoir pousser, sinon la peur et la corruption. Flanquée d’un chien fidèle, d’un rat bavard et d’une fée vacillante, elle progresse au milieu de ruines et de villages fantômes, croisant sur sa route des revenants, des forteresses de silence et la marche inéluctable des Damnés.

Ces visions cauchemardesques, qui pourraient rappeler les enfers de Dante, sont autant d’épreuves initiatiques qui forgent son courage. Plus qu’un périple extérieur, son aventure devient une traversée intérieure : celle d’une enfant contrainte de quitter l’innocence pour entrer dans le monde des adultes.

La plume de Tessier, précise et visuelle, confère à ce récit une intensité cinématographique. Chaque décor – lande battue par les pluies, chapelles en ruine, colonnes de prisonniers fantomatiques – est autant de tableau saisissant, où la désolation se mêle à une beauté étrange. L’auteur ne cède jamais à la facilité du manichéisme : ses personnages secondaires, qu’ils soient squelettes truculents, maréchaux fatigués ou sorcières revêches, témoignent tous de cette frontière floue entre le bien et le mal.

La jeune héroïne s’en rend compte lorsqu’Harold, revenant au cœur tendre, lui enseigne qu’il faut parfois ruser, voire commettre des gestes discutables, pour survivre. Voilà une leçon de vie cruelle mais réaliste, qui ancre le roman dans une dimension morale et philosophique.

On pourrait voir dans Sélénie des Terres Mortes un conte initiatique contemporain, où la fantaisie s’adosse à des thèmes universels : la perte, le deuil, l’amitié improbable, mais aussi la persistance des rêves comme ultime rempart contre l’effroi.

Au détour de certaines pages, une douceur inattendue surgit, comme lorsque la fée parvient à redonner vie à une grange décrépite, faisant jaillir des gerbes de fleurs lumineuses. Dans ces instants, le lecteur comprend que ce roman, malgré ses visions de mort et de désolation, est traversé par une énergie profondément lumineuse.

La force de ce livre réside aussi dans son rythme : les péripéties s’enchaînent avec une fluidité qui captive, sans jamais sacrifier la profondeur. On est saisi par la tension dramatique, puis soudain désarmé par une réplique pleine d’humour ou une tendresse inattendue. C’est ce contraste, parfaitement maîtrisé, qui rend la lecture addictive.

En définitive, voilà bien plus qu'un ensemble de récits de fantasy : Philippe Tessier compose une parabole sur la résistance de l’humain dans les temps obscurs. Sélénie des Terres Mortes est un voyage initiatique, un conte cruel et enchanteur à la fois, qui s’adresse aussi bien aux amateurs de mondes imaginaires qu’aux lecteurs en quête d’émotions fortes.

Et au terme de ce chemin, une certitude demeure : face à l’ombre, il y a toujours une place pour la lumière.

Par Nicolas Gary

