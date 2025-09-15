Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère : l’être déchiré

Assez vaste, Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère (éditions P.O.L., août 2025), est une autobiographie doublée de Mémoires. L’auteur y déchiffre sa vie en remontant au-delà de ses aïeux à l’échelle d’un monde ébranlé, faisant ainsi œuvre historique et politique.
Le 15/09/2025 à 12:06 par Galien Sarde
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
15/09/2025 à 12:06
0
Commentaires
3
Partages
À son autoportrait en artiste compulsif s’adjoint celui de sa mère, figure centrale du livre. Or derrière elle, dans son ombre et son sillage ambigu, dans les modulations tonales et l’urbanité du style qu’orchestre l’écrivain, trône un troisième personnage ambivalent, en misère et en majesté, monstrueux, fascinant, chaotique : la Russie et ses avatars successifs.
C’est ainsi que, littérairement, Emmanuel Carrère glisse ses pas dans ceux de Vladimir Nabokov, de son autobiographie intitulée Autres rivages, et que les mythes de Tolstoï et de Dostoïevski hantent son texte dans ses grandes lignes et cristallisent entre autres celle, de force, qui oppose sa mère – Hélène Carrère d’Encausse – à son frère cadet – Nicolas Zourabichvili –, comme les deux fronts qui ont orienté sa vie d’écrivain, son père ayant jeté l’éponge face à son épouse, vénérée.
En l’occurrence, celle-ci, à l’instar de son propre père, abhorre Tolstoï au profit de Dostoïevski, quand son oncle lui fait découvrir Guerre et Paix en plein enchantement.
Selon Emmanuel Carrère – et bien d’autres –, le génie de Dostoïevski gît dans ses dédales, dans son obscurité chtonienne : « Dostoïevski […] commence son premier grand récit, Les Carnets du sous-sol, par ces mots : “Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant.” Tout ce qui suivra est sur ce ton. Homme du sous-sol, oui, homme malade et méchant, homme caché dans la cave, homme du ressentiment, homme des phrases répétitives et tortueuses, goudronneuses, ratiocinantes, à quoi les phrases de mon grand-père, dans ses lettres, ressemblent beaucoup ». Chantre de la noirceur, des monomanies dévorantes, on lit Dostoïevski « sans respirer ».
Par contraste, le génie de Tolstoï se situe, lui, du côté du ciel, d’un angélisme cristallin. Il prend de la hauteur, purement aérien. « J’ai découvert cette immense tapisserie romanesque qui déroule tous les aspects de la vie dans une prose simple et claire, apparemment sans mystère – mais cette simplicité, cette clarté, cette absence de mystère atteignent à une neutralité extatique, sans équivalent dans la littérature », écrit l’auteur au sujet de Guerre et Paix, avant de préciser plus loin que Tolstoï « est le ciel ouvert à l’infini au-dessus des passions et des batailles, et les nuages qui passent dans le ciel, et ne cessent de changer. Il est sans avis, sans parti pris, sans limites : météorologique. »
Ainsi marquée, l’opposition entre les deux romanciers distingue deux pôles entre lesquels oscillent la Russie et l’existence de l’auteur, sans oublier son œuvre, qui rejoue cette dernière. En termes nietzschéens, l’art de Dostoïevski est dionysiaque et celui de Tolstoï, apollinien. D’un côté, les ténèbres des pulsions, les méandres du désir, et de l’autre la lumière du verbe, de l’harmonie, de l’intelligible – du côté desquels se range Nabokov sans réserve, soit dit en passant, admirateur de Tolstoï, pourfendeur de Dostoïevski. Nuit contre jour ; enfer, éden ; subjectivisme, objectivisme portés à leur puissance dernière, en six mots.
Structurants, les deux pôles en question inspirent l’auteur car ils reflètent au fond son être déchiré entre rêves et réalité. C’est ainsi qu’ils dialoguent dans son esthétique littéraire, pour ainsi dire écartelée entre les deux. Effectivement, si son style et sa narration sont limpides, évidents, ses thèmes de prédilection sont obscurs, sibyllins, où règnent ceux du désordre et de la folie, de longue main.
