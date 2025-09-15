Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère : l’être déchiré

À son autoportrait en artiste compulsif s’adjoint celui de sa mère, figure centrale du livre. Or derrière elle, dans son ombre et son sillage ambigu, dans les modulations tonales et l’urbanité du style qu’orchestre l’écrivain, trône un troisième personnage ambivalent, en misère et en majesté, monstrueux, fascinant, chaotique : la Russie et ses avatars successifs.

C’est ainsi que, littérairement, Emmanuel Carrère glisse ses pas dans ceux de Vladimir Nabokov, de son autobiographie intitulée Autres rivages, et que les mythes de Tolstoï et de Dostoïevski hantent son texte dans ses grandes lignes et cristallisent entre autres celle, de force, qui oppose sa mère – Hélène Carrère d’Encausse – à son frère cadet – Nicolas Zourabichvili –, comme les deux fronts qui ont orienté sa vie d’écrivain, son père ayant jeté l’éponge face à son épouse, vénérée.

En l’occurrence, celle-ci, à l’instar de son propre père, abhorre Tolstoï au profit de Dostoïevski, quand son oncle lui fait découvrir Guerre et Paix en plein enchantement.

Un contraste flagrant

Selon Emmanuel Carrère – et bien d’autres –, le génie de Dostoïevski gît dans ses dédales, dans son obscurité chtonienne : « Dostoïevski […] commence son premier grand récit, Les Carnets du sous-sol, par ces mots : “Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant.” Tout ce qui suivra est sur ce ton. Homme du sous-sol, oui, homme malade et méchant, homme caché dans la cave, homme du ressentiment, homme des phrases répétitives et tortueuses, goudronneuses, ratiocinantes, à quoi les phrases de mon grand-père, dans ses lettres, ressemblent beaucoup ». Chantre de la noirceur, des monomanies dévorantes, on lit Dostoïevski « sans respirer ».

Par contraste, le génie de Tolstoï se situe, lui, du côté du ciel, d’un angélisme cristallin. Il prend de la hauteur, purement aérien. « J’ai découvert cette immense tapisserie romanesque qui déroule tous les aspects de la vie dans une prose simple et claire, apparemment sans mystère – mais cette simplicité, cette clarté, cette absence de mystère atteignent à une neutralité extatique, sans équivalent dans la littérature », écrit l’auteur au sujet de Guerre et Paix, avant de préciser plus loin que Tolstoï « est le ciel ouvert à l’infini au-dessus des passions et des batailles, et les nuages qui passent dans le ciel, et ne cessent de changer. Il est sans avis, sans parti pris, sans limites : météorologique. »

Faire la lumière

Ainsi marquée, l’opposition entre les deux romanciers distingue deux pôles entre lesquels oscillent la Russie et l’existence de l’auteur, sans oublier son œuvre, qui rejoue cette dernière. En termes nietzschéens, l’art de Dostoïevski est dionysiaque et celui de Tolstoï, apollinien. D’un côté, les ténèbres des pulsions, les méandres du désir, et de l’autre la lumière du verbe, de l’harmonie, de l’intelligible – du côté desquels se range Nabokov sans réserve, soit dit en passant, admirateur de Tolstoï, pourfendeur de Dostoïevski. Nuit contre jour ; enfer, éden ; subjectivisme, objectivisme portés à leur puissance dernière, en six mots.

Structurants, les deux pôles en question inspirent l’auteur car ils reflètent au fond son être déchiré entre rêves et réalité. C’est ainsi qu’ils dialoguent dans son esthétique littéraire, pour ainsi dire écartelée entre les deux. Effectivement, si son style et sa narration sont limpides, évidents, ses thèmes de prédilection sont obscurs, sibyllins, où règnent ceux du désordre et de la folie, de longue main.

De là à voir dans cette esthétique le signe d’une soif de faire la lumière, dont les activités journalistiques de l’auteur témoignent par ailleurs, il n’y a qu’un pas, et seulement un de plus pour y discerner l’envie de mettre au grand jour ses ombres intérieures et sa mère, son père à elle, Georges Zourabichvili, qui en seraient l’origine, tel que le suggérait déjà Un Roman russe, paru en 2007.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com