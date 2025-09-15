Trump et les bibliothèques américaines : le bras de fer continue

L' Ordre exécutif 14238, baptisé « Poursuivant la réduction de la bureaucratie fédérale ». Ce décret présidentiel visait à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales créées par le Congrès.

Parmi celles-ci figuraient l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), organisme chargé de financer et de soutenir 125.000 bibliothèques et 35.000 musées à travers le pays, la Minority Business Development Agency (MBDA), qui accompagne les entreprises détenues par des minorités, mais aussi le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), service indépendant spécialisé dans la médiation des conflits du travail.

L’administration justifie ce décret par la nécessité de réduire la bureaucratie fédérale, d’éliminer ce qu’elle considère comme des fonctions gouvernementales non essentielles, et de recentrer les missions des agences sur les obligations légales définies par le Congrès. Elle met aussi en avant la volonté d’ « efficacité », de patriotisme, et de limiter les financements jugés idéologiques.

En imposant à ces agences de fonctionner avec une « présence minimale », l'administration a provoqué des licenciements et des mises en congé administratif, le gel de subventions et l'arrêt brutal de nombreux programmes.

Deux actions en justice lancées

Face à ce coup de force, deux actions en justice ont rapidement été engagées. La première, connue sous le nom de Rhode Island v. Trump, a été intentée par une coalition de vingt et un procureurs généraux d'État, qui ont estimé que seul le Congrès dispose du pouvoir de créer ou de supprimer des agences. La seconde, ALA v. Sonderling, a été portée par l'American Library Association et le syndicat et L'AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees, puissant syndicat américain de travailleurs du secteur public) contre l'IMLS et son directeur par intérim Keith Sonderling depuis mars 2025, dans le but d'obtenir le rétablissement complet des activités de l'agence.

Dans le cadre du premier procès, le 6 mai 2025, le juge fédéral John J. McConnell Jr., du District of Rhode Island, a accordé une injonction préliminaire. Cette décision a contraint l'administration à rappeler les employés licenciés ou mis en congé, à rétablir le versement des subventions déjà accordées et à cesser toute mesure de démantèlement concernant l'IMLS, la MBDA et le FMCS. Il s'agissait d'un premier revers judiciaire significatif pour la Maison Blanche.

L'administration Trump a immédiatement contesté cette décision et demandé sa suspension dans l'attente de l'appel. Mais le 11 septembre 2025, la Cour d'appel du Premier Circuit à Boston a refusé d'accorder ce sursis, rapporte Reuters. La formation, composée des juges David J. Barron, William J. Kayatta Jr. et Julie Rikelman, a estimé que les plaignants avaient bien démontré que les mesures de l'administration causaient des préjudices réels et immédiats, tandis que les arguments des défendeurs ne prouvaient ni une forte probabilité de succès en appel ni que l'intérêt public justifiait de telles coupes. Autrement dit, l'administration ne peut pas poursuivre son entreprise de démantèlement tant que la procédure judiciaire n'a pas abouti.

La seconde procédure, menée par l'ALA et l'AFSCME, a connu un sort plus mitigé. Le juge Richard J. Leon a accepté de bloquer temporairement certaines actions de l'administration, mais il a refusé d'étendre cette mesure par une injonction préliminaire plus large. Concrètement, l'administration a donc conservé la possibilité de conserver certaines réductions budgétaires, même si le litige reste ouvert.

Le temps presse

Au-delà du terrain judiciaire, l'avenir de l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), l'agence fédérale qui finance les bibliothèques et musées aux États-Unis, se joue aussi sur le plan budgétaire. Le 2 mai 2025, l'administration Trump a présenté son projet de budget fédéral pour l'année fiscale 2026, dans lequel elle proposait de supprimer purement et simplement l'IMLS, une mesure qui restait cependant au stade de proposition et devait encore être débattue par le Congrès. Autrement dit, cela signifiait mettre fin à toutes les aides fédérales versées aux bibliothèques publiques, aux bibliothèques universitaires, aux musées, ainsi qu'aux programmes éducatifs liés au livre et à la lecture.

Le 3 septembre, le Comité des crédits de la Chambre des représentants – l'équivalent d'une commission budgétaire du Parlement – ​​a rendu sa proposition : il prévoit de maintenir le financement de l'agence à hauteur de 291,8 millions $. Le Sénat, de son côté, avance un montant légèrement supérieur, proche de 295 millions. Ces sommes sont un peu inférieures aux crédits alloués en 2024 et 2025 (294,8 millions $), mais elles restent très éloignées de la volonté présidentielle de faire disparaître l'agence.

Kevin Maher, directeur adjoint de l'American Library Association (ALA), a souligné que le Congrès avait choisi de préserver les programmes essentiels. Le plus important est le Library Services and Technology Act (LSTA), qui redistribue des fonds à chaque État pour soutenir les bibliothèques locales et qui bénéficie même d'une légère hausse de 400.000 $. Les aides scolaires prévues par le programme Approches innovantes de l'alphabétisation, administré par le Département de l'Éducation pour soutenir la lecture dans les écoles, ont elles aussi été exécutées. En revanche, les musées et les frais de fonctionnement de l'IMLS subissent une réduction de 3 millions de $, une coupe qui surprend les professionnels.

Un point reste particulièrement préoccupant : le 30 septembre 2025 est la date limite pour voter et adopter définitivement le budget fédéral. D'ici là, le risque est grand de voir l'administration utiliser une manœuvre appelée pocket rescission. Cela consiste à geler, sans le supprimer formellement, l'argent que le Congrès a pourtant déjà voté. Ces dernières semaines, l'administration Trump a déjà bloqué plus de 410 milliards $ de crédits, dont 30 millions qui devaient revenir à l'IMLS.

Aujourd'hui, l'injonction préliminaire rendue le 6 mai par la justice reste en vigueur et protège non seulement l'IMLS mais aussi deux autres agences fédérales : la Minority Business Development Agency (MBDA, et le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), qui interviennent pour régler les conflits du travail. Concrètement, les employés doivent être réintégrés, les subventions déjà promises restaurées et les missions prévues par la loi poursuivies.

Mais deux menaces persistent. La première est juridique : l'administration pourrait porter l'affaire devant la Cour suprême, qui s'est parfois montrée plus favorable aux arguments de Trump. La seconde est budgétaire : même si les juges imposent à l'administration de maintenir l'agence, son financement dépendra du vote final du Congrès et des manœuvres éventuelles de l'exécutif pour bloquer les crédits.

Ainsi, malgré la victoire judiciaire du 11 septembre qui empêche pour l'instant l'exécution du décret présidentiel, l'avenir de l'IMLS demeure incertain. La bataille se poursuit à la fois dans les salles d'audience et dans les couloirs du Capitole, sur fond d'affrontement politique autour du rôle que doit jouer l'État fédéral américain dans la culture, l'éducation et l'accès au savoir.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com