De là à voir dans cette esthétique le signe d’une soif de faire la lumière, dont les activités journalistiques de l’auteur témoignent par ailleurs, il n’y a qu’un pas, et seulement un de plus pour y discerner l’envie de mettre au grand jour ses ombres intérieures et sa mère, son père à elle, Georges Zourabichvili, qui en seraient l’origine, tel que le suggérait déjà Un Roman russe, paru en 2007.
Par Galien Sarde
Contact : sardegalien@gmail.com
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Plus d'articles sur le même thème
C'est l'histoire de quatre collégiens qui se découvrent une passion commune pour la BD. Pas nécessairement celle qu'on lit, plutôt celle qu'on imagine et qu'on dessine sur un coin de table. Ensemble, après la fin des cours, ils se retrouvent à la bibliothèque pour s'adonner à leur activité préférée. Makayla dont l'imagination déborde, Howard qui dessine plus vite que son ombre, Lynda persuadée d'être nulle et Art que tout intéresse. Grâce au soutien bienveillant de la médiathécaire, ils vont aller très loin.
15/09/2025, 12:01
Dans ce faux roman de formation, Hélène Frappat imagine le monologue d’une autocrate contemporaine. Loin des traits appuyés du pamphlet, elle s’amuse des codes du populisme et dévoile, par petites touches, l’intimité trouble d’une despote sous influence familiale. Un récit corrosif d'un bout à l'autre.
15/09/2025, 10:00
Voici bien un récit à la fois intime et universel. Le point de départ est simple et bouleversant : un écrivain athée, rationaliste convaincu, accepte de suivre le pape François jusqu’en Mongolie. Sa mission ? Poser au souverain pontife une question que sa mère lui a confiée : reverra-t-elle son mari après la mort ?
15/09/2025, 09:30
Avec Monsieur Mouche, Claude-Alain Arnaud livre le portrait acéré d’un homme ordinaire broyé par la banalité du mal quotidien. Professeur de lettres quadragénaire dans un lycée de banlieue, Mouche n’a rien d’un héros : discret, presque effacé, il vit seul dans son pavillon et tente tant bien que mal de traverser l’existence en évitant les heurts.
15/09/2025, 08:30
C’est à la suite d’un travail de recherche mené pour Libération, où elle est journaliste, que Johanna Luyssen a décidé de consacrer un livre-enquête à Hélène Rytmann, résistante, assistante réalisatrice, sociologue, assassinée par son mari, Louis Althusser, au matin du 16 novembre 1980. Les Fragments d’Hélène, publié chez Julliard, est une immersion touchante, troublante et… révoltante !
12/09/2025, 17:41
« Sans elle, l’armée allemande perçait les lignes françaises et prenait Paris. Sans elle, la République française aurait cessé de vivre en 1918. » Voilà ce que démontre l’historien Bruno Fuligni, maître de conférences à Sciences Po, dans sa biographie publiée chez Buchet-Chastel, consacrée à la célèbre artiste de music-hall Mistinguett.
11/09/2025, 15:41
C’est un homme qui traverse la vie sans pour autant savoir ce qu’est une vie ni ce qu’il faut y faire – d’ailleurs quand on lui demande précisément ce qu’il fait dans la vie, il répond : « Rien. » Et Marguerite Duras de le regarder « avec fierté » : « Yann, c’est cela qu’il faut dire, c’est magnifique. »
09/09/2025, 10:02
L’auteur de Quatuor, Jean-Jacques Dayries, a choisi le meilleur sous-titre qu’il soit pour son roman aux accents très contemporains : « Quatre mouvements, une corruption, mille répercussions ». Cette partition romanesque suit deux duos : l’un aborde la trentaine, l’autre a dépassé la cinquantaine. Par Margaux Catalayoud.
09/09/2025, 09:00
Au large, la fantasy prend parfois des allures de cale sèche : on y éprouve le bois, le métal, la corde — ici, les os. Les Vaisseaux d’os, L’Enfant de la marée, tome 1 de RJ Barker, paru en français aux Éditions Leha (traduction : Erwan Devos et Hermine Hémon), ouvre une trilogie portée par une idée forte : des navires façonnés dans les restes de dragons de mer, et une flotte où l’honneur n’est jamais loin du gouffre. Dépôt légal : août 2025 ; titre original : The Bone Ships (2019).
