9 livres pour la première sélection du Prix Le Temps retrouvé 2025

Hommage à Marcel Proust, le Prix Le Temps retrouvé salue, chaque année, un ouvrage de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». Le jury de la récompense a fait ses choix, et présente une première sélection de 9 romans.
Le 15/09/2025 à 11:50 par Dépêche
Publié le :
15/09/2025 à 11:50
Puisque l’eau monte d’Adélaïde Bon (Éditions Le Soir venu)
Yann dans la nuit de Julie Brafman (Flammarion)
Entre toutes de Frank Bouysse (Albin Michel)
L’âme de fond de Julia Clavel (Les Éditions de l’Observatoire)
In violentia veritas de Catherine Girard (Grasset)
De l’autre côté de la vie de Fabrice Humbert (Calmann-Lévy)
Devenir écrivain d’Alexandre Lacroix (Allary Éditions)
Transfuge de Gilles Moraton (Éditions Maurice Nadeau)
L’Angle mort du destin d’Antoine Rault (Fayard)
C’est en hommage à Marcel Proust que le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre de la rentrée littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.
Le jury de la récompense réunit Douglas Kennedy, président ; Claire Bauchart ; Alessandra Fra ; Bertrand Galimard Flavigny ; Daniel Iagolnitzer ; Nathalie Maranelli ; Meik Reinhardt ; Monique Ruffié ; Philippe Vilain et Denys Viat.
La remise du prix aura lieu en décembre 2025 à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.
L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait été décerné à Philippe Collin pour son ouvrage Le barman du Ritz, publié aux Éditions Albin Michel.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/08/2025
160 pages
Le soir venu
16,95 €
Paru le 20/08/2025
326 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 20/08/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 20/08/2025
347 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 20/08/2025
352 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 20/08/2025
234 pages
Calmann-Lévy
19,90 €
Paru le 21/08/2025
366 pages
Allary Editions
22,90 €
Paru le 22/08/2025
96 pages
Editions Maurice Nadeau
17,00 €
Paru le 13/08/2025
528 pages
Fayard
24,90 €
