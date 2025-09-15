Cinq ouvrages lauréats pour le Prix du Livre Corse 2025

La distinction littéraire valorise chaque année la production insulaire, en fiction, essais, langue corse, littérature jeunesse et beaux livres. La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra le 11 octobre à Bonifacio. Le jury a par ailleurs créé un nouveau prix consacré aux Beaux livres, afin de distinguer les ouvrages qui magnifient la Corse par une alliance entre savoir et iconographie.

Les lauréats du Prix du Livre Corse 2025

Ouvrages de fiction : Ceux que la nuit choisit, de Joris Giovannetti, Denoël

Essais : La geste du peuple. La société rurale dans la documentation criminelle génoise (XVIe-XVIIIe siècle), d’Antoine-Marie Graziani, Piazzola

Langue corse : A marghjina, de Paul Desanti, Albiana

Littérature jeunesse : Chi po fà, de Claire Le Goff et Charles Caplette, traduit en corse par Paula Bussi et Ghjermana de Zerbi, Éolienne

Beaux livres : Isula Corsica, ouvrage collectif, Albiana

La remise des prix aura lieu le samedi 11 octobre 2025, à Bonifacio, sous la présidence du maire Jean-Charles Orsucci. Ce sera l’occasion de célébrer la 41ᵉ édition du Prix du livre corse dans une ville fondée en 1195 par les Génois, qui a su conserver son identité singulière et son cadre médiéval au fil des siècles.

Le jury de cette édition 2025 est composé de Pascale Antonetti, Maria Canonici, Jocelyne Casta, Jean-Pierre Girolami, Alain di Meglio, Marie-Pierre Marchini, Dominique Orsoni, Marie-Eugénie Poli Mordiconi et Janine Vittori. Ont également communiqué leurs choix : Pierre-Louis Alessandri, Francis Beretti, Namaria Luciani, Marie-Lou Volpei et Ghjermana de Zerbi.

En 1984 naît l’Association du Prix du Livre Corse, présidée par Roccu Multedu. À ses côtés, une équipe de passionnés de littérature donne corps au projet : Jean-Patrice Marzocchi, fondateur du prix, Pierre-Louis Alessandri, Jean-Dominique Poli, José Morellini, Dominique Franzini, Marie-Josée Mancini, Jean-Jacques Colonna d’Istria, Jean-Marie Arrighi, Vincent Stagnara et Tony Graziani. Dès le mois de juillet, sur les remparts de la citadelle de Bastia, les toutes premières distinctions sont remises.

À l’origine, le Prix du Livre Corse récompense uniquement des œuvres de fiction, rédigées en corse ou en français, qu’il s’agisse de romans ou de recueils poétiques. Mais la richesse de la production littéraire insulaire, s’étendant aussi aux domaines scientifique, académique et journalistique, met rapidement le jury face à des dilemmes de sélection. Pour répondre à cette diversité, une nouvelle catégorie voit le jour en 2011 : le prix des « Essais », destiné aux travaux et documents consacrés à la société corse, à son histoire et à ses évolutions.

Au fil du temps, la composition du jury s’est renouvelée, mais le rituel de la remise des prix, instauré dès les années 1980, demeure inchangé. Il témoigne d’une continuité et d’une fidélité à l’esprit originel depuis maintenant plus de quarante ans.

En 2024, cinq auteurs insulaires ont été distingués par le jury du Prix du Livre Corse : dans la catégorie Essais, Sylvain Gregori pour Nouvelle Histoire de la Résistance en Corse (tomes I et II, Éditions Piazzola) ; en Fiction en français, Flavia Mazelin-Salvi pour Francardo Nagori (Éditions Punto e basta) ; en Langue corse, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi pour Mythologies d'une langue (Éditions Albiana) ; en Littérature jeunesse (Ghjuventù), Ghjacumina Geronimi et Paula Bussi pour Scumbugliu in l'universu (Co-édition Éoliennes ADECEC). Enfin, une mention spéciale a été attribuée à Antoine-Noble Marchini pour Le temps. La confiance. L'argent… Giuseppe Gregorj, marchand banquier en Corse (XIXe siècle) (Éditions Albiana).