09/09/2025, 08:01
Parfois la réalité dépasse la fiction. Alors que la sortie de Girlfriend on Mars en poche (trad. Clément Baude) était programmée pour le 20 août chez Rivages, le 18 mourrait Jean Pormanove, en direct sur internet. Jusqu’où peut-on aller pour être célèbre ou pour simplement être suivi, avoir une communauté de fans, tout plutôt que l’anonymat…
08/09/2025, 13:31
Une mère fille fantasque et une ado sérieuse, rien ne vaut les contraires pour alimenter une comédie réussie. Corinne dite « Coco », est une mère célibataire qui élève seule sa fille Kalindra dans le très chic huitième arrondissement.
08/09/2025, 12:36
Cet été, alors qu'il faisait chaud et lourd, j'ai passé quelques heures à écouter les voix de ceux qui n'ont presque jamais la parole : des personnes aux vies brisées accueillies dans un hébergement d'urgence pour sans domiciles fixes, l'Hestia, près de Périgueux. Pichelin et Troubs y ont effectué une longue résidence d'artistes de 202 à 2025 et le livre Portraits Nomades, édité par Ouïe/Dire en est le compte-rendu détaillé, mêlant portraits croqués et entretiens en roue libre.
08/09/2025, 12:07
Portrait difficile d'un meurtrier qui tua deux innocents à Dublin en 1982 : le dandy aristocratique Malcolm Macarthur voulait imiter l'IRA et préparait un braquage pour renflouer ses caisses vides. Au final, pas de braquage, mais deux morts et un gouvernement qui faillit être renversé : le ministre de la justice avait hébergé l'assassin, son ami !
08/09/2025, 11:13
Dans À hue et à dia. Carnet de lectures d’un nomade sédentaire (France Univers, 2024), Philippe Pichon revendique une littérature qui brûle, qui écorche, qui n’a rien à voir avec la bienséance. L’ancien flic devenu écrivain signe un journal de lectures à la fois tendre et féroce, où il convoque Pagnol, Giono ou Calaferte, mais étrille sans pitié les gloires convenues. Entre hommage et déboulonnage, Pichon rappelle qu'« écrire est synonyme de vivre, est la vraie vie ».
05/09/2025, 13:10
Marge Nantel publie en 2022 Hors Caste, aux regrettées éditions Noir Absinthe, un récit de fantasy sombre et sans concessions réédité cette année par les éditions Mnémos. On y suit le sort de Suèhl, un Féli décasté qui tente d'échapper à la Purge, et celui de Ténèbres, qui arrive dans la ville et découvre cette pratique barbare.
04/09/2025, 18:20
Logn se sent prête à mourir. Elle a fait le tour, disons. Mais, même si l’idée reste tentante, ce ne sera pas pour aujourd’hui… « La seule chose qui m’empêche de m'endormir en me laissant bercer par les vagues est l’idée que le corps qui reposera dans mon cercueil ne sera pas celui d’une femme. Je ne mourrai que lorsque j’aurai rectifié le grand malentendu de mon existence, la plus terrible erreur qu’a commise le Créateur en me faisant naître dans le corps d’un garçon. » Alors, poussée à la patience, Logn rentre chez elle.
04/09/2025, 14:23
L'histoire tourmentée de la Corée à travers l'histoire d'une femme insaisissable aux multiples noms et visages : un parcours horrifique et incroyable. Mon premier gros coup de cœur de cette rentrée littéraire 2025. Mirinae Lee est née en Corée du Sud et vit aujourd’hui à Hong Kong. Son premier roman, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, s’inspire - très librement - du parcours de de sa grand-tante qui, comme la femme du roman, a réussi à fuir la Corée du Nord. La traduction de l'anglais (Corée) est signée par Lou Gonse.
01/09/2025, 13:17
Coup de cœur pour la plume de Laurence Cossé, vive, riche, enjouée, trempée dans l'ironie et la dérision. Elle arrive à nous captiver et nous intéresser à un sujet aussi ennuyeux et rébarbatif que la construction d'un immeuble de bureaux.
01/09/2025, 13:11
Après la mort de sa fille en pleine enfance, Rose se retrouve attachée à une longe, en altitude. Dans la nuit d’un chalet où elle est cloîtrée, son passé remonte au-delà d’elle-même pour éclairer la crise où elle est plongée.
