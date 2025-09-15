Astérix en Lusitanie lève le voile sur sa couverture

Une invitation au voyage sous le soleil lusitanien, où l’iconique duo Astérix & Obélix pose ses valises… « Eh bien tout ce que je peux vous dire c’est qu’un ancien esclave lusitanien qu’on a croisé dans Le Domaine des dieux va venir demander de l’aide à nos amis… », confiait il y a quelques mois Fabcaro.

En mars 2025, ActuaLitté révélait les premiers indices de la nouvelle aventure d’Astérix : un motif de pavés noirs et blancs évoquant la calçada portuguesa, pavage traditionnel du Portugal et de ses anciennes colonies. Héritée du XIXᵉ siècle, cette signature culturelle ornant trottoirs et places trahissait déjà la destination. La confirmation viendra ensuite avec le titre de couverture : les Gaulois mettront bel et bien le cap sur la Lusitanie, terre de monuments, de gastronomie et d’hospitalité.

Le visuel joue la carte de la rue typique, des couleurs chaudes. Fabcaro explique vouloir susciter l’envie d’« aller au Portugal », donner le parfum du soleil et de l’océan rien qu’en regardant. Conrad rend hommage à la calçada portuguesa, ces pavés noirs et blancs traditionnels, et y glisse un clin d’œil au bacalhau (morue), figure culinaire emblématique du pays.

Le scénariste complète : « J'avais envie d’une couverture sans action particulière, plutôt contemplative, qui donne plus une idée de l’ambiance et du cadre que de l’histoire elle-même, et qui en une seule image donne envie d’aller au Portugal. Presque une carte postale de vacances, où l’on sent le soleil et le parfum de l’océan rien qu’en la regardant. Cela dit, on y a quand même ajouté quelques petits éléments de narration qu’on vous laisse deviner. »

Didier Conrad ajoute : « On a ici une rue typique, avec là encore des clins d’œil propres au Portugal et j’ai utilisé des couleurs chaudes et réconfortantes propres aux pays méditerranéens. Dans les deux cas, je pense qu’on reconnaît la destination au premier regard ! »

Couverture du 41e album Astérix

Le choix de la Lusitanie

« Il fallait d’abord trouver, évidemment, une destination où nos amis ne se soient jamais rendus. Et, mine de rien, le champ des possibles se réduit peu à peu, nos Gaulois commencent à avoir pas mal voyagé », a par ailleurs expliqué Fabcaro. Comme les Gaulois, les Lusitaniens, peuple pré-celtique du centre-nord du Portugal, eurent un chef charismatique, Viriato, qui mena une longue révolte avant d’être trahi et assassiné. Dix ans avant la conquête de la Gaule, Jules César soumettait la Lusitanie.

Rappelons que le précédent volume, L'Iris blanc, s’est écoulé à 1,68 million d’exemplaires, preuve que la série reste un pilier de l’édition française. Les éditions Albert René, propriété de Hachette, a orchestré leur communication bien en amont, et ce 41ᵉ album, s’inscrit déjà dans cette tradition, entre fidélité et renouvellement. L’album comptera 48 pages, et devrait logiquement bénéficier d’un tirage important : il sera traduit en 19 langues.

La Cité de la Mer de Cherbourg accueillera par ailleurs, du 15 octobre 2025 au 31 mai 2026, l’exposition « Astérix et la mer », consacrée aux aventures maritimes des Gaulois, d'Astérix Gladiateur (1962) à l’Atlantide, en mêlant fiction et réalités antiques : navigation, routes maritimes, propulsion, exploitation des ressources.

