Pascal Quignard lauréat du Prix Jean Monnet de littérature européenne 2025

Né en 1948, Pascal Quignard a intégré les éditions Gallimard en 1969 comme lecteur, avant de devenir membre du comité de lecture puis secrétaire général au développement éditorial. Il a enseigné à l’Université de Vincennes et à l’École Pratique des Hautes Études, et a contribué à la création du Festival d’opéra et de théâtre baroque de Versailles aux côtés du président François Mitterrand.

Révélé au grand public par Le Salon du Wurtemberg (1986) et Les Escaliers de Chambord (1989), il connaît un immense succès avec Tous les matins du monde (1991), adapté au cinéma par Alain Corneau. Lauréat du prix Goncourt en 2002 pour Les Ombres errantes (Grasset), il poursuit depuis la publication du cycle Dernier Royaume.

Dans Trésor caché, une femme, en enterrant son chat, découvre un trésor dans son jardin. Ce bouleversement la conduit en Italie, où une rencontre change sa vie. Une année suffit à transformer son existence.

Rendez-vous à Cognac

La remise officielle du Prix Jean Monnet aura lieu en présence de Pascal Quignard, dans le cadre du 38ᵉ Festival des Littératures Européennes Cognac, le samedi 15 novembre 2025, à 18h. Le même jour, la Maison Hennessy proposera à 14h un projection du film Tous les matins du monde, et à 16h un rencontre et échange avec l’auteur. Une conférence de presse se tiendra également à 14h, aux Chais Monnet (50 av. Paul Firino Martell, Cognac).

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne distingue chaque année un auteur ou une autrice du continent pour un ouvrage paru au cours de l’année, qu’il ait été écrit directement en français ou traduit.

Doté de 5000 € par le Conseil départemental de la Charente, le prix est attribué par un jury d’écrivains, de critiques et de journalistes, sous la présidence de Gérard de Cortanze. Pour cette année, le jury était composé de Virginie Bloch-Lainé, Alexis Brocas, Françoise Dion, Fabio Gambaro, Patricia Martin, Gérard Meudal, Anne Michelet, Mazarine Pingeot, Lieven Taillie et Virgil Tanase. En 2024, le lauréat était Ian McEwan (Royaume-Uni) pour Leçons (Gallimard, 2023, traduit de l’anglais par France Camus-Pichon).

Crédits image : © Pascal Ito