01/09/2025, 11:24
Connaissez-vous Georges Charles Huysmans ? Pas sûr que vous retrouviez dans les Lagarde et Michard l’auteur d’À rebours ou d’En route, l’histoire littéraire française l’a tout simplement oublié. Pourtant, ce défenseur de Zola et du naturalisme à ses débuts, a côtoyé le milieu littéraire et les peintres de la fin du XIXe : Mallarmé, Verlaine, les frères Goncourt, Paul Valéry, a admiré Odilon Redon.
01/09/2025, 09:54
Publié en 2007 en Estonie et traduit en français en 2013 (Jean-Pierre Minaudier), @d'Andrus Kivirähk est un récit à la croisée entre le conte satirique moderne et la fable mythologqiue se déroulant dans un Moyen-Âge imaginaire de l'Estonie.
31/08/2025, 07:58
James est curieux, avide d’apprendre. Amoureux des mots, philosophe à ses heures perdues, James est surtout un esclave. Capable de lire et d’écrire, il se démarque – mais jamais en présence d’un Blanc, jamais lorsque ses connaissances pourraient lui porter préjudice.
29/08/2025, 15:08
Le Grand-Est Sibérien. Ses paysages de neige et de désolation. Un froid extrême, cruel, qui glace l’air au creux des poumons. C’est en ce lieu reculé que Staline fit construire les plus ignobles camps du Goulag, dans les années 1930.
28/08/2025, 10:45
Second épisode du feuilleton littéraire dérivé de la fameuse série tv Le Bureau des Légendes. Une aventure très réussie où Thomas Cantaloube, très documenté comme d'habitude, porte un regard un peu nouveau sur cet Iran qui est toujours, hélas, au cœur de l'actualité.
27/08/2025, 16:34
Stu Mead est un artiste à part (comme le sont beaucoup d’artistes), un peintre aux thématiques parfois sulfureuses (mais pas toujours), exposé dans des galeries et musées du monde entier et publié dans de nombreuses et prestigieuses revues sur l’art. Après une polémique liée à l’exposition de son travail par les éditions Le dernier cri en 2015 (qui s’est soldée par un non-lieu devant les tribunaux), il revient avec un petit recueil de ses peintures publié aux éditions Or Bor.
27/08/2025, 10:57
Ce nouveau livre de Pierre Perrin compile chroniques, nouvelles, articles et Journal. La table des chapitres est éloquente : Qu’est-ce que vivre ? Le point d’amour – La maladie humaine – La politique organise une société – Libérons les esprits – Le sacré, la religion – Vivre s’apprend pas à pas – Qu’est-ce que la culture ? - Dissipation du goût – Littérature en sachet – L’exactitude en lambeaux – Seul le silence aide à tenir parole – Qu’opposer à des crécelles ? Ce qu’il nous reste d’âme. Chacun de ces titres, magnifiques, pourrait constituer un titre de roman.
26/08/2025, 16:02
Dans Le Monde est fatigué (Joseph Incardona, éditions Finitude, 2025), de sa seconde identité, qui est celle d’une sirène professionnelle qui fait le tour du monde en vue de fasciner, Êve part à la recherche de la vérité qui a fait basculer son existence. Matt Mauser, détective obèse qui est plus que cela pour elle, l’aide dans cette entreprise tragique, prévenant, efficace.
26/08/2025, 10:48
On connaît Frank Herbert comme l'auteur visionnaire de Dune (trad. Michel Demuth), un monument de la hard science-fiction. Mais avant le désert et ses intrigues impériales, il y a eu la jungle amazonienne. La Chute des anges (trad. Fabien Le Roy), écrit en 1957 et resté inédit jusqu'à sa publication posthume, nous plonge dans un tout autre univers : celui de l'aventure exotique, avec ses périls naturels et humains.
26/08/2025, 10:23
Dans Sans excuse, Christian Brûlard dissèque avec une précision d’entomologiste l’anatomie d’une humiliation enfantine et ses prolongements souterrains. Fabien, bientôt douze ans, reçoit une gifle qui devient le moteur d’une métamorphose – physique, morale, et rancunière. En restituant la banalité crue des rapports familiaux, l’auteur rejoint une longue tradition littéraire qui interroge l’enfance blessée, de Jules Vallès à Annie Ernaux.
25/08/2025, 16:12
Dans Le palmier, Valentine Goby recompose l’enfance à travers une matière sensorielle dense, où la nature et le langage deviennent les outils d’une archéologie intime. Un roman lumineux en apparence, mais traversé de failles profondes.
25/08/2025, 16:07
Loris Chavanette, historien et romancier, nous livre son second roman, Le concours de pêche, publié chez Allary Éditions. De cet auteur, je ne connaissais jusqu’ici que les ouvrages d’Histoire (parmi les derniers : Danton et Robespierre chez Passés Composés, Le 14 juillet de Mirabeau chez Tallandier et La tentation du désespoir chez Plon), livres que j’ai toujours trouvés passionnants.
25/08/2025, 11:16
Autres articles de la rubrique Livres
Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare.
15/09/2025, 08:00
Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.
14/09/2025, 10:00
On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.
13/09/2025, 07:00
Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.
12/09/2025, 15:17
Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?
12/09/2025, 13:10
36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.
12/09/2025, 12:10
Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.
12/09/2025, 12:10
Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.
10/09/2025, 09:00
On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité.
08/09/2025, 15:11
Cet ouvrage propose une entrée claire et structurée dans le droit constitutionnel à travers 90 questions-réponses. Conforme aux programmes de Licence, l’ensemble fait office de compagnon d’apprentissage comme de révision.
08/09/2025, 09:00
Un thriller au cœur du crime organisé, du braconnage de rhinocéros et du combat pour la justice écologique. À travers l’enquête sur le commerce illégal des animaux sauvages d’Afrique, la bande dessinée ARCHE plonge le lecteur dans un univers sombre et captivant.
07/09/2025, 08:00
« Il y a une chose que j’aime vraiment… les maths ! Les maths sont partout autour de nous. Souvent cachées, et j’adore les trouver. » Compte sur moi nous invite à plonger dans une aventure singulière où les mathématiques deviennent un véritable terrain de jeu.
06/09/2025, 06:55
Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.
05/09/2025, 15:10
Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.
05/09/2025, 13:05
Semaine 35 (du 25 au 31 août) : il n'est plus nécessaire de préciser qui trône sans partage sur les 4 premières places du classement des meilleures ventes (pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, il s'agit de Freida McFadden, l'autrice de La Femme de ménage). En revanche, derrière elle, les choses sérieuses commencent, si l'on peut dire...
05/09/2025, 12:03
Un auteur spécialiste de l’occulte est sollicité par un ami qui envisage d’acheter une maison à Tokyo. Intrigués par les plans du bâtiment, ils les soumettent à un architecte… lequel y repère d’étranges espaces sans fenêtres, dissimulés entre les murs.
03/09/2025, 12:33
Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?
31/08/2025, 10:00
Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.
31/08/2025, 09:00
Un soir d’été 1994, Catalina, 16 ans, quitte en hâte la maison d’une amie avant que ses parents ne viennent la chercher. Plus de bus à cette heure : elle décide de rentrer à pied et de faire du stop. Elle craint les mauvaises rencontres, mais redoute encore davantage le couvre-feu familial. (Traduit de l’espagnol par Nathalie Serny)
30/08/2025, 08:30
Cette semaine 34 du calendrier (du 18 au 24 août) est synonyme de rentrée littéraire. Et il faut dire que le résultat n'est pas fameux. Face au bulldozer Freida McFadden, aucune des stars de cette nouvelle saison n'arrive pour l'instant à s'imposer. Seule Amélie Nothomb arrive à accrocher une timide 8e place, pendant que l'autrice de La Femme de ménage continue d'occuper les quatre premières positions.
29/08/2025, 12:36
Après avoir revisité L’Enfer de Dante puis le Don Quichotte de Cervantès, Paul et Gaëtan Brizzi s’attaquent à un autre pilier du patrimoine littéraire : Macbeth de William Shakespeare. Parue pour la première fois en 1623, cette tragédie transporte le lecteur dans l’Écosse médiévale et propose une vision romancée du règne de Macbeth (1040-1057).
29/08/2025, 09:19
Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes.
29/08/2025, 08:43
Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.
27/08/2025, 17:08
Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.
27/08/2025, 08:30
Commenter cet